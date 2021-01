La frase de hoy:

Después de que todo ha terminado, la religión del hombre es su posesión más importante.

John D. Rockefeller

Por la Doctora Aurora

Aries (21 de marzo- 21 de abril)

Dieta

Debes prestar atención a su dieta. Muchas veces, también te pondrás a trabajar y te olvidarás de comer. El amor los acompaña. con la tranquilidad de haber elegido el camino correcto. Tendrás triunfos importantes. Esta semana te van a llegar buenas noticias en materia económica. Puedes darte un gusto etílico pero no abuses, todo en exceso es peligroso. Logras recuperar un dinero que dabas por perdido, aprovecha para salir de deudas.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No tienes que gastar dinero para decorar tu casa, dedica tiempo y esfuerzo para hacer algo hermoso con lo que ya tienes. Lo importante es estaren familia o con amigos.La vida te sorprenderá gratamente.Toma decisiones que conduzcan a estabilizar tus ingresos. Cuìdate de no exagerar en las compras. Recuerda que lo que nos gusta hacer no es siempre lo que produce dinero.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Confianza

Renueva la confianza en ti mismo, el sol sale para todos y la vida le sonríe. Tendrás que decidir la ruta qu te ofrec mayor prosperidad porque comienza otro año duro y hay que tener estabilidad. Vienen dìas de mucho movimiento en el mercadeo, puedes encontrar ofertas o vender mejor tus productos si te unes al mundo digital. Que ganen la paz y el amor.

Cáncer, 21 de julio a 21 de agosto

Viajes

Reduce lo que te molesta, salte de organizaciones que son una carga y bota lo que no sirva para nada. Pensarás en viajar, partir para ir a vivir en una nueva ciudad dónde haya un nuevo recorrido profesional, o iniciar otro estilo de vida, adquirir una casa, y tambien hacer trabajos interiores de reestructuración.

Gratificaciones

Todo ese esfuerzo que hiciste en medio de la pandmia te será recompensado por mucho tiempo, eres el ejemplo para quienes te rodean, el trabajo, la perseverancia y el optimismo son tus aliados. La actividad física te ayudaría a drenar el exceso de energía. Busca nuevas rutas y olvida los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares.

Virgo 22 de agosto 22 deseptiembre

Humor



Las relaciones con personas de tu entorno lucen difíciles en todos los ámbitos, pero tienes un sentido del humor sutil y profundo que suelen comprender los inteligentes, pero enoja a quienes no lo son tanto. Tu afán emprendedor, la capacidad para comunicarte y el entusiasmo que le pones a todas las tareas que debes realizar te van a ayudar a superar las dificultades

Libra (S eptiembre 23 – Octubre 22)

Dinero

Pelearás con una persona que habita cerca de ti. Es muy propable que tengas que discutir con un colega de trabajo, o afrontar a un empresario por culpa de varias divergencias. Tal vez necesitar un abogado. Pon en orden tus cosas personales para que todas las cosas fluyan con naturalidad. No tienes porqué quedarte aislado debido al Covid 19.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Esencia

Los astros te darán fuerza y energía durante un fuerte periodo, disfrútalo.Necesitas armonía y bienestar, buena salud física y emocional. Tendrás que afrontar ulteriores problemas para decidir de cambiar trabajo o para pedir una ayuda a las personas que pueden defender tus ideas. Si inicias una relación sentimental en este período, ella podría durante de veras por muchos años y ser muy feliz. Sentirás que hay cambios en tu vida,

SAGITARIO, Noviembre 22 – Diciembre 21

Ayuda a los demás y pide colaboración. En vez de dedicar lo mejor de tu vida al trabajo, usa tu creatividad en la cocina y sorprende a tus familiares con un buen plato preferiblemente del país de tus padres o abuelos. Sonrisas y alegrías llenarán tu vida en estos días. Abre los ojos para que veas la situación que te rodea, no la has visto porque estabas ocupado en muchas cosas diferentes.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Silencio

Vives momentos de transición hacia otras actividades y un nuevo estilo de vida, porque quieres llegar lejos y el mundo ha cambiado mucho.stán atentos a las peleas, a las denuncias, no comen de modo confuso, poco sano y hacéis controles al hígado, a los huesos y a la circulación de la sangre. Relájate y gasta poco, pero disfruta de los placeres que te ofrece la vida. Date una oportunidad para complacerte. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos. Recuerda la prevención está en tus manos.

Acuario 21 de enero, 22 de febrero

Impuestos

Tienes que poner al día documentos y pagos de impuestos. No lo dejes para el próximo ms porque las cosas de papeleo serán más difícils, adelántate a los acontecimientos y pont al día con el pago dd impuestos. Cuida tu tarjeta de crédito pues podría reventarse en tiempos de grandes ofertas. Establece prioridades.Vas a conocer nuevas personas por lo tanto se amplía tu círculos de amistades.

Piscis, 21 febrero 22 de marzo

Avances

No siempre es fácil lograr la paz y la armonía pero lo estás intentando. Como el trabajo te entusiasma, te encuentras siempre ocupado. Cualquier acontecimiento que se presenta se transforma en el acto en un motivo capaz de hacerte luchar hasta resolverlo. Si tienes intención de iniciar un nuevo trabajo, de cambiar ciudad, de dejar el trabajo para intentar una nueva calle muy incierta estás iniciado una nueva etapaCómo saber si vas a ganar si no arriesgas.

Efemérides

El 10 de enero de 1870:

Fue el fundador y presidente de la Standard Oil, una gigantesca compañía que llegó a controlar la extracción, refinado, transporte y distribución de más del 90 % del petróleo de Estados Unidos y sostuvo monopolios enteros (en forma de inversiones) en múltiples países extranjeros.3​ Durante un período de más de cuarenta años, consolidó a la Standard Oil como la compañía petrolera más grande del mundo, revolucionando la industria en todos sus niveles y demostrando una extraordinaria e implacable capacidad competitiva.

Por otro lado, dedicó gran parte de su fortuna y recursos a numerosas donaciones, fundaciones y programas, siendo el fundador de la Universidad de Chicago, una de las universidades más prestigiosas del mundo, cuna de 87 Premios Nobel, así como también de la Universidad Rockefeller en Nueva York, además de impulsar numerosas áreas de la educación, la ciencia y la medicina.4​5​

Sus logros empresariales son tan destacables como controvertidos, pues mediante astucia, ingenio y mucha dedicación, ascendió en el mundo empresarial, levantó un extenso imperio que se extendió hasta un punto que ninguna otra empresa en la historia ha logrado alcanzar hasta hoy en día.

Rockefeller hasta ahora es el único caso de un empresario que llegó a construir un monopolio puro (en cuya disolución finalmente tuvo que intervenir el propio gobierno