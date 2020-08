La Frase de Hoy

Si juzgas a las personas no te queda tiempo para amarlas.

(Madre Teresa)

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de hoy

Proactivo

Podrías hacer un negocio donde saldrás con las tablas en la cabeza. Dedica un tiempo a ver cuánto tienes, cuanto debes y en qué podrías invertir para multiplicar o aumentar los ingresos. Siempre debes pensar en el dinero para brillar mas. Con halagos y medallas no puedes ir al mercado a comprar pan.

Tauro, 21 de abril-20 de mayo

Excusas

Fantasmas

Saca de tu mente esos prejuicios que te atormentan. Los fantasmas que nos creamos en la mente, son los más difíciles de eliminar. Eres una persona del signo m{as práctico y transparente, te gusta vivir cada día como viene, evita que el entorno te atormente, en vez de preocuparte trata de ocuparte en temas que te den seguridad.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20

Acuerdos

Buscas apoyo para resolver una situación incómoda. Conversar es más efectivo que pelear en las situaciones conflictivas. Se resuelve algo con un inmueble. Aprovecha las buenas oportunidades que te presenta la vida. Organiza tus pensamientos y superarás pruebas que te fortalecerán.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio

Protección

Tomarás medidas para proteger a tu familia a tus bienes. El que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Comunícate. Buenas noticias. Llegan oportunidades a tu vida porque comenzarás a recoger lo sembrado. Viajas, el fin de semana, a un sitio de playas para drenar estrés.

Leo– Julio 23–Agosto 22

Enojos

No las deseas, pero las cosas que te enojan se presentan solas. Estos días son buenos para que te fortalezcas por dentro y por fuera, trata de hacer ejercicios. Intenta ser comprensivo con los demás recuerda que no eres el centro del mundo y si tu estás sufriendo es posible que quienes te rodean también se sientan mal.

Virgo Agosto 23-septiembre 22

Aguarda

Serás de nuevo el centro del Universo, el sol te va a guiar y vas a estar muy contento con buenos y nuevos planes. Tendrás una fiesta sin mucha gente pero rodeado de amor y recibirás muchos mensajes de felicitaciones en las redes sociales. Sentirás que vuelven los mejores tiempos

Libra – Septiembre 23 – Octubre 22

Logros

Tiempos muy positivos. Aquello que tanto deseas se te cumplirá. Todos tiene su tiempo y supiste esperar. Los que te quieren con el alma están contigo bien sea presentes o mentalmente. Sabrás valorar y apreciar lo bueno y lo malo que te ha sucedido como grandes y valiosas lecciones que te da la vida.

Expande tu amor para encontrar tu tranquilidad. No queda otra, no te centres en las cosas del amor, por ahora ocúpate de cosas concretas, esas que se pueden pesar y medir, así tendrás un balance real de lo que hacer, y no pajaritos en el alma. Decir no, cuando no quieres algo es una forma de auto respeto. Cultiva los hábitos que deseas ver florecer y fructificar en tu Vida

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Jornadas

Activas tu capacidad de trabajo y tu fuerza física y espiritual. Usas tu simpatía y doble personalidad para agradar a quienes te rodean. Logras encontrar el peso adecuado pero debes aumentar el ejercicio y la actividad física. estos días de encierro obligatorio evita el estancamiento, es mejor caminar, andar, marchar, en fin, moverse, porque el mundo gira y los humanos giramos con él.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Paseo

Un viaje cercano eso te ayudaría a evitar el profundo cansancio que estás padeciendo, dale paso a un poquito de flojera, date un permiso para la tranquilidad. Y la tristeza se irá.La fortaleza que mostrabas al comienzo de la pandemia parece llegar a tu fin porque has trabajado mucho y no has visto los frutos de tu esfuerzo.

Acuario- Enero 20 – Febrero

Intuición

Enfrentarás retos, nada pasa por casualidad. Muchos planifican mudanza o están pendientes de arreglar su hogar. Están los caminos abiertos para solicitar préstamos bancarios, es una estupenda oportunidad. Sigue tu sexto sentido, un sueño te revelará algo. Vas a dar un giro significativo en tu vida, pero tendrá que esperar, por ahora podrás tener una vida rutinaria.

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Emponderar

Tomas l control d tu vida. En vez de exigir a todos que actúen de otro modo entiende que quien debe cambiar eres tu. Seamos nosotros quienes estemos dispuestos a cambiar antes que pedir que los demás lo hagan. Aprovechas estos días para reflexionar cuáles son tus anhelos.

Tal día como hoy:

El 14 de Agosto de 1959

Nace Magic Johnson, jugador de baloncesto estadounidense ..

Le comenzaron a llamar “Magic” tras un partido en el colegio en el que anotó 36 puntos, capturó 18 rebotes y sirvió 16 asistencias.

Cursó estudios en la universidad del estado de Michigan, donde sus 206 cm de altura fueron determinantes para que los Spartans, el equipo universitario, ganase el campeonato de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) en 1979.

En tres ocasiones le nombraron jugador más valioso de la NBA (1987, 1989, 1990).

Participó en muchos partidos de los All-Star y en el momento de su retirada ostentaba el récord de asistencias de la NBA (9.921).

Johnson ayudó a que los Lakers se convirtieran en uno de los equipos líderes de la NBA durante la década de los años ochenta, y se le atribuye el aumento del interés de los aficionados por la NBA.

Fue en 1991, cuando después de tantos éxitos logrados, Magic anunció que había dado positivo en la prueba para detectar el virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y que por lo tanto abandonaba los Lakers.

Se convirtió en portavoz nacional para la prevención e información del SIDA y creó una fundación para promover la investigación sobre la enfermedad. En 1992 publicó el libro What You Can Do to Avoid AIDS.

Tras su emotiva vuelta en el partido de All-Star de la NBA en 1992, los Lakers, como homenaje, apartaron el número de su camiseta (32). En 1992 participó en el equipo de baloncesto de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, España, y trabajó por poco tiempo como consejero presidencial sobre el SIDA.

Algún tiempo después anunció su vuelta al baloncesto profesional, y en septiembre de 1992 firmó un nuevo contrato con los Lakers. En noviembre de ese año, sin embargo, anunció una vez más que se retiraba debido a la controversia creada con su vuelta al baloncesto.

Comenzó a trabajar como comentarista deportivo en televisión y continuó luchando por formar parte del grupo propietario de la franquicia de la NBA.

Durante la temporada de 1993-1994 Johnson fue primer entrenador de los Lakers, pero al final de la misma dimitió alegando otros intereses y frustración por la actitud de los jugadores.