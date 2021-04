Este jueves la policía del condado de Broward detuvo a un hombre, por estar involucrado en los hechos violentos que ocurrieron en el Capitolio en el mes de enero.

William Rogan Reid es acusado de alteración al orden público y entrar a un edificio restringido, como lo es el Capitolio.

Las autoridades indicaron que William Rogan Reid, no tendrá fianza para salir en libertad tan fácilmente.

Este viernes comparecerá ante una audiencia federal, donde oirá sus cargos y le dirán el procedimiento que se llevará a cabo.

CAPITOL RIOT ARREST UPDATE:

*Grady Owens, student at Full Sail Univ. in Florida, is accused of assulting a cop with a skateboard.

*Officer Christopher Boyle of suffered a concussion.

*@SeditionHunters helped find suspect.

*Faces up to 36 years in prison.https://t.co/SkjdahgJ3z pic.twitter.com/lAziqB0XOG

— Jim Roberts (@nycjim) April 2, 2021