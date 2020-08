La frase de hoy:

«Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error.»

Napoleón Bonaparte

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Confrontación Te verás inmerso en una discusión de no deseas, pero tampoco vas a permitir que te falten el respeto. No te ensartes, la gente anda agresiva y se leva a los demás por delante con tal de sobrevivir. usa tu risa y tu simpatía para eliminar cualquier punto de conflicto, pues los enfrentamientos no ayudan.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Racha Buen momento. El período de aprendizaje te sigue fortaleciendo y debes prepararte para la buena racha que se aproxima debido a tu espíritu metódico y trabajador. Vienen nuevos tiempos, profundizas tus conocimientos de informática, en el nuevo mundo virtual todos tenemos que aprender, si no te agrada, la agricultura es una buena opción para ti.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Años

Una parte de ti quiere crecer y la otra se siente mas segura actuando como un niño. Deja de escudarte en tu juventud y piensas disfrutar, porque llegó el momento de asumir nuevas responsabilidades. Mejor será que te mires es un espejo para que comprendas que los años pasan.

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Silencio

Querrás hacer un regalo especial. Eres muy noble y eso te traerá recompensas. Alguien se acerca para darte un sabio consejo que aceptarás por llegar justo en el momento cuando lo necesitabas. Procura no tener que sacar el aguijón, a veces el silencio ayuda a resolver malos ratos. Evita encerrarte. Hay muchísima gente que te quiere y está contigo.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Agotamiento

Hasta se te caen los pelos en la cabeza, ese diálogo parece un encuentro de sordos . Tienes buenos amigos que te podrían ayudar a tener un empleo mejor. Búscalos porque los estás necesitando. Huye de un trabajo que no te hace feliz, y comienza una nueva vida “s tu manera”.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

zodiacal debe reflexionar sobre la corrección del camino que tomaron en su vida personal y profesional. Agosto es un buen momento para reflexionar sobre los valores en la vida y lo que es importante dentro de ella. Cuidadosamente acércate a las personas

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Reinventar

Todas las ciencias humanistas estarán en auge; volverán los cursos, seminarios, las plazas, los espacios públicos donde se filosofará, se intercambiarán ideas para cuidar el medio ambiente, los nuevos programas educativos de escuelas y universidades en las que se integrará a la comunidad de los hombres a maestros, artistas en el arte de reinventarse.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Retos

Tendrás una reunión con familiares que puede terminar en disgustos. Que tu presencia sirva para limas asperezas y no para abrir grietas. Aprovecha tu simpatía para que logres reconciliación indispensable en estos tiempos. Pensarás antes de hablar, la prudencia se impone.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Dudas

Hoy tendrás certezas en vez de estar dudando como acostumbras. Crees de corazón que poco gana la sociedad al intentar imponer normas severas. En el plano afectivo y emocional consideras a tu pareja como tu mejor amigo, por eso prefieres ir al beisbol que una noche romántica, cuidado pregunta al otro cuáles son sus íntimos anhelos.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Dinero

Contra tu voluntad tendrás que seguir en tiempos austeros, porque el lujo y la elegancia donde te gusta moverte parecen cosas del pasado, ahora todo el mundo anda en pijamas, una en e día y otra en la noche, si quieres verte diferente vístete y ponte una camisa hermosa, te verás como una persona preciosa. Es cuestión de romper la rutina.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Barreras

No podemos permitir que nadie nos lastime. Tampoco tenemos derecho a dañar a nadie, una dama o un caballero evitan hacer comentarios que molesten a los demás, pero no lo tomes demasiado en serio, hay quienes gozan al igualarse por abajo porque no pueden tener tu altura ni tu trayectoria. Son tiempos de conciliación y progreso. Tiempos para tumbar las barreras.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Control

Tiempos de paciencia y esperanza para resurgir con nuevos bríos cuando cambie el espectro planetario. Luce menos enérgico y motivado. En privado, espera contar con el apoyo de su pareja. Podrás gastar lo que tiene ahorrado, así que no tendrá mayores preocupaciones económicas si cuentas y cuidas tu dinerillo. Inicia proyectos exitosos.

Tal día como hoy

1769. El 15 de agosto de

Napoleón Bonaparte Nace

Napoleón es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que comandó campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igual de estrepitosas. Sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, en las que involucró a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Además de estas proezas bélicas, se le conoce por el Código Napoleónico; es considerado por algunos un «déspota ilustrado» debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. Otros, sin embargo, lo estiman un dictador tiránico cuyas guerras causaron la muerte de millones de personas.4​ Se le juzga como el personaje clave que marcó el inicio del siglo XIX y la posterior evolución de la Europa contemporánea.

Sus soldados lo llamaban el Pequeño Cabo (le Petit Caporal), en tanto que los británicos se referían a él con el despectivo Boney y las monarquías europeas como el tirano Bonaparte, el Ogro de Ajaccio o el Usurpador Universal.

Tras la Batalla de Waterloo en Bélgica, el 18 de junio de 1815, cuando fue desterrado por los británicos en la isla de Santa Elena, donde falleció.