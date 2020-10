El Pensamiento de Hoy

La vida

Por La Doctora Aurora

Llega Octubre, el mes de preparación para le resurgir,

Es un mes d finalizar y también para resurgir, se conecta con los espíritus, la muerte, la otra vida y el más allá

Es un mes para rendir homenaje a quienes nos precedieron y ya están en otro plano. Ir a los cementerios y recordar a nuestros seres queridos.

Este mes es para defender ideales altruistas y practicar el amor al prójimo e iluminar a los demás como artistas visionarios de la vida. A cambio el universo te mandará una gran intuición y sabiduría para descubrir cómo llegar a tu misión de vida.

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Pasado

Vuelves tu mirada hacia atrás. En el terreno del amor, tendrás la oportunidad volver a conectar con personas del pasado, así como de arreglar asuntos pendientes con los seres queridos. La clave es hablar de todo claramente, sin tapujos y sin rodeos. Y si tienes algún trauma infantil sácalo de tu corazón.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Otoño

No puedes ocultar tus verdaderas intenciones al acercarte al otoño de tu vida. T asustas cuando te enfrentas a la idea de envejecer. Lo importante es vivir cada etapa y aunque te parezca imposible, los años dorados suelen ser muy felices, porque al fin podrás hacer lo que deseas.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

ENERGÌA

Este mes va ser un mes de mucha energía. trata de encontrar el equilibrio indispensable o terminarás en un terrible estado de agotamiento. Tu proceso será de ritmo frenético , por lo tanto se recomienda que hagas yoga, meditación y, en los momentos tranquilos, leas para relajarte y evadirte de la tensión.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Debates Están de moda, pero los resultados suelen ser fatales cuando en vez de conversar se pretende apabullar al otro. La competencia forma parte de tu espíritu, el problema está en que pretendes ganar y como mucho empatar, y a veces se pierde. Recuerda que la vida gira y gira.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Desconcierto

Tendencia a perder el rumbo. Estás desconcertada y la verdad en medio de la balanza necesitas ayuda, saber qué debes hacer y quieren que haga. Baja tus niveles de angustia y enfócate en la paz que es la mejor consejera. Conocerás hoy cuál es la misión que te corresponde. No te angusties.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Reconciliación

Te acercas a tus seres queridos. te habías distanciado de algún miembro de tu círculo de seres queridos, cometiste un error que aun puedes reparar. Ha llegado el momento de acercar posiciones. Algo que te ayudará a levantar el ánimo es programar una reunión virtual con toda la familia.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Donaciones

Gastarás gran parte de tus ahorros en comprar regalos. Pospón nuevas ideas y atiende lo cotidiano del trabajo. Te cuesta hacer una sola cosa y parece que no trabajaras, porque no rindes como esperan de ti. Hoy estás más despistado de lo normal. Es tiempo de generosidad porque tendrás que dar y por ahora no recibirás

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Administración

Haz un plan administrativo para el último trimestre del año. Antes de invertir tu dinero toma en cuenta todas las responsabilidades que eso conlleva. Se consolidan planes más rápido de lo que imaginas. Compra de vehículo. No digas todo lo que pienses porque dejarías al descubierto lo que puede ser un as bajo tu manga.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Compasión Ahora más que nunca se necesita tu solidaridad. Aprovecha el comienzo de mes y envía una remesa a un pariente tuyo que viva lejos. Desarrollar el sentimiento de compasión hacia los otros o aprender a ponerte en el lugar de los demás serán tus mayores retos en este mes de octubre.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Red

No bases tus relaciones personales sólo en la red mediática. Evita hacer a un lado el contacto personal indispensable en una sociedad cada vez más escéptica. No puedes llenar tu vida sólo con amigos de facebook o linkendin. Cultiva el contacto personal y te sentirás más acompañado

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Jú piter

Aprovecha la situación para luchar por lo que deseas.No te dejes bloquear por los malos momentos presentes. Anìmate y corre por tus sueños de una vez por todas

Efemérides

Tal día como hoy

Día de Inventores

El 1 de octubre

1847: Ernst Werner von Siemens funda Siemens & Halske.

1869: Austria establece el primer correo mundial.

1880: Thomas Edison funda la primera compañía eléctrica del mundo.

Día Internacional de las Personas de Edad