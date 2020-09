El Pensamiento de Hoy

Pensamientos tontos los tenemos todos, pero el sabio se los calla.

Wilhelm Bush

Por la Doctora Aurora

Septiembre, el mes paradógico

Es el noveno mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días. Su nombre deriva de haber sido el séptimo mes del calendario romano.

Septiembre es una palabra procedente del latín que significa “siete meses”. A pesar de ser el noveno mes en la actualidad gracias a la aportación del calendario juliano, es el séptimo mes en el calendario romano, puesto que se consideraba que marzo era el primer mes del año y diciembre, el último.

El 1 de septiembre es la fecha de la Creación del Mundo según el calendario bizantino

Horóscopo de Hoy

Aries (20 marzo-19 abril)

Aires

Añoranzas

Añoras la calle, el pasto, los árboles pues el encierro no va con tu personalidad. También son tiempos hogareños, en los cuales la familia ocupa un lugar privilegiado, así que podrás combinar las dos cosas, sales a trabajar y te diviertes con la familia, pero toma precauciones para cuidar la salud y la de los tuyos.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Interior

Nadie puede darte felicidad porque la verdadera está dentro de ti pero debes aprender a encontrarla. Todos aquellos pensamientos que dejan paz y armonía en nuestra mente y en nuestro corazón te hacen mejor persona. El mundo necesita una dosis de esos valores para que funcione mejor. Tu presencia inspira a otros hacia el bien.

Géminis (mayo 20-junio 21)

Universo

Los planetas te ayudan y actúas de acuerdo con tus propios criterios. Lo importante es trabajar con ímpetu todos los días. Te apetecerá estar con tu familia y tu gente. Pide consejo antes de malgastar tu dinero, hay que cuidarlo y multiplicarlo. Recuerda que formamos parte del engranaje del universo.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Coordinación

Lograrás que tus familiares realicen tareas conjuntas que redundarán en beneficio colectivo, logras que la gente se ponga de acuerdo con una bueba estrategia, sabes utilizar las redes para mantenerte en contacto y has encontrado una nueva fuente de producción y de diversión, porque eres una persona talentosa.

Atmósfera

La energía astral sacude tu atmósfera, los planetas no te están ayudando así que es mejor que te quedes en casa y no tomes decisiones importantes, recuerda que todo lo adverso pasa rápidamente y la vida gira, la próxima semana podrás hacer todo lo que en este momento luce difícil.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Cocina

Te arreglar, colocas todo en su sitio pero te has olvidado de la cocina, porque no te gusta mancharte las manos, sería conveniente que hagas una limpieza a fondo del sitio donde preparas los alimentos, te vas a encontrar sorpresas como cucarachas, ratones, grasa y sucio, y no te va a gustar para nada.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Poder

La mente te va llevando a que logres tus objetivos. Puedes pedir todo lo que quieras, la vida es tan rica que los bienes alcanzan para todos, no te limites comienzan nuevos tiempos, mucho mejores. Necesitas salir de la casa, sobre todo cuando son tiempos de reactivación

Escorpio (Octubre 23 – Nov iembre 21)

Pareja

Te estás sobre estimando, intenta valorar a quienes te acompañan, todos los seres tienen fortalezas y debilidades, No te avergüences de tu compañero de vida. Pretendes que te admire y estimule para alimentar tu fuego y tu pasión. Habrá que ser fuerte por dentro para soportar su tremendo ego.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Siempre los humanos hemos superado la adversidad, Te unirás a la algarabía que despierta el verano con sus lluvias y su naturaleza salvaje. En el plano afectivo y emocional consideras a tu pareja como tu mejor amigo. Este es un mes de transición por lo que es mejor que actives tu prudencia y no inventes cosas raras.

Capricornio /Diciembre 22 – Enero 19)

Reciclaje

Las discusiones afectan tu salud, procura evitarlas. Los astros te unen a sus seres queridos. Andas en el momento idóneo para vender una casa. Complicaciones para sus intereses profesionales. Las personas empezamos a valorar las cosas cuando no las tenemos o cuando nos limitan su acceso. Tendrán que reaprender a vivir con poco.

Acuario Enero 20 – Febrero 18

Dieta

Recuerda que no debes comer carbohidratos, ni demasiadas calorías, prepárate bien porque dentro de poco tiempo estarás comprando regalitos de Navidad y querrás lucir una buena figura, trata de adelgazar entre septiembre y octubre, es decir antes del pavo de noviembre. que llega thanks giving.

Piscis 20 de febrero/21 de marzo

Relajación

A veces te pones fastidioso y resultas una persona aburrida. Relájate un poco porque hay una persona que está esperando algo más que un bollo de pan. Prepara la habitación, arréglate, perfúmate, escoge el momento y date un reencuentro con los mejores placeres de la vida. Lo estás necesitando.

Efemérides

Tal día como hoy

El 1 de septiembre de 1957

Nace la cantante y artista Gloria Stephan

Vocalista de Pop y Salsa. Hija de José Fajardo, policía y destacado jugador de balón-volea, emigró a Miami pocos meses después del triunfo de la Revolución de Fidel Castro. Su padre fue uno de los mil cuatrocientos anticastristas que desembarcaron en Bahía de Cochinos y hecho prisionero, pasando después a integrarse en el ejército norteamericano y siendo enviado a Vietnam, de donde regresó enfermo de esclerosis múltiple y trastornos mentales.

Gloria Estefan estudió en un colegio católico de Miami, donde aprendió a tocar la guitarra y se inició en el aprendizaje de la música. Por aquel entonces conoció a quien posteriormente sería su esposo, Emilio Estefan, hijo de español y libanesa, integrante de The Miami Latin Boys, grupo salsero de escasos recursos económicos (todos sus miembros habían adquirido los instrumentos en tiendas de segunda mano).

Desde entonces no ha dejado de brillar.