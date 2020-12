Aparece en una gran ja el líder de Irak “Señoras y señores, lo atrapamos”, dijo el administrador estadounidense de Irak, Paul Bremer, al empezar una de las más esperadas ruedas de prensa de esta guerra. Dos aspectos de Saddam Hussein después de su captura. Bremer reiteró lo que el primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, había confirmado una hora antes: el depuesto presidente Saddam Hussein fue capturado en la noche del sábado en su nativa ciudad de Tikrit.Según Bremer, éste es “un gran día en la historia de Irak”, y representa una oportunidad para que los seguidores del antiguo gobierno iraquí “desistan de su oposición”.Bremer instó a los insurgentes a deponer las armas y unirse a la tarea de construir un Irak nuevo con espíritu de reconciliación. Algunas horas después, en una corta alocución televisada, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, aseguró que “llegó el final del camino para aquellos que intimidaron y mataron en su nombre”.Bush aclaró que “la captura de Saddam Hussein no significa el fin de la violencia en Irak”, y prometió que “Estados Unidos no dará tregua hasta que esta guerra no sea ganada”. Por su parte, integrantes del Consejo de Gobierno Iraquí designado por Washington declararon que Saddan Hussein se mostró desafiante y no dio señales de arrepentimiento después de su captura.Los dirigentes iraquíes fueron llevados al lugar donde las fuerzas estadounidenses mantienen detenido al depuesto mandatario.Uno de ello, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irak Adnan Pachachi, señaló que Saddam Hussein había “tratado de justificar sus crímenes” y se había descrito a sí mismo como un gobernante justo y firme.