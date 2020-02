Hombre usó valla publicitaria para buscar novia y recibe más de un millar de solicitudes

Un británico dejó de lado las aplicaciones de citas y optó por un método ancestral, la publicidad por vallas, para buscar una novia.

Lo curioso del caso es que luego de la publicación, Mark Rofe, residente de Sheffield de 30 años, recibió cientos de solicitudes.

El especialista en mercadotecnia decidió invertir 550 dólares en la contratación de un panel publicitario con su foto en la ciudad de Mánchester para buscar novia, detalla el portal Rt.

«¿Soltera? Cítate con Mark. Esta podría ser la señal que estabas esperando», reza el anuncio, que anima a las interesadas a visitar su web para solicitar una cita.

En la página, el británico colocó toda su información sobre qué tipo de persona es y cuál es la que está buscando.

The dating apps weren't working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.

Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X

— Mark Rofe 🧦 (@iamrofe) January 31, 2020