El Pensamiento de Hoy

El chisme emite un veneno triple, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de quien se habla.

Charles Spurgeon

Por la Doctora Aurora

.

Aries 20 marzo. 21 abril

Renacer

Marte inicia un ciclo retro que quizá no sea muy divertido para ti, porque estará retrogradando en tu zona de muerte y renacimiento. Muchas cosas no van a volver a tu vida, pero vas a renacer y serás una persona renovar y sorprendente, Tendrás que estar atento a los cambios para que no te tomen de sorpresa.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Amor

Hace cuatro meses, Júpiter inició un ciclo retro que concluye el 12 de septiembre, y gracias a ello tu camino queda muy abierto para que te enfoques estos próximos meses a iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos. Los próximos tres meses son los que estabas esperando para abrir el corazón, sonreír y volverte a enamorar de la vida.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Exigencias

.La vida tiene momentos hermosos pero es exigente. Hay que acostarse temprano, o tarde, trabajar, esforzarse, en fin, hay que sacrificarse para triunfar. Te sorprenderá la llegada del sol pues se agudizan tus deseos eróticos, te provoca hacerlo hasta en el escritorio de la oficina, pero ten cuidado, a algunas personas todavía le asustan esas cosas, A veces no se puede ser tan audaz.

Cáncer, 21 de julio a 21 de agosto

Reposo

Tienes mucho movimiento, cansancio, no todo puede ser trabajo y más trabajo, organiza tu tiempo. Encuentra un tiempo para el descanso y para el amor. Cuida los nervios. Ten paciencia, las cosas llegarán para ti porque te lo mereces. Si no descansas como mereces no podrás disfrutar de los resultados de tus acciones.

Humor

Al mal tiempo buena cara, no lo olvides. Los nuevos tiempos son confusos porque obedecen a ritmos que no le resultan fáciles de seguir. Tu buen humor se convierte en aliado frente a los problemas en el trabajo, sabes que todo pasa y no te enfrascas en discusiones inútiles, sonríe

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Lujuria

Los planes para disfrutar de una ola romántica que te invade van a generar gastos inesperados. Aun cuando las ofertas y las gangas te lucen como faltas de glamour, a ti que eres tan chic te conviene que las busques, pues en tiempos de turismo deprimido podrás encontrar un glamoroso hotel a precios de hostales baratos.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Comunicación

Harás algo relacionado con discursos, una charla o un encuentro virtual. Tienes el don de la palabra que se llena de fuerza y de poder. Tus consejos servirán a otros de guía, de orientación. Cuídate de hacer promesas que te comprometan. Invierte tus energías en lo realmente importante o necesario. Evita que la rabia de aísle de las personas a quienes amas.

SAGITARIO, Noviembre 22 – Diciembre 21

Compromisos

Si no puedes lograr la armonía deja en manos de personas sabias la solución de problemas pendientes. Eres un persona práctica y concreta pero son tiempos de replantearse el sentido de la vida, pero también de aceptar lo que va llegando, poco a poco y paso a paso. Evita asumir compromisos definitivos

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Resultados

Trabajarás con tranquilidad, todo va a tomando cuerpo. Te darán una oportunidad que vale oro, valórala. Te sientes más encaminado hacia un mejor plan de vida, te gusta lo que haces y es importante para avanzar. A mitad de semana cambios en la comunicación, no te descuides.

Enero 20 – Febrero 18 Acuario Enero 20 – Febrero 18

Enfrentamientos

Pasarás un rato desagradable. Vas a confrontar con tu sombra para ayudarte a dejar morir lo que debe morir, tus demonios interiores van a estar muy despiertos y llenos de fuego. Este periodo tiende a ser de emociones difíciles, te puedes encontrar enojada, impulsiva y hasta abrumada por todo aquello que llevas años reprimiendo.

Piscis, 21 febrero 22 de marzo

Relación

Tu cuerpo está pidiendo una noche de amor, pero la pandemia te inhibe, sabes que la solución está en darte una escapada perfecta, tienes que ingeniártela para tener un rato diferente hoy inventa un dolor de cabeza y cierra la puerta de la habitación, pero con quien te cuide, y te haga cariños, que es lo que deseas y necesitas. Suerte.

Efemérides

El 12 de septiembre de 1958:

Diplomado de las universidades de Illinois y de Wisconsin, desde 1958 fue empleado de la compañía de semiconductores estadounidense Texas Instruments, donde desarrolló el microchip en ese mismo año. Aproximadamente al mismo tiempo Robert Noyce hizo el mismo descubrimiento en Fairchild Semiconductor. El inventor del circuito integrado monolítico, se declaró sorprendido de que se le otorgara en 2000 el Premio Nobel de Física, que compartió con Herbert Kroemer y con el ruso Zhores Ivanovich Alferov. Kilby declaró que “no había previsto esto y de hecho, creía que era muy improbable”.

La investigación de Kilby condujo a la producción de los microprocesadores y creó los cimientos conceptuales y técnicos para todo el campo de la microelectrónica.

“Yo creí entonces que el microprocesador sería importante, pero no podía imaginar en qué forma crecería la industria electrónica debido a él”, agregó. Kilby comenzó su carrera en 1947 en Globe Union, Milwaukee y trabajó en el desarrollo de circuitos de base cerámica y matriz para los artefactos electrónicos.

En su carrera, Kilby patentó más de 60 inventos que se han incorporado a la industria para el consumo, la industria militar y las aplicaciones comerciales de la tecnología de microprocesadores.

El 20 de junio de 2005 perdió la batalla contra el cáncer y murió a los 81 años de edad.