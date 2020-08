El Pensamiento de Hoy

Pies para que los quiero si tengo alas para volar.

(Frida Kahlo)

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries (20 marzo-19 abril)

Balances

Tus deseos van a chocar con tus obligaciones y tendrás que decidir, qué quieres y qué te conviene. Expande tu amor para encontrar tu tranquilidad. No queda otra, no te centres en las cosas del amor, por ahora ocúpate de cosas concretas, esas que se pueden pesar y medir, así tendrás un balance real de lo que hacer, y no pajaritos en el alma.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

SUERTE

La suerte está de tu lado y la pasión se activa, andas de fiesta. Tal vez porque ves la cercanía de la llegada de tu signo. Todo lo tienes en cuarto creciente. Hay cambios vitales en tu vida, conviene que compres algo de ropa porque luce pasada de moda, es para cuando vuelvas a salir, y de paso bota esas piyamas que no te has quitado en los cuatro meses de cuarentena, ya están caminando solas.

Géminis (mayo 20-junio 21)

Espiritualidad

Tu conexión espirituales activa, entras en una etapa dura y tendrás que usar tus fuerzas interiores para salir airoso, tus actividades habituales van a cambiar y cada día, uno a la vez, tendrás que tomar decisiones. Piensa en los niños y en los ancianos. También debes pensar en ti, cuida tu salud.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Mundo

Te apetecerá estar con su familia y su gente. Pide consejo antes de malgastar su dinero. Las discusiones afectan a su salud, procure evitarlas. Los astros te unen a sus seres queridos. Andas en el momento idóneo para vender una casa. Complicaciones para sus intereses profesionales. Vas a enfrentar al mundo desde una nueva perspectiva. Intenta ver todos los hermosos colores de la vida.

Control

Eras de las personas que tenía que controlarse para no gastar todo en restaurantes, ahora con el encierro de la pandemia te sobra el dinero. Fíjate si te sobran también los amigos, pues te buscaban porque pagabas las cuentas de los viernes en la noche y no para compartir encuentros amistosos. La vida se ha encargado de poner las cosas en su lugar. Ahora te vas a sentir mejor.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Transición

Ya te estás reactivando y haces planes para volver a tu trabajo. Muchas cosas están ocurriendo en tu vida, en su mayoría muy positivas, Sigue adelante, como siempre lo haces. Sabes que debes usar la mascarilla en la calle. Las adversidades te harán mejor persona y podrás salir adelante después de las dificultades, No dejarás ir el entusiasmo que te caracteriza, toma sol y evita la depresión. Ve reiniciando tus actividades de calle.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Abundancia

Después de un tiempo bastante complicado llega la abundancia vas a tener de todo, en comida, ropa, dinero y amor, ten cuidado, con tastas cosas y no vayas a perder la salud que es lo mas importante. Recuerda la norma, desayuda como hoy rey, almuerza como un ejecutivo y cena como un mendigo. Todo lo que tengas en abundancia disfrútalo mejor por las mañanas, la noche es para dormir.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Angustias

Si estás pensando en cambiar de trabajo será mejor que lo dejes por el momento, ahora no conseguirás nada bueno, ni profesional, ni económicamente. Puedes intentar iniciar lo que llaman emprendimiento, algo que puedas hacer en casa, pero busca uno o dos socios para que puedan avanzar, La comida siempre da resultados, hasta a Pepita, la esposa de Lorenzo, montó un sitio de venta de comidas.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Desesperación

Tendrás que hacer un esfuerzo para superar los tiempos adversos que nos acompañan a todos Para colmo, una plaga de langostas asesinas se instalan en centro américa, ya pasaron por Brasil, arrasan todas las cosechas. Los cuentos de las siete plagas de Egipto vendrá a tu memoria. Recuerda que sobreviven los fuertes y quienes están articulados con su familia.

Capricornio /Diciembre 22 – Enero 19)

Bienvenidos

Te pagan un dinero y además te dan un regalo, tienes un buen momento en el lado material, pero tu vida familiar anda desquiciada, recuerda que todos se están cansando del encierro continuado, porque nadie está Acostumbrado a pasar hambre. Tendrás que asumir el liderazgo en tu casa y tomar medidas que mejoren los ingresos y sobre todo que faciliten la convivencia.

Acuario Enero 20 – Febrero 18

Apuros

Un descuido y el exceso de actividades te hará pasar apuros innecesarios, no olvides los compromisos diarios. Una nueva relación define tu situación sentimental. La infidelidad es una de las acciones menos nobles que puedes hacer a una persona. Piensa si es algo transitorio o un cambio radical en tu vida, o estarán en un proceso muy amargo

Piscis 20 de febrero/21 de marzo

Paciencia

Las relaciones de pareja podrían ser demasiado tensas: no discutas por asuntos sin importancia, busca armonía. Vienen cambios importantes en tu familia y en tu trabajo. Comunícate, a ti no te cuesta mucho y sabes que la gente te quiere, inicia una jornada de reencuentros que te van a dar muchísimas satisfacciones, te sacarán de la soledad que te atormenta. Estos son tiempos complicados y mientras menos conflictos generes saldrás mejor.

Efemérides

Tal día como hoy

El 11 de agosto1675

Se comienza a construir el Observatorio Real astronómico en Greenwich, Londres, bajo el patrocinio del rey Carlos II de Inglaterra, con el objetivo de proporcionar con exactitud las posiciones de la Luna y de las estrellas a los marineros británicos.

Ese mismo día, tambien en Inglaterra, se realiza la primera carrera de caballos Royal Ascot.

Cristóbal Colón se convirtió en el primer europeo en llegar a las costas de Trinidad

Su territorio está formado por dos islas principales, Trinidad, que es la más grande y poblada, y Tobago, además de varias islas más pequeñas.

La república de Trinidad y Tobago originalmente era llamada Leré por los aborígenes caribes que significa “Tierra de los colibríes”.

Cristóbal Colón llegó a la isla en 1498 y le dio el nombre de Trinidad por los tres picos que rodean la bahía sur donde desembarcó. Para él representaban la Sagrada Trinidad, dice el diccionario de Oxford.