Dra Aurora Horóscopo 8 de abril

La Frase de Hoy

Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo ni formación de proyectos ni conocimiento ni sabiduría en el Seol, el lugar adonde vas.

Salomón en Eclesiastés 9:10

Por la Doctora Aurora

Autoestima

La felicidad es una suma de múltiples factores en lugar de un estado al que se puede llegar. Esta en ti el encontrarla o dejarla pasar de largo. Recuerda el dicho dime con quien andas y te diré quien eres. Deberás ser más selectivo con las amistades que eliges o serás dejado de lado. Debes ser fuerte y aumentar la fe en ti. Sólo elevando tu uutoestima puedes superar las dificultades.

Tauro – Abril 20 – Mayo 20

Renovación

Enfrentas retos intelectuales esta semana, así que tu cerebro se activará. Controla tus horas de descanso evita trasnocharte e ingerir bebidas alcohólicas. Tu capacidad metal estará muy inspirada para ver claro todo lo que tienes que hacer. Confía en ti, ya que vas por un camino acertado, aunque lento.Comenzaras de nuevo en algo muy importante para ti.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20

Ignorar

Tomarás decisiones muy importantes que incidirán en tu estabilidad sentimental. Ten cuidado en el trabajo, hay personas maledicentes y si sientes que hay un mal entendido acláralo con las autoridades. No te involucres demasiado en los problemas de los demás.Si tienes miedo al futuro no vas a lograr cambiar tu presente, que es el que debes de vivir con mayor intensidad.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio

Gerenciar

Recuerda que tiendes a ser perfeccionistas, pero hay quienes funcionan mejor en ambientes grandes y otros que son meticulosos en los detalles. Como supervisor tendrás que conocer a tu personal y ubicar a cada quien en el área donde mejor le va. No temas a los cambios.

Leo– Julio 23–Agosto 22

Exigencias

Deja que la vida te vaya llevando por algún camino que ahora te parece extraño. Dentro de poco entenderás el porqué de lo que te ha sucedido.Tu entorno social te exige demasiadas cosas, no basta con demostrar inteligencia; se necesita hermosura, elegancia, estar a la moda, mantener una figura esbelta y joven, demostrar independencia económica, continúas viviendo para otros.

Virgo Agosto 23-septiembre 22

Obsesión

En el tema sentimental no se enamoraa con facilidad, pero cuando lo hacea te centraa en tu pareja. Para triunfar en el amor, lintentas dar todo por la persona que quiere, aunque sientas que la persona amada no pone de su parte, no te rebajes, ya que todo lo bueno que hagan el universo se encargara de traerlo de vuelta y con mejores resultados.

Libra – Septiembre 23 – Octubre 22

Permitir

Debes permitir que tus seres qeridos se equivoquen y busquen sus propias rutas, no interfieras en su desarrollo personal porque eso te agota y los hace débiles, entonces dependerán mas de ti. Déjalos correr en la ruta de la vida y te sorprenderán los resultados positivos. Sientes que llega una mejor energía, muy positiva.

Escorpio – Octubre 23 – Noviembre 21

Retos

Nunca dejas de luchar y cada día presenta un nuevo reto para ti, no puedes dejarte vencer por el miedo a la incertidumbre. El secreto está en armonizar tu mundo, y eso casi siempre lo logras. Sigue actuando apasionadamente en la vida, y el tiempo pasará volando.

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Computadora

Pasarás mucho tiempo guindado a internet pues debes hacer un retiro voluntario para no contaminarte con el virus. Aprende a distingir entre linkedin, facebook, skype y todas las ofertas que te da la red virtual. Te están enviciando. Pon la tecnología a tu servicio, para tener acceso a mas conocimientos, pero evita perder el tiempo al estar durante horas frente a la pantalla de la computadora.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Cine

Aprovechas estos días para actualizarte en un área que te agrada: el cine, intenta ver todas las pelíclas nominadas al Oscar, incluso PArásitos, pero cuidado, es posible que te deprimas, Lo bueno del cine es que te lleva a la vida de otros sin moverte de tu casa, Puedes hacer un buen plan con tu familia, y así entre todos pasan el rato en tiempos de cuarentenas.

Acuario- Enero 20 – Febrero

Atraso

Tendras que apurarte para poner al día tantas cosas pendientes, una a una pero todos los días, no permitas que se te acumulen las cosas urgentes y ocúpate de ls importantes, tamvién desecha cosas que no neccesitas, en fin es hora de alijerar tus cargas, estos días demuestran que los luos no valen de mucho.

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Sucio

Tendrás un enfrentamiento directo con el sucio, la cochinada y el desorden. Gana esa batalla y embellece tu entorno. Recuerda que el sucio es el mejor amigo del virus, así que tendrás que combatirlo con la pasión que te caracteriza, vas a tener tiempo en el retiro voluntario. Dedica unas horas a hacer una limpieza profunda de tu casa.

Tal día como hoy:

El 8 de abril de 1816. —

Nace Francisca Carrasco Jiménez, Pancha Carrasco, campesina costarricense, heroína del país por su participación durante la Campaña Nacional de 1856-1857.

Durante la década de 1860, Costa Rica y los demás países centroamericanos enfrentaron una nueva crisis política ante la invasión del estadounidense William Walker a Nicaragua y ante su idea de tomar el resto del istmo. En 1856, Juan Rafael Mora Porras, presidente de Costa Rica, lanzó una proclama llamando al pueblo a movilizarse y manifestar su patriotismo empuñando las armas para expulsar al invasor Walker.

En 1856, a sus 40 años, Carrasco se inscribió como soldadera en el ejército nacional para combatir a los filibusteros.

La pasión que emanaron las históricas proclamas del mandatario Mora Porras tocó el corazón del pueblo costarricense y su orgullo. Pancha Carrasco no dudó en abandonarlo todo y marchó al lado de las tropas, convirtiéndose en la única mujer costarricense que tomó parte activa en las batallas que sostuvo el país.

Como parte de la tropa, a Pancha se le asignaron labores consideradas en ese entonces como propias de las mujeres: cuidar de la cocina, remendar, lavar y atender los heridos. Después de haber recorrido a pie todo el trayecto desde San José a Guanacaste, siguió con las tropas el camino hacia el norte y llegó a Nicaragua.

En la Batalla de Rivas, que exigió una cuota de sangre altísima al grupo costarricense, Pancha Carrasco empuñó el fusil y tomó parte en la lucha establecida por la posesión de un cañón en manos del enemigo. La crónica narrada después por el general José Joaquín Mora Porras, comandante en jefe del ejército costarricense, refiere que Francisca fue la responsable de la recuperación del cañón al abatir al jefe a cargo del arma de un disparo de fusil, provocando la desbandada de los filibusteros que lo defendían.

Después vivió todo el terrible drama de la epidemia del cólera. Retornó a pie a Costa Rica al lado del general José María Cañas, atendiendo en el camino a los enfermos, consolando a los desahuciados y enterrando a los muertos.

Cuando en las últimas semanas de 1856 el gobierno costarricense consideró necesario recobrar los puestos militares de la Vía del Tránsito, en manos aún de las tropas invasoras, Pancha acompañó nuevamente a los soldados. Marchó por entre selvas, pantanos y ciénagas hasta el río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua. Las tropas costarricenses fueron ganando terreno en la zona, hasta que William Walker se rindió.

Cuando retornó la tranquilidad, el presidente Mora Porras organizó un reconocimiento público para los oficiales del ejército, a quienes condecoró. Francisca Carrasco, que se había destacado como una patriota valerosa, también recibió ese honor.