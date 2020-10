Hoy se celebra el Día de la Hispanidad

La frase de hoy:

«El andar en tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. No hay ningún viaje malo, excepto el que conduce a la horca»,

Miguel de Cervantes Saavedra.

Por la Doctora Aurora

La celebración del Encuentro entre Mundos se basa en un acontecimiento histórico de escala mundial, donde por primera vez desde los orígenes del hombre, los habitantes del continente europeo entraron en contacto con habitantes del continente americano.

Dicho encuentro dio lugar a una fusión de culturas y el nacimiento de una civilización hispanoamericana.

Los críticos con la celebración niegan o subestiman las leyes que se decretaron para la protección de los pueblos indígenas y contra su esclavitud

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Encuentros

Hoy es día para pensar en las relaciones como encuentros y no como descubrimientos. Porque el encuentro es una aventura entre iguales, el descubrimiento se mira con aires de superioridad difícilmente sostenibles, a veces es bueno entregarse al placer de filosofar.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Raíces

Hoy es un buen día ara evaluar de dónde vienes y hacia dónde vas. Muestra el orgullo de tu procedencia y jamás te escondas de tus orígenes. Intuyes que no existe superioridad racial , simplemente modos de enfocar la vida, todo esto enriquece la vida de las personas y de la sociedad.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Fluye

Hay situaciones causadas por circunstancias que no dependen de ti, aprende a convivir con ellas. Deja que todo siga su curso . Saldrás muy beneficiado de todos estos cambios si los manejas con mucha inteligencia. Toda la humanidad anda en un período de transición. Se dará una buena oportunidad, tienes que irte ganando las cosas.

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto |

Astro: Sol | Elemento: Claves

Turbulencias

Sientes que la angustia te está invadiendo. Mantendrásla calma ante energías encontradas que hay en tu sitio de trabajo. Piensa con la cabeza como lo haces siempre y aguanta los impulsos de tu corazón. La economía exige en este momento atención ¡Debes estar siempre atento a lo que gastas y a lo que va quedando en tus reservas!

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Quejas

Deja de andar dando lástima, en este momento todo el mundo anda en pasando apuros y malos ratos, así que cada quien debe afrontar sus propios problemas. Si sientes que las cosas andan mal, ponte la mejor ropa y muestra tu mejor cara .¡Sonríe y estarás mejor! Recuperas hoy la alegría y el optimismo regresa a ti con toda su potencia.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Espejo

Estamos tan ocupados mirando las ventanas rotas de otras personas y la hierba marchita que no estamos prestando atención a nuestra infestación de roedores ni a las tablas del piso podridas. No estamos prestando atención a nuestra vida y muchos de nosotros no lo haremos, pero tu, sí estas dispuesto.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Inteligencia

Si aplicas tu inteligencia y demás capacidades nada podrá obstruir tus metas y el triunfo será todo tuyo, El corazón y la intuición ven cosas que el cerebro no percibe. Si dudas pregunta a tu corazón qué es lo que quiere. Es el momento de dejarte llevar por tu intuición, sigue tus instintos y harás lo más indicado.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Dinero

En cuestiones de dinero y negocio, activa ese sexto sentido que casi nunca te falla y vas a mejorar tus finanzas .Intentas salir de tu zona de confort, pero estás encerrado, repitiendo los mismos hábitos, y, negándote a dejar atrás el pasado, con toda su nostalgia e imperfecciones, su dolor y traumas, en este triste ciclo de repetir nuestros mismos errores.

Capricornio|22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Distancia

No te pegues a las situaciones que te desagradan, deja que se vayan Aplica la distancia emocional a las situaciones que te resultan desagradables, Nada te turne, nada te espante. Busca divertirte escuchando buena música, siempre saldrán tus mejores emociones con una melodía. Sobre todo esas canciones latinas que llegan directo al corazón.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Comprensión

Permitimos que las viejas ideas se llenen de polvo en los estantes de nuestro mundo interior. Sacude el polvo y las telarañas espirituales. Sin duda con la llegada de los españoles viajeros se inició un nuevo mundo, pero el continente y la cultura ya existía. Haz un esfuerzo por aceptar y comprender la idiosincrasia de quienes vienes de otras tierras, y si eres t{u el viajero, incorpórate.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Hispanidad

Pasamos mucho tiempo construyendo hogares físicos o remodelando casas antiguas y, sin embargo, pasamos tan poco tiempo construyendo o remodelando nuestros hogares espirituales. Repetimos los mismos comportamientos, nos limitamos a las mismas rutinas y no nos atrevemos a ir más allá de los límites de nosotros mismos y crecer.

Tal día como hoy

12 de Octubre de 1492

Encuentro de dos mundos

Oficialmente el Día de la Hispanidad no alcanza reconocimiento en España hasta 1958, cuando un decreto de la Presidencia del Gobierno, de 10 de enero de 1958, declara el 12 de octubre fiesta nacional, bajo el nombre de Día de la Hispanidad:

«Decreto de 10 de enero de 1958 por el que se declara el 12 de octubre fiesta nacional, bajo el nombre de «Día de la Hispanidad».

Ninguna otra hazaña alcanza tanta grandeza, y dentro de nuestra humana dimensión no hallaremos fecha de mayor transcendencia en la historia del mundo.