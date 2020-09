Pensamiento de Hoy

El amor hacia la familia y la admiración de los amigos es mucho más importante que la riqueza y los privilegios.

Charles Kuralt.

Por la Doctora Aurora

Horóscopos de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Mudanzas

Piensas en la posibilidad de cambiar de residencia, rumbo a un lugar menos peligroso que la ciudad y el embotellamiento, comienza a atraerte la vida del campo. Una persona te da un consejo y te pones a pensar sobre lo que te ha dicho, te pasa algo relacionado con el número cinco. Tienes mucho que pensar y sabes que debes reorganizar tu vida. Comienza ahora, cuanto antes, mejor.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Equivocación

Confías en personas que no son las que más te convienen, tu familia te lo advierte y te enojas, tienes un ataque de deslumbramiento con una persona que te va a hacer sufrir. Será difícil que cambies de opinión, pero dentro de unos días te vas a arrepentir por lo que estás haciendo ahora. Si puedes huye y refúgiate en el trabajo, eso nunca te falla.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Oído

Escucha a quienes te dicen cosas bien intencionadas, recuerda que tienes dos orejas y una sola boca, es decir debes oír mas y hablar menos.Evita que el orgullo te domine, cede un poco, mejor pasa estos días amando mas, eso te dará momentos muy agradables. Recuerda que las circunstancia actuales están poniendo a prueba todas las relaciones, pero eres inteligente y saldrás airoso.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Renovación

Sigues con los esfuerzos para sacas cosas de tu casa y de tu vida, si conservas lo que estorba no tendrás espacio para que entren cosas nuevas. Se abrirán las compuertas del corazón y las constelaciones familiares serán esenciales para recuperar vínculos profundos entre sus miembros Mira a tu alrededor, no hay abundancia, el mundo parece sumido en una gran tragedia, pero las flores siguen apareciendo.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Redes

No lo olvides, quien no se ponga a actualizarse con la tecnología, las redes sociales y los portales, no vas a tener fácil la vida en la post pandemia. pero sin internet te va a costar comercializar lo que produzcas. Así que es tiempo de aprender. El nivel de conocimientos dependerá del tiempo que puedas pasar intentando aprender y comprender esta autopista de la información.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

AHORROS

Cuidas lo que has logrado reunir durante años de esfuerzo y trabajo. Evita comentar lo que tienes porque hay muchas moscas buscando la miel del dinero. Guarda alimentos en un lugar seco y fresco es posible que los necesites después de la pandemia. Sabes que tu familia te quiere mucho, por eso no debes preocuparte, aprovecha y dona un poco de lo que tienes, ha familiares tuyos que están pasando muchas necesidades.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Tesoro

Las cosas mas valiosas de tu vida están escondidas porque no las quiere ver, nadie sabe o que tiene hasta que lo pierde. Comienza a valores lo que eres, lo que tienes y sobre todo a las personas que te acompañan, mira que a veces no es tan fácil tu compañía, sobre todo cuando te enojas. Tendrás una satisfacción personal.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Cambios

Tu espíritu aventurero no le teme a los cambios, estás dispuesto a iniciar una nueva etapa en tu vida,

pero tiendes a precipitarte a la hora de tomar decisiones, si quieres de verdad un cambio en tu vida evalúa piensa y planifica, no des saltos al vacío porque se te puede fracturar hasta el alma. Consulta lo que quieres hacer con alguien de confianza, pero sobre todo con tu almohada.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Aparición

Una persona llegará a tu vida para cambiarla, sentirás que quieres comenzar todo de nuevo. Son dones que aparecen cuando nadie los espera, cultivarás una gran amistad. Estas en tiempos de renacimiento, en todos los sentidos, en lo físico, en lo económico y posiblemente el amor también renacerá.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Emprendimiento

En vez de recorrer periódicos y páginas de internet buscando un empleo, busca un socio o una socia e inicia el emprendimiento con el que siempre sueñas en secreto. Cuando los malos tiempos pasen, quienes hayan comenzado ahora tendrán ventaja. Los bancos están dando créditos, hay menos impuestos, y estímulos a la producción, mira las oportunidades en vez de pegarte a los dramas.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Devolución

Recuerda que todo lo que has dado te será devuelto por la vida, no sólo lo positivo, también lo negativo, por eso hay un refrán que dice : “quien siembra odio cosecha tempestades” Ten cuidado, será mejor que optes por tu lado bueno, porque el malo es peligroso, vengativo e insoportable. No te preocupes todos los humanos tenemos las dos caras en una misma moneda.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Retribuye

La vida no sólo es solo para recibir, sino sobre todo para dar. Regresas parte del amor y el tiempo que te dedican. Aprende a aceptar la autenticidad de la gente. Detente y disfruta de la vida. Piensa antes de actuar, resuelve las dudas en tu mente y sólo entonces ha lo que te dicta tu corazón, de lo contrario, te vas a enredar.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 5 de septiembre de 1972

Miembros del grupo terrorista árabe conocido como Black September atacan al Compuesto de Atletas de Israel en Munich, Alemania, durante los Juegos Olímpicos

Mataron a dos atletas y exigiendo la liberación de 236 prisioneros árabes y un avión. Durante el traslado de los terroristas y sus cautivos desde helicópteros a la aeronave, la policía alemana lanzó un ataque durante el cual todos los rehenes israelíes fueron asesinados así como tres de los terroristas.