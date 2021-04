Varios hombres robaron el sábado varios vehículos de lujos en Miami Beach, esto originó que la policía del condado se activara para localizar con los malhechores.

Las autoridades indicaron que los antisociales hurtaron carros de las marchas Porsche, Lamborghini y Ranger Roved.

Las investigaciones indican que 4 hombres habrían saltado sobre la puerta de una casa e intentaron robar varios autos de lujo.

La policía de Miami Beach inmediatamente recibió la llamada y empezó la búsqueda de los vehículos.

Los uniformados pudieron localizar a un hombre que manejaba un Ranger Roved. El mismo recibió la voz en varias oportunidades, pero la ignoró por completo.

Luego de varios disparos que hizo la policía de Miami Beach, el hombre se detuvo, fue esposado y enviado al hospital Jackson.

Person shot as a Porsche and Lamborghini stolen from a Miami Beach home, police say #SmartNews https://t.co/XUXWoydEQg

— @NAVARRE__ (@NAVARRE__) April 4, 2021