Hace una semana se reseño un hombre que, según las autoridades fue detenido por enseñar sus genitales a las mujeres en Parkland, hoy a sólo un par de millas de distancia, en Boca Ratón, los ayudantes del sheriff del condado de Palm Beach han arrestado a un hombre por el mismo crimen.

Dijeron que se detuvo en una intersección y le enseñó sus partes a otra conductora, quien venía acompañada de su hija.

Anthony Allen Cesany, de 54 años originario de Boca Ratón, fue arrestado este martes. Las autoridades señalan que el hombre se dedicó a enseñar sus genitales la madre y a la hija mientras estaba en su Ford Taurus verde de 2006 cerca de la intersección de Southwest 18th Street y Lyons Road justo antes de las 5 p.m. del jueves.

.@PBCountySheriff Arresting Anthony Allen Cesany, 54. Deputies said he exposed himself to a mother and daughter near SW 18th St/Lyons Rd,Thurs. @browardsheriff now trying to find out if he’s linked to similar incidents happening in #Parkland last week. @WPLGLocal10 #Local10at6 pic.twitter.com/qnYBrbp9WM

— Roy Ramos (@RRamosWPLG) August 10, 2021