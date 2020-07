Pensamiento de Hoy

La familia es la cosa más importante del mundo

Princesa Diana

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Emociones

Tu conversación diaria es emocional y podría ser un poco más racional para que puedas argumentar mejor tus sentimientos y resulten más interesantes tus conversaciones, no basta decir me gusta, también hay que usar los criterios y tomar decisiones. Las buenas obras que hiciste en el pasado serán recompensadas hoy, tendrás agradables sorpresas.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Emociones

Los inconvenientes pasajeros van a hacerte una persona mas madura y centrada. Se ha hecho largo el encierro, hasta quisieras salir a protestar. Crees ser el único que la está pasando mal. Algunos no tienen empleo, ingresos, ni servicios públicos. Te ha costado mucho mantener la cuarentena obligada, pero el miedo a la soledad no debería conducirte a un estado de sometimiento que no conviene.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Altibajos

Los actuales son tiempos difíciles para todos y eso afecta las relaciones de pareja. Intenta revivir la confianza hacia tu pareja de lo contrario te perjudicas, Si algo te desagrada conversa, y sobre todo hagan el amor, esa es una buena medicina en medio de la incertidumbre que domina al planeta tierra,

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Inversión

Vas a gastar un buen dinero en exámenes médicos pues tu salud se ha visto resentida con el encierro y las angustias. Ser oportuno es la idea del día; no la olvides porque podrías perder excelentes opciones. Ampliamente favorecida se encuentra el área intelectual, y el momento es oportuno para ampliar tus conocimientos. Mientras dudas y piensas puedes dejar escapar grandes opciones.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Sorpresa

Todo llega en su justo momento es buen día para sorprender a tu pareja, que estén encerrado en casa No te excluye de la necesidad de prodigar afecto a quien te ama. Intenta colocar velas, saca una botella que tengas escondida, intenta renovar el deseo y también el romanticismo y sentirás que todo en tu vida luce mejor y que vale la pena luchar por un mundo mejor.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Energía

La energía astral sacude tu atmósfera, los planetas no te están ayudando así que es mejor que te quedes en casa y no tomes decisiones importantes, recuerda que todo lo adverso pasa rápidamente y la vida gira, la próxima semana podrás hacer todo lo que en este momento luce difícil. Trata de evitar discusiones y ocúpate de mantener la armonía, además trata de rodearte de todo lo bello, sobre todo, flores y plantas para que la naturaleza te proteja.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire



Atracción

Activa la Ley de atracción, piensa en lo que quieres y se te dará. Cuando veas algo que de verdad deseas coloca un recorte frente a tu cama y visualízalo cada mañana, sorprendentemente se te dará, la mente te va llevando a que logres tus objetivos. Puedes pedir todo lo que quieras, la vida es tan rica que los bienes alcanzan para todos, no te limites comienzan nuevos tiempos, mucho mejores.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Limpieza

Amaneces con una escoba y un trapo en la mano. Hoy quieres poner en orden, todo al mismo tiempo eso es imposible y te pondrá de mal humor. Ponte metas que conseguirás paso a paso, Practica la humildad y la perseverancia. Pon el énfasis en sacar objetos: bota papeles, fotos desteñidas, facturas sin importancia, revistas viejas y esas cosas de papel que estorban, así la casa quedará despejada

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Discusiones

No vale la pena distanciarse por el poder al que aspiran otros pero es positivo que discutan sobre el futuro de la humanidad. Los grandes y tradicionales valores de la humanidad resultan indispensables: el amor, lla paciencia, la fortaleza y la templanza lograrán que la humanidad siga a delante. Terminaron los días de soledad y los momentos de incertidumbre.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Independencia

Comienzas a comprender que el secreto de la libertad es la independencia financiera, cada vez que pides dinero extra te pones en manos de quien te lo da. Piensa en el modo de ganar dinero con tu trabajo, ahora hay muchas opciones para generar ingresos incluso desde tu casa, no hay excusas, deja de estar pidiendo plata a tu familia porque generas roces innecesarios cuando tú puedes lograr el éxito económico.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Renuncia

Vas a salir de tu zona de confort y tendrás que renunciar a lo viejo conocido. En la aceptación de esta nueva etapa está el secreto para que logres una transición m{as rápida y positiva. Nunca se sabe, a veces los cambios que m{as detestas son los que terminan fortaleciéndote. Un nuevo comienzo puede ser una de las experiencias mas enriquecedoras de la vida, no te preocupes si sientes miedo, en este momento todo el mundo anda preocupado, hasta quienes lucen m{as fuertes.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Limpieza

Hoy quieres poner en orden, todo al mismo tiempo eso es imposible y te pondrá de mal humor. Ponte metas que conseguirás paso a paso, Practica la humildad y la perseverancia. Pon el énfasis en sacar objetos: bota papeles, fotos desteñidas, facturas sin importancia, revistas viejas y esas cosas de papel que estorban, así la casa quedará despejada. Son tiempos de renovación.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 13 de julio de 1985

Se realiza el concierto Ayuda en Acción

En el estadio de Wembley en Londres (Reino Unido), los príncipes de Inglaterra Carlos y Diana inauguran el concierto de rock mundial de “Ayuda en Acción”, cuyo fin es recaudar dinero para combatir el hambre en África. El macroconcierto dura 16 horas y es seguido por más de mil millones de espectadores, de 169 naciones diferentes. Esta bella propuesta se extederá a varios países de todo el mundo. Madonna, David Bowie, o Phil Collins, participan en el evento que finaliza con la canción “We are the World”. (Hace 35 años)