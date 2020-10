El pensamiento de hoy:

El destino pone las cartas, pero nosotros las barajamos

Shakespeare

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Energía

Tu energía vitas anda por encima de las supersticiones. Debes estar alerta cuando las aguas torrenciales se desbordan. Camina y observa las aves, las mariposas y las hojas que caen. Están favorecidos los paseos cortos ¡Pero con buena compañía! esto te permite estabilizarte en el trabajo y recuperar la tranquilidad. Disfruta del aire fresco.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Cábalas

Corta los pensamientos negativos, estás por encima de ellos porque eres de naturaleza fuerte y sólida. Trata de alejarte de los problemas que te mantienen preocupado, la vida se va a encargar de resolverlos. Es tiempo de que revises tu relación con las personas que frecuentes, pues hay algunas tóxicas que te ponen de mal humor.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Manteniento

Logras encontrar el peso adecuado pero debes aumentar el ejercicio y la actividad física. estos días de encierro obligatorio evita el estancamiento, es mejor caminar, andar, marchar, en fin, moverse. Verás los buenos resultados muy pronto. Valora los pequeños detalles de la vida cotidiana y encontrarás muchas fuentes de felicidad,

Cáncer | Fecha: Del 22 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Triunfo

Atrévete a triunfar, es cuestión de que te organices mejor. El dinero sigue creando inconvenientes, pero si tienes fe y calma, encontrarás la solución adecuada y pronto todo pasará. Estás sub pagado porque no valoras el costo económico de lo que haces. Necesitas una jornada para replantearte el tema económico.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Claves

Físico

Tu arrolladora personalidad debe ir acompañada de una buena presencia, pero a veces te descuidas sobre todo después de los días de reclusión. El ejercicio diario y disciplinado te mantiene en buena forma. Para una vida saludable debes recordar desayunar, hacer ejercicio moderado y mantenerte alegre. recuerda que cuerpo sano funciona en mente sana.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Exigencias

Disfruta la vida como te lo mereces y no permitas que las criticas mal intencionadas te hagan daño, sobre todo porque hay cosas que sólo las puedes resolver conversando con tu almohada que es la mejor consejera. Tu vida amorosa se presenta con muchos altibajos, de tu serenidad y persistencia, depende que vuelva a estabilizarse. Pero tendrás que tomar decisiones que no puedes dejar para más tarde.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Altibajos

La vida tiene momentos hermosos pero es exigente. Hay que acostarse temprano, o tarde, trabajar, esforzarse, en fin, hay que sacrificarse para triunfar. A veces no se puede ser tan audaz. Decide que vas a saborear la vida y te irá mejor. Este será un día con muy buenos aspectos para los estudios de todo tipo, gracias a que tu mente estará muy despierta. Dedica un rato a buscar cursos gratis y te sorprenderás.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Amores

Tu vida amorosa se presenta con muchos altibajos, de tu serenidad y persistencia, depende que vuelva a estabilizarse. Pero tendrás que tomar decisiones que no puedes dejar para más tarde. En amores, unos más dos, no son tres, son un desastre. Inicias un nuevo modo de vivir. No es lo que posees lo que te hará feliz, sino lo que saborees y disfrutes.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Planetas

A nivel planetario se vislumbra un futuro profesional de triunfos. Necesitas conectarte con tu mente positiva para poder afrontar este día complicado. Tendrás buena salud, notas en estos momentos mucha fuerza y tendrás un tiempo de vitalidad y energía. Ten cuidado podrías actuar sin razón, porque estás cargado de miedo.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Mundo

Nadie se baña dos veces en el mismo río, el agua ni las piedras serán las mismas. Recuerda que todo cambia y evoluciona, y con mayor razón debes hacerlo tu. Activas tu capacidad de trabajo y tu fuerza física y espiritual. Usas tu simpatía y doble personalidad para agradar a quienes te rodean. El mundo gira y los humanos giramos con él.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Vuelo

Cómo pretendes volar si no te alejas de los que te arrancan las plumas. Rodéate de los que te animan y apoyan, y no de los que sólo critican. Acepta todos los retos pues andas en buen onda. Buen momento para sacar el mayor fruto de tu inteligencia demostrando tu gran talento, A nivel planetario se vislumbra un futuro profesional de triunfos. Aprovecha tu originalidad que esta al máximo para culminar lo que te has propuesto.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Imagen

Tras el confinamiento sentiste que estabas fuera de circulación. No necesitas salir a pasear en tu automóvil para que te vean, Basta que dejes sentir tu presencia en lugares estratégicos, si no puedes personalmente, usa las redes sociales. Recuperas tu imagen y recibes el apoyo que necesitas para llegar a donde necesitas llegar.

Tal día como hoy:

Martes 13 de octubre de 2020

A sacar la pata de conejo

El día que le pertenece a Marte es un día que es propicio para este tipo de cosas (emprender guerras y batallas) pero no es bueno para la cosas agradables. Los días martes, en síntesis, son días “agresivos”.

Además, es sabido que los martes (al igual que los viernes) son los preferidos para la magia debido a que se considera que los espíritus están más cerca, lo que resulta óptimo para la hechicería.

Pero la mala fama del segundo (o, para algunos, tercer) día de la semana no es nuevo. Desde finales de la Edad Media que viene arrastrando una opinión negativa. ¿La razón? Constantinopla cayó el martes 29 de mayo de 1453 e implicó, en aquel momento, una gran crisis para la comunidad cristiana que se encargó de extender por el mundo su opinión poco favorable acerca de este día.

Otros creen, además, “que la destrucción de la torre de Babel se produjo un día martes 13 y, por eso, también se lo asocia con todo tipo de destrucción”, dice Kesselman.

En su libro “La superstición dice…”, Carmen Torrente afirma que “para los griegos era un número sagrado: Zeus era el rey del Olimpo, acompañado por doce dioses. Sin embargo, la fatalidad de este número se recuerda en la mitología nórdica antes de la era cristiana. Doce dioses fueron invitados a un banquete en el Walhalla. Loki, el espíritu de la pelea y del mal se introdujo sin permiso en la fiesta, lo que sumó el número de comensales a 13. En determinado momento se produjo una lucha para expulsarlo, en la que Balder, el dios favorito, encontró la muerte. En la cena más famosa de la historia, la Última Cena, de Cristo y sus apóstoles, los comensales eran trece. Por esta razón, desde principios de la era cristiana, produce pavor que 13 personas estén sentadas a una mesa”.

Este número, además, “tiene un simbolismo kármico ya que significa demasiada estabilidad y poca elevación: 13=1+3= 4. Son los cuatro elementos que simbolizan el mundo material faltando, desde luego, la proyección espiritual del hombre que es simbolizada totalmente por el número 7. Al número 13 se lo relaciona con pérdidas y con una estabilidad material sin aspiraciones, como es el 4 (relacionado con un cuadrado), que tiene pocas chances de movimiento y cambio”, agrega Kesselman.

De verdad, sobran razones si queremos pensar que el martes 13 es un día de desgracias y mala suerte. Sin embargo, esas connotaciones negativas no tienen fundamentos científicos, por lo cual debemos tener muy claro que sólo se trata de una superstición.

Pero, por las dudas, arranquemos con el pie derecho, crucemos los dedos… ¡Y disfrutemos el día!