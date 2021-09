Un hombre fue atropellado por dos automóviles este lunes, en una importante autopista de Hialeah, lo que originó un gran caos, a pesar de ser un lunes festivo.

Según los guardias de Carreteras de Florida (FHP), el hecho ocurrió a las 5:30 am, cuando un hombre indigente cruzaba la I-75 y fue impactado por los dos vehículos.

El primer conductor, se mostró consternado, por lo sucedido, mientras los cuerpos policiales, le hacían las preguntas pertinentes.

“De repente, veo algo en el espejo y golpeo a alguien”, dijo uno de los chóferes que embistió por primera vez al hombre, “Entonces, detuve mi auto y caminé hacia allí para ver, y luego vi el cuerpo allí”.

Ambos conductores, indicaron que en el momento de ocurrir la tragedia no se veía nada en la carretera, y esos fue uno de los motivos del fatal accidente, en donde el hombre no sobrevivió .

#BREAKING: @FHPMiami investigating after man was hit and killed by multiple cars while walking on I-75 NB near NW 138th Street in #Hialeah. At least two cars involved, both drivers stayed on scene. Unclear why victim was walking on highway. Three NB lanes blocked. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/HKtbxCMcOE

— Trent Kelly (@TrentKellyWPLG) September 6, 2021