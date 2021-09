Este lunes en la madrugada la policía de Miami inició la búsqueda de un hombre, que habría asesinado a su compañero de cuarto el domingo en la noche.

El hecho ocurrió en una casa en el área de Northwest 40th Avenue y 11th Street.

Los vecinos del lugar, se despertaron despavoridos al escuchar los gritos y ver el cadáver que era retirado por los cuerpos de seguridad de Miami.

“Este es normalmente un buen vecindario. Aquí nunca pasa nada como esto ”, dijo Louis, un residente del área.

La policía de Miami indicó que el móvil del hecho fue una pelea, que se originó alrededor de las 1:00 am del lunes y el hombre que habría asesinado a su compañero huyó de forma rápida tras cometer el crimen.

Los detectives no han revelado cómo murió la víctima, pero los vecinos creen que fue apuñalado.

Además, indicaron que están preocupados, debido a que la situación pudiese repetirse en otras viviendas del sector.

“Es preocupante. Espero que lo atrapen. Espero que se entregue y haga lo correcto ”, dijo Louis.

Miami Police investigate man’s death believed to be caused by roommatehttps://t.co/3LlEvSt7OB

— WSVN 7 News (@wsvn) September 5, 2021