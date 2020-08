Pensamiento de Hoy

Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos.

(Rigoberta Menchú)

Por la Doctora Aurora

Vuelven Las Perseidas

(CNN) — El espectáculo de la lluvia anual de meteoros de las perseidas alcanzará su pico con la mayor cantidad de meteoros desde las últimas horas del 11 de agosto, así como las primeras del 12. Esto coincide con el último cuarto de la fase lunar, o con media luna.

A pesar de que no es luna llena, tendrá un 52% de iluminación, lo que reducirá el número esperado de meteoros visibles de más de 60 por hora a alrededor de 15 a 20 por hora, según la NASA.

Una vez que cae la noche, espera ver un meteoro o una estrella fugaz que surca el cielo cada pocos minutos. Con suerte, los cielos despejados permitirán la mejor visualización de estos meteoritos brillantes y bolas de fuego.

La lluvia de meteoritos también es visible el 10 y 13 de agosto, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

¿Qué son las perseidas?

Durante 2.000 años, las perseidas han ofrecido un espectáculo centelleante, según la NASA. El cometa Swift-Tuttle orbita alrededor del Sol una vez cada 133 años, por lo que cada mes de agosto, la Tierra pasa a través del campo de escombros del cometa. El hielo y el polvo, acumulado durante más de mil años, se queman en nuestra atmósfera para crear la lluvia de meteoros. Las perseidas muestran meteoritos más brillantes que cualquier otra lluvia de meteoros anual.

Los meteoros se pueden rastrear hasta la constelación de Perseo, de la cual obtienen su nombre. Desde nuestra perspectiva, todos los meteoros parecen provenir de un solo punto llamado «radiante», pero eso se debe a que se están moviendo en paralelo entre sí.

Cuando el «radiante» está más alto en el cielo, veremos la mayor cantidad de meteoros. Pero los meteoros «Earthgrazer», que rozan la atmósfera de la Tierra y muestran colas largas y ardientes, son visibles antes, cuando el radiante está bajo sobre el horizonte.

Los meteoros mismos viajan a 212.000 kilómetros por hora, lo que crea sus vívidos rayos de luz. Pueden alcanzar entre 1.600 y 5.500 grados centígrados durante esa lluvia.

El cometa mismo llegará extremadamente cerca a la Tierra en 2126.

Cómo observar las perseidas

Los científicos de la NASA informaron que, aunque la lluvia se puede ver en cualquier momento después de las 9 p.m., el mejor momento para detectar una ráfaga de meteoros será durante la parte más oscura de la noche, en las primeras horas antes del amanecer, entre las 2 a.m. y el amanecer.

La luna brillante saldrá alrededor de la medianoche, lo que cambia la ventana de visualización máxima, según la NASA. Pero aún puedes esperar ver una racha de meteoritos en el cielo cada dos minutos.

La paciencia es la clave. Pueden pasar hasta 45 minutos para que tus ojos se ajusten a la oscuridad para una visualización óptima. Los meteoritos pueden aparecer en cualquier parte del cielo, pero se ven más brillantes contra el cielo más oscuro.

Algunos meteoritos solo son rayas tenues y rápidas. Otros son más brillantes y pueden parecer que navegan a través de nuestro cielo durante varios segundos, dejando un rastro de humo brillante.

La mejor manera de ver la lluvia de meteoritos es sentarse en una silla reclinable o recostarse boca arriba y mirar al cielo con una vista amplia. No se necesita un equipo especial, pero si deseas la mejor vista, es mejor estar lo más lejos posible de la luz artificial.

Si vives en un área urbana, es posible que desees conducir para evitar las luces de la ciudad, que pueden hacer que la lluvia de meteoritos parezca débil. Los científicos de la NASA también dicen que acampar puede triplicar la cantidad de meteoros visibles.

Y no olvides tomar tu cámara antes de salir. Las lluvias de meteoros son una gran oportunidad para videos de lapso de tiempo y fotografías de larga exposición, ya que permiten que tus tomas del cielo nocturno se conviertan en pinturas de este espectáculo estrellado como las de Van Gogh.

Horóscopos de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Inquietudes

Las fallas en los servicios públicos y en el fluir normal de la vida comienzan a inquietarte. Te gusta tener estabilidad en tu entorno y no la sientes en ninguna partes. Te asusta la idea de pensar en la muerte. Pero cada día conocer nuevos casos de personas cercanas que se han ido a otro plano Enfócate en la vida. y vive con principios y valores.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Mujer

Alguien del sexo femenino se va a comunicar contigo y sentirás añoranza y tristeza, es como si l pasado regresa y se instala en tu corazón. Tendrás que hacer uso de tu estabilidad emocional, eres leal y no un persona que va según los vaivenes de las circunstancias. Es el momento de replantear la forma como estás funcionando, ya que reinará el entendimiento. Como vas a comprobarlo, todo lo que hacer o piensas está vinculado.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Precauciones

Es mejor prevenir que lamentar, estarás pendiente de consejos sobre salud que dan por la televisión. Dedicarás un tiempo a informarte sobre las nuevas tendencias en teletrabajo pues prefieres quedarte en tu casa, no quieres andar donde acude mucha gente. Un lado de tu personalidad añora la calle pero el otro tiene mucho miedo.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Posiciones

Revisa las posiciones que mantienes en el dia y trata de estirar la columna. Si los dolores persisten, ve al médico. Lo importante es mantenerse activo y en movimiento. Tendrás tensiones en algunas partes de tu cuerpo. Esos dolorcitos que sientes en las noches pueden afectar tu vida sexual. El colchón puede estar viejo o la silla de la oficina.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Retos

El Sol en Leo, favorable con la Luna, alienta su bienestar así como el entendimiento. Facilidades para afirmar sus posturas. Practica la humildad y la perseverancia. Pon el énfasis en sacar objetos: bota papeles, fotos desteñidas, facturas sin importancia, revistas viejas y esas cosas de papel que estorban. Son tiempos de renovación, aceptarás proyectos nuevos que te entusiasman.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Días

Encuentras respuesta a tus inquietudes y te sientes en buna compañía. La pareja se mostrarán muy receptiva. Aprovéchelo para compartir actividades creativas así como un buen asunto de los hijos. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos. Aprovecha los créditos y ayudas que te ofrecen. Ello beneficia ahora especialmente a la familia.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Frenazo

Detente y disfruta de la vida. No sólo te pierdes el paisaje por ir tan rápido, también estás perdiendo el sentido de adonde vas y por qué. Esta epidemia te hace reflexionar pues te das cuenta que las cosas importantes son aquellas a las cuales no le dabas importancia. El amor, la salud y la familia tienen un nuevo sentido para ti .Un nuevo comienzo puede ser una de las experiencias mas enriquecedoras de la vida.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Miedos

Tu actual situación ventajosa en el ámbito profesional te permite abordar con ventaja algunas dificultades. Es el momento de volcarse en dar aliento a asuntos que respondan a tus intereses. No te preocupes si sientes miedo, en este momento todo el mundo anda preocupado, hasta quienes lucen más fuertes. Lo importante es que logres superar la angustia que sientes y sigas adelante.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Lluvia

Llega la temporada de lluvias no empieces a quejarte porque no puedes salir, el agua es vida, las plantas y las personas las necesitan, más que el petróleo, agradece cuando llueve, sin embargo cuídate de las pasiones que llegan como huracanes y acaban con todo. Controla tus impulsos y actúa con la cabeza pues estos no son tiempos para estar en líos. Disfrutarás las locuras del clima.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Pandemia

El Covid-19 te agarró de sorpresa y te produce un miedo que te paraliza. Tendrás que aprender a convivir con esta nueva realidad, mejor usa tapabocas o mascarillas, No le huyas a lo entretenido, pues es un regalo de la Cuando todos están un poco aburridos tú sigues en una loca carrera por conquistar espacios.us propuestas serán muy favorables.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Pareja

Procura tener una pareja estable y así correrás menos riesgos. La promiscuidad sexual es peligrosa siempre, pero en estos días es peor. En caso de que trabajes durante esta jornada, tendrás oportunidad de defender tus propuestas, de modo que te aporten beneficios económicos. Trata de plantar tus argumentos por escrito, así tienen mas peso.De hecho, momento propicio para exponer sus propuestas, pues serán bien acogidas.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 12 de agosto de 490 a. C.

A mediados del siglo VI a. C., Pisistrato, el tirano ateniense, zarpó de Eretria y desembarcó en la playa de Maratón y se apoderó del demo. Allí acudieron sus partidarios de Atenas y de los demos. Marchó desde Maratón con las tropas reunidas y efectivos atenienses se enfrentaron con ellos en un santuario de Atenea Palénide, erigido en el demo de Palene (actual Pallini).15​ Tras este evento, Pisístrato obtuvo tercera vez el cargo de tirano de Atenas.16​

Fue el escenario de una derrota infligida por los atenienses y los platenses, bajo el mando de Milcíades, a los invasores persas en 490 a. C. Ubicado en la llanura de Maratón, cerca de la costa, hay un túmulo de 9 metros, conocido como «tumba de los atenienses», donde fueron enterrados los soldados muertos en esta batalla.17​ Por otra parte, en Vrana, hay otro túmulo más pequeño que se ha denominado «túmulo de los plateos», donde se supone que recibieron sepultura los soldados muertos procedentes de Platea.18​

Pausanias en su visita al lugar deja constancia de que sobre el lago de Maratón permanecían los pesebres de piedra de los caballos de Artafernes. Del lago dice que la mayor parte era pantanoso. Añade que desde el lago fluye un río, que proporciona agua para el ganado de las vecindades del propio lago, y que en su desembocadura en el mar el agua se hace salina, y los peces, por consiguiente, son de mar