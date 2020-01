Horóscopo de hoy, 17 de Enero

La frase de hoy:

«Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina.»

Gilbert Keith Chesterton

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Pasado

Ni por un segundo puedes quedarte en el pasado si esto te angustia. ubícate en el presente, en el aquí y ahora y analiza lo positivo, evitar enfocarte en lo negativo Si tuees un problema urgente, resuélveo y hacia el futuro aólo puedes hacer planes geéricos, nunca se sabe qué harán los demas.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Sensibilidad

Sientes que las lagrimas brotan de tus ojos con frecuencia porque existen muchos hechos que te conmueven, No te averguences por llorar, Hay suficientes motivos para sentirse conmovido, lo que parece que te ataca es una depresión, cuidado, pon de tuparte y reencuenra la alegría de vivir. Haz lo que te gusta y no te precupes por lo que piensen los demas.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Aporta felicidad, reconocimiento y prosperidad. Aporta paz y armonía. Parece frágil pero es fuerte y te da alimento y techo si la sabes cuidar. Será hermosa donde la pongas, en tu hogar o en el lugar donde trabajas, siempre la suerte te ayudará.

.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Encuentros

Vas a ver a una persona que renovará recuerdos que permanecían escondidos. Aprovecha la buena etapa que inicias para ordenar todo lo que no está arreglado, sobre todo los papeles que buscas desde hace tiempo. Te esperan días de trabajo muy duro así que traata de mantener tu casa ordenada, en vez de estar recogiendo cosas del suelo Los niños son mas exigentes, pero mas tiernos.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Egolatría

NO es lo mismo ser ególatra que ser un profesor edonista. Todos los días tienes que ayudarte para vencer las tentaciones que te hace tu ego. No sr ytssys fr ur

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

.

Jenjibre:

Si tu quieres que alguien mejore, que tenga energía, que no esté decaído, regálale jengibre. En esta ocasión es preferible que lo hagas en formato de té, galletas, o algún producto que contenga jengibre como jabones o cremas.Puedes regalar el tubérculo, si eres ingenioso/a, por ejemplo con una taza, un limón, miel y anís estrellado con una receta manuscrita de una espiritual y saludable infusión.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Naranjas

Con su aroma purificador, energizante y antidepresivo; proyecta mucha alegría, lucidez y verdad. Desarrolla el entendimiento y la compresión en toda tipo de relaciones. Tener naranjas y degustarlas mejora tus energías, te da vitaminas y hasta su color alegra el espiritu.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Chismes

NO caigas en comentarios que puedan afectar a otra persona. Cuando hay pequeños grupo hay que cuidar lo que dices.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Angustia

Firma de papeles y actualización de documentos. Tienes perdidos unos documentos y es conveniente que os renueveS.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Pirámides de cuarzo

el cuarzo es un amplificador muy poderoso de energía o intención, también llamado el “Cristal del Poder” si se tiene una pirámide que combine la geometría sagrada de la pirámide y del cuarzo se obtiene una pieza muy poderosa energéticamente. Ayudan a la meditación, a equilibrar la energía ambiental y a potenciar la fuerza de aquello que se desee. También puedes comprarla en formato pequeño como colgantes.

Tal día como hoy

El de de enero

1706: Benjamin Franklin, científico y diplomático estadounidense (f. 1790).

Participó activamente en el proceso de independencia de los Estados Unidos. Comenzó realizando diversos viajes a Londres, entre 1757 y 1775, como representante encargado de abogar por los intereses de Pensilvania. Llegó a intervenir ante la Cámara de los Comunes en 1766.

Rostro de Benjamin Franklin en los billetes de 100 dólares, el de mayor valor.

Participó de forma muy intensa en este proceso. Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia (1776), ayudando a Thomas Jefferson y John Adams, y fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Allí fue nombrado representante oficial estadounidense en 1775, firmó un tratado de comercio y cooperación (1778) y alcanzó el cargo de Ministro para Francia.

Contribuye al fin de la Guerra de Independencia, con la firma del Tratado de París (1783). A partir de ahí, contribuyó a la redacción de la Constitución estadounidense (1787). En 1785 fue elegido gobernador de Pensilvania, y se dedicó de pleno a la construcción de la nación norteamericana. En 1787 comenzó a destacar su carrera como abolicionista, siendo elegido presidente de la Sociedad para Promover la Abolición de la Esclavitud, en el inicio más precoz de un largo proceso que desembocaría décadas después en la Guerra de Secesión.

Bagaje espiritual

Franklin buscaba cultivar su carácter mediante un plan de trece virtudes que desarrolló cuando tenía 20 años (en 1726) y que continuó practicando de una forma u otra por el resto de su vida. En su autobiografía lista sus trece virtudes11​ como:

Templanza: no comas hasta el hastío; nunca bebas hasta la exaltación.

Silencio: habla solo lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo; evita las conversaciones insignificantes.

Orden: que todas tus cosas tengan su sitio; que todos tus asuntos tengan su momento.

Determinación: resuélvete a realizar lo que deberías hacer; realiza sin fallas lo que resolviste.

Frugalidad: gasta solo en lo que traiga un bien para otros o para ti. Ej.: no desperdicies nada.

Diligencia: no pierdas tiempo; ocúpate siempre en algo útil; corta todas las acciones innecesarias.

Sinceridad: no uses engaños que puedan lastimar, piensa inocente y justamente, y, si hablas, habla en concordancia.

Justicia: no lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber.

Moderación: evita los extremos; abstente de injurias por resentimiento tanto como creas que las merecen.

Limpieza: no toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación.

Tranquilidad: no te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables.

Castidad: frecuenta raramente el placer sexual; solo hazlo por salud o descendencia, nunca por hastío, debilidad o para injuriar la paz o reputación propia o de otra persona.

Humildad: imita a Jesús y a Sócrates.

Franklin no trataba de trabajar en todas ellas al mismo tiempo. Más bien, trabajaba en una y solo una cada semana, «dejando todas las demás a su suerte ordinaria». Aunque Franklin no vivió completamente según sus virtudes y, según él mismo admitía, incumplió sus preceptos muchas veces, creía que intentarlo lo hizo una mejor persona y contribuyó enormemente a su éxito y felicidad, por lo cual, en su autobiografía, dedicó más páginas a este plan que a cualquier otro punto. Allí escribió: «Yo espero, por lo tanto, que alguno de mis descendientes pueda seguir el ejemplo y cosechar el beneficio»