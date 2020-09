Un hombre fue arrestado el lunes, un día después de que supuestamente golpeara a un hombre de 74 años en el Metromover cerca del Centro Adrienne Arsht, dijeron las autoridades.

Robert Lee Ribbs, de 62 años, que no tiene hogar, se enfrenta a cargos de robo a mano armada, agresión con agravantes y agresión a una persona de 65 años o más.

Según el informe de su arresto, Ribbs esperó a que un guardia de seguridad saliera del tren antes de lanzarse sobre la víctima, Eduardo Fernández, y comenzó a darle patadas y puñetazos en toda la cara y el cuerpo.

MDPD arrested the suspect (pictured) who is accused of being involved in a case of aggravated battery on the Metromover. He gave a full confession.

