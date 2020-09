La frase de hoy

Tan pronto como uno es infeliz, se convierte en moralista.

Marcel Proust

Doctora Aurora

Horóscopo

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Movimientos

Estos días son de cambios y movimientos así es que mejor será que te prepares. De todos modos siguen favorecidas las actividades que desarrollas con tus familiares dentro de tu hogar, así que aprovecha para que te ayuden y trabajen juntos. Busca algo de ropa gris, es la que está de moda en esta media estación que comienza, cuando hay lluvias y algo de frío.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Ayudas

Muchas personas han perdido sus ingresos y tu donación puede resolver un problema de alimentación o medicinas. Dona una parte de tus ingresos y vas a sentir que se mueve el dinero. Si no quieres regalar dinero presta una cantidad, pues muchos pueden perder hasta la casa donde viven y tal vez quieran mudarse a la tuya.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Asfixia

Es mejor pecar de generoso y no parecer egoísta, tienes un gran corazón y lo estás demostrando en estos días pues te preocupas por la comunidad. No pienses en los resultados, sólo sigue actuando. En el amor necesitas sentirse libre, por lo que no soportarás que te asfixien ni le coaccionen con chantajes. Si esto ocurre darás media vuelta sin importarle el dolor que provoque.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Tormentas

Las mismas tormentas que se anuncian y llegan a tu vida con rayos y truenos se están instalando en tu corazón. Tendrás que aprender a protegerte para que puedas sortear el caporal. Intenta revivir la confianza hacia tu pareja de lo contrario te perjudicas, Si algo te desagrada conversa, y sobre todo hagan el amor, esa es una buena medicina.

Leo, 22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Energías

Cuentas con nuevos bríos para emprender todos los proyectos que se te ocurran. Necesitarás asistencia jurídica para que comiences con buen pie. Recuerda que en este momento hay fuerza financiera en los bancos, sobre todo para emprendimientos con contenido social, tal vez es la hora de que hagas lo que siempre has soñado.

​

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Gastos

Los planes para disfrutar de una ola romántica que te invade van a generar gastos inesperados. Aun cuando las ofertas y las gangas te lucen como faltas de glamour, a ti que eres tan chic te conviene que las busques, pues en tiempos de turismo deprimido podrás encontrar un glamoroso hotel a precios de hostales baratos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Tensiones

Hay un ambiente de disgusto y anarquía en tu vida familia y parece que no serás tú quien la resuelva, deja que tu pareja tome decisiones y refúgiate en el trabajo donde además de producir dinero, te esperan momentos exitosos que te van a consolidar dentro de la empresa. Cuando pase la tormenta, opina.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Autoayuda Tu desarrollo espiritual sigue siendo objeto de gran dedicación, puedes encontrar videos y libros de autoayuda, pero sería mejor si buscar autores conocidos, porque ahora hay mucha gente escribiendo tonterías, como un movimiento anti mujeres que están liderando hombres tacaños. A eso ni te acerques. Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Dinero Como el 90 por ciento de las personas sientes que necesitas dinero, estás en un momento apropiado para pedir un crédito que te permita pagar deudas y hacer una pequeña inversión, pero no olvides arroparte hasta donde te alcance la cobija, o te amargarán todo el 2021 pagando los intereses de lo que disfrutarás este año. Anda con prudencia. .

Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro Confianza Los actuales son tiempos difíciles para todos y eso afecta las relaciones de pareja. Intenta revivir la confianza hacia tu pareja de lo contrario te perjudicas, Si algo te desagrada conversa, y sobre todo hagan el amor, esa es una buena medicina en medio de la incertidumbre. Todo pasa y todo queda, si algo termina déjalo ir sin resentimientos ni rencores. .

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Retos

La meta u objetivo que pretendes alcanzar se encuentra en la cima de la montaña. No intentes cambiar a otra persona ni tampoco muestres una imagen que no corresponde con tu verdadero ser. No sientas que tienes que comenzar ya mismo. Ten paciencia y fe. Las cosas se te van a dar, pero tienes que esperar un poco, dale tiempo al tiempo

Piscis

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Retoñar

Un viejo amor te sacará de la soledad que te atormenta. Tu vida sentimental se anuncia como muy intensa y apasionada, pero recuerda que no son tiempos para descuidar el trabajo, tendrás que encontrar la manera de atender al amor y al trabajo, porque amor con hambre no dura, y el coqueteo suele salir costoso. Puedes hacer un agenda donde quepan las dos actividades.

Efemérides

Tal día como hoy