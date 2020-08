Pensamiento de Hoy

Todo logro, grande o pequeño, comienza en tu mente.

(Mary Kay Ash)

Por la Doctora Aurora

Horóscopos de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Receptividad

Encuentras respuesta a tus inquietudes y te sientes en buna compañía. La pareja se mostrarán muy receptiva. Aprovéchelo para compartir actividades creativas así como un buen asunto de los hijos. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos. Aprovecha los créditos y ayudas que te ofrecen. Ello beneficia ahora especialmente a la familia. Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Ideas

Te planteas iniciar un nuevo proyecto relacionado con el medio ambiente pero debes actualizarte, sobre todo en el área de tecnología para que puedas entender mejor las nuevas opciones que te dan las redes sociales. Coyuntura favorable a revitalizar la relación con la pareja. Es el momento de compartir ideas, ya que reinará el entendimiento. Como vas a comprobarlo, todo lo que hacer o piensas está vinculado.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Cama

En la cama anda con cuidado. Procura tener una pareja estable y así correrás menos riesgos. La promiscuidad sexual es peligrosa siempre, pero en estos días es peor. En caso de que trabajes durante esta jornada, tendrás oportunidad de defender tus propuestas, de modo que te aporten beneficios económicos. Trata de plantar tus argumentos por escrito, así tienen mas peso.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Relaciones

Jornada propicia a que cultives relaciones socio-profesionales. Ello le permitirá defender favorablemente sus intereses económicos. Tendrás que renovarte porque tienes un bajón erótico y de fastidia hacer el amor. Cuidado, por allí comienza el distanciamiento, Inicias juegos eróticos sin ganas, pero verás que antes de cinco minutos te olvidarás del internet, el celular y el teléfono, no lo dejes para mañana, haz la prueba hoy mismo. Y luego ocúpate de las relaciones laborales.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Retos

El Sol en Leo, favorable con la Luna, alienta su bienestar así como el entendimiento. Facilidades para afirmar sus posturas. Practica la humildad y la perseverancia. Pon el énfasis en sacar objetos: bota papeles, fotos desteñidas, facturas sin importancia, revistas viejas y esas cosas de papel que estorban. Son tiempos de renovación, aceptarás proyectos nuevos que te entusiasman.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Aburrimiento

En caso de que padezca algún trastorno de salud, podrá contar con gran ayuda por parte de los suyos. Si trabaja hoy, facilidades. Cuando la vida erótica comienza a ser rutinaria llegan las tentaciones, estás en una etapa aburrida de tu vida creías que no te rozaría, pero de una u otra forma todas las criaturas se han visto afectadas, tendrás que planificar tu vida pública y también la privada, por el sexo en tu agenda o te dejará el tren.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Frenazo

Detente y disfruta de la vida. No sólo te pierdes el paisaje por ir tan rápido, también estás perdiendo el sentido de adonde vas y por qué. Esta epidemia te hace reflexionar pues te das cuenta que las cosas importantes son aquellas a las cuales no le dabas importancia. El amor, la salud y la familia tienen un nuevo sentido para ti .Un nuevo comienzo puede ser una de las experiencias mas enriquecedoras de la vida.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Miedos

Tu actual situación ventajosa en el ámbito profesional te permite abordar con ventaja algunas dificultades. Es el momento de volcarse en dar aliento a asuntos que respondan a tus intereses. No te preocupes si sientes miedo, en este momento todo el mundo anda preocupado, hasta quienes lucen más fuertes. Lo importante es que logres superar la angustia que sientes y sigas adelante.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Lluvia

Llega la temporada de lluvias no empieces a quejarte porque no puedes salir, el agua es vida, las plantas y las personas las necesitan, más que el petróleo, agradece cuando llueve, sin embargo cuídate de las pasiones que llegan como huracanes y acaban con todo. Controla tus impulsos y actúa con la cabeza pues estos no son tiempos para estar en líos. Disfrutarás las locuras del clima.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Pandemia

El Covid-19 te agarró de sorpresa y te produce un miedo que te paraliza. Tendrás que aprender a convivir con esta nueva realidad, mejor usa tapabocas o mascarillas, No le huyas a lo entretenido, pues es un regalo de la Cuando todos están un poco aburridos tú sigues en una loca carrera por conquistar espacios.us propuestas serán muy favorables.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Hijos

Jornada de estrecho entendimiento con los hijos. De hecho, momento propicio para exponer sus propuestas, pues serán bien acogidas. Ya te estás reactivando y haces planes para volver a tu trabajo. Muchas cosas están ocurriendo en tu vida, en su mayoría muy positivas, Sigue adelante, como siempre lo haces. Sabes que debes usar la mascarilla en la calle. Y tus hijos también.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 1 de agosto de 1933

Nace el diseñador de modas Ives Saint Laurent

