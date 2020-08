Por La Doctora Aurora

En el trabajo, estás contento y todo bien en cuestiones de salud. Estás en un buen momento para vivir lo mejor de tus posibilidades desde comer un buen helado hasta darte una escapada perfecta que te permita reencontrarte con lo bueno de la vida. Ah, y para que sea mejor, se generoso, ayuda a quien necesita.

Una persona de tu confianza te traiciona. Descubrirás una mentira, un engaño que te causará gran consternación pero que al final será para tu bien. Ahora sabrás exactamente qué es lo más que te conviene. Habla, comunícate, muévete, actúa, exige y lograrás realizar lo imposible. Explora nuevos horizontes.

Abusar de una persona por su raza, religión o procedencia es penado por la ley de los hombres, pero es inadmisible a los ojos de Dios. Vas a establecer límites a la autoridad, y tú lo sabes. De todos modos se hará justicia, pero vas a presionar. Vive tu realidad en vez de buscar en otros lados que te traerán problemas.

Sinceridad

Te presentas ante los demás tal y como eres, no te escondes, no disimulas, no finges, y pretendes no rendirle cuentas a nadie, y eso sí es verdad que es casi imposible en estos tiempos de controles. No le rindes cuentas a nadie… y que lo tomen como quieran. Con esta actitud provocas reacciones extremas, que irán desde la rendición incondicional hasta el rechazo más profundo.