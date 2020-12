Pensamiento de Hoy

Papa Francisco

Por la Dra. Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Decisiones

Pronto van a cambiar las cosas para bien. Después del proceso de reflexión y autodescubrimiento que impuso Quise presenta ahora la oportunidad de abrazar la verdadera esencia, desde el amor, el perdón y la aceptación.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Viaje

La posición astrológica sugiere un importante viaje (interior o con destino internacional. Tendrás que afrontar una situación desagradable relacionada con un medio de transporte. La entrada del Sol en la Casa IX de Tauro (21/12) alude al interés del nativo por cultivar sus conocimientos y una filosofía de vida. Falta poco para un reinicio.

Géminis

21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Positivo

El eclipse de sol del 14 te va a afectar positivamente, espera la segunda luna llena en Cáncer de 2020 el 29 de este mes., Te esperan cambios trascendentes dentro de unas semanas, ya que el eclipse del 14 de diciembre descenderá directamente sobre tu signo géminis, pero ahora te dará fuerza.

Cáncer

Mejoras

Tendrás buenos tiempos en el 2020 y cerrarás el año con un hermosa luna llena que te transmitirá su poder. Vienen cambios políticos importantes y eso incide en tu vida.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Raíces

Comenzó una etapa de gran expansión a partir de diciembre, pero debes asumir tu parte de acción. No olvides tus tradiciones y las raíces de donde provienes, es un error avergonzarse de lo que eres.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Meticuloso

De nada te sirve pelear con otros porque el mundo está medio caótico, Cumple con emanar tu estilo de vida hermoso y muchos te van a copiar, como a Carolina Herrera, siempre impecable. A Vives intensamente el presente, y cualquier acontecimiento que se presenta se transforma en el acto en un motivo capaz de hacerte luchar hasta resolverlo. Inspiras confianza en las personas que te rodean.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Lucha

Has luchado este año, en todos los terrenos, todavía no has triunfado, pero sigues adelante, haber recorrido caminos distintos ya es parte del éxito. Las personas de tu signo se sienten fracasados al comprobar que no pueden obtener sus objetivos y tienen poca confianza en las personas que les rodean, debido a que se creen depositarios de la verdad y de la solución más eficaz para cada inconveniente.

Escorpio, 23 de octubre a 23 de noviembre

Pausa

Pretendes correr y saltar etapas pero una de las enseñanzas de este año que culmina es que los tiempos los determina el cosmos y la naturaleza. Eres símbolo de devoción y dedicación pero también disfrutas de las cosas buenas de la vida.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Prepárate

El eclipse de sol será un huracán en tu vida, te vas a sentir montado en una montaña rusa de Las Vegas. Deja que tu corazón te dicte lo que debes hacer. Huye de los pensamientos negativos. A veces. Son tiempos para crear, en todos los sentidos de tu vida.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Persevera

El 21 de diciembre cambiarán muchas cosas en tu vida, y luego el 12 de febrero con el inicio del año chino, pero sabes que al perseverar logras tus metas a pesar de las circunstancias. El eclipse te saca del centro de control. Se anuncian encuentros interesantes; la amistad te acompaña en estos días.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Angustias

Las emociones negativas te asaltan pero recuerda que tu mente puede descartarlas. Trata de controlarlas. Tu signo acuariano es el protagonista de muchos cambios para bien de la humanidad. A veces cuesta adaptarse y tienes que indicarle a tu mente la ruta que tomen los pensamientos. Igualdad, aceptación cambio climático, todo para mejorar. Mucha intranquilidad.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Bendiciones

Te llegan gracias divinas por los cuatro costados, y las vas a sentir en tu corazón. Sientes nuevas emociones porque el sol sale para ti e irradias felicidad. Mira hacia adelante. Quieres comenzar una etapa en tu vida en la que te sientas feliz con lo que haces y contigo mismo. Aprovecha los tiempos de renovación.

EFEMÉRIDES

La Guadalupe, adorada Virgen mexicana

El papa Francisco celebró este sábado (12.12.2020) en la basílica de San Pedro la misa en ocasión de la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y de las Américas, donde en esta vez no hizo alguna referencia a Latinoamérica como en otras ocasiones.

Con solo pocos fieles debido a las reglas por la emergencia sanitaria, Francisco improvisó una homilía en el que reflexionó sobre tres palabras: abundancia, bendición y don. Afirmó que la generosidad es “como un límite que tiene Dios, el de la imposibilidad de darse de otro modo que no sea en abundancia”.

Y pidió que: “contemplando la imagen de nuestra madre hoy le pidamos a Dios un poco de este estilo suyo: el de la generosidad, la abundancia en el bendecir, y nunca en el maldecir, y que se transforme nuestra vida en un don”. Los cantos durante la ceremonia de hoy fueron del coro de los Pontificios Colegios Pio Latinoamericano y Pio Brasileño y al final de la misa se cantó el tradicional canto dedicado a la “Guadalupana”.