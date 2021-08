Un presunto hombre siendo racista y xenófobo después de escuchar a una trabajadora hablar al parecer español, en un Walmart en Lincoln, Nebraska, fue exhibido en redes sociales.

Los clips fueron compartidos en la plataforma TikTok por una usuaria identificada como @kaysmiles48 quien todo indica fue quien grabó las escenas que muestran el momento de la agresión, reportó Telemundo51.

El sujeto afirmó que le faltaron el respeto porque no llevaba uniforme y le dijo a la mujer: “Cuando estés en Estados Unidos, será mejor que aprendas nuestro idioma”.

“Un uniforme no te da derecho a ser racista”, le dijo la empleada del Walmart.

Al ser cuestionado de por qué se comportaba de esa manera, el hombre dio una respuesta incoherente:

“Porque asesinaron a 343 de mis compañeros bomberos (…) es por eso, el 11 de septiembre de 2001, por eso”.

Y de inmediato gritó: “Aprende inglés; es América. No es España y no es México”.

“Cuando alguien no habla inglés, no podemos comunicarnos en Los Ángeles, ¿adivinen qué pasa, honestamente? La gente muere ”, le dijo en referencia a que, según él, quienes no hablan inglés en Estados Unidos, tienen más probabilidades de morir durante las emergencias porque los servicios de rescate no pueden entablar comunicación con ellos.

Instantes después un hombre apareció y le dijo al racista que se calmara.

“Soy un bombero retirado, oficial de policía, y estoy entrenado en MMA (artes marciales mixtas)”, le respondió el presunto bombero.

“¿Has oído hablar de Chuck Liddell? Entrenamos a sujetos así. ¿Qué hay de Conor McGregor? Aléjate de mí.

“¿En serio? Estás hablando con los mejores de Los Ángeles (…) quítame a ese tipo de encima; probablemente tiene antecedentes de pandillas a juzgar por esos tatuajes”.

Luego el bombero racista señaló que pertenecía a la Hermandad Aria.

“Amén. Vamos. Dios los bendiga de todos modos. Jesús murió en la cruz por ti ”, siguió en su insistente habladuría sin coherencia. Pero el hombre que lo trataba de calmar solo respondió: “Gracias por su servicio”.

Aún así, el exbombero le dijo: “¡Mantente alejado de mí! ¡Porque no lo sabes! Llevo ropa holgada, pero esto es 200 libras de (inaudible). Aléjate de mí.”

“No querrás saber lo que han visto estos ojos”, dijo en el tercer video en el que continuó excusando su racismo.

“Me pregunto cuántas personas decidió no salvar debido a su racismo”, señaló uno de los testigos de lo que pasó. Se desconoce la fecha del altercado pero muestra una vez más que el racismo sigue imperando en contra de las minorías.