La Frase de Hoy

Hasta una falsa alegría suele ser preferible a una verdadera tristeza.

Descartes

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de hoy

Justicia

Te rebelas ante las injusticias, pero recuerda que en general es ciega, sorda y muda. Confía en la justicia divina porque la humana es ciega y muchas veces también es sorda y muda. Pero hacer justicia y tratar de ser justos es una obligación, al menos intenta que las personas tengan igualdad de condiciones frente a la Ley.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20

Confianza

Tendrás la confianza y determinación necesarias para que progreses después de la cuarentena a pesar de las limitaciones ocasionadas por la pandemia. Intenta mantenerte en una burbuja positiva e ignora el entorno que te entristece, como siempre miras hacia adelante, lo pasado ya pasó. Necesitas salir a la calle a conquistar el mundo. El encierro está minando la confianza en ti mismo.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio

Giros

Saldrás de una etapa y comenzarás a entrar en otra cosa, nunca estamos detenidos en el tiempo. Sientes que renaces después de una crisis, y has tomado un rumbo mejor en tu vida. Las aguas corren y llegará la calma que tanto añoras. Concluyes los días agitados e inicias tiempos de calma, aprovecha para reflexionar y para amar, que la vida no es un eterno carrusel ni una montaña rusa.

Leo– Julio 23–Agosto 22

Distancia

No se puede estar en todas partes, y las distancias te acongojas. Acude a las redes sociales y escribe, Hay mil personas que te aman. Compartir no es rebajarse, orgulloso león, todos necesitamos de los otros, los niños solitarios no progresan y los ancianos abandonados mueren. Una cosa es la caridad, el pago de los diezmos, y otra es la gran cantidad de sinvergüenzas que no trabajan y quieren que los demás les resuelvan sus problemas.

Virgo Agosto 23-septiembre 22

Cambios

Vienen situaciones inesperadas, positivas pero requieren de tu mejor disposición. Recuerda que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el agua corre y las plantas cambian. Mantén la mente abierta y todo será más fácil. Involucra a tu familia en las decisiones. Cuídate, en la cama no sólo se meten tú y tu pareja cambia las sabanas y pasa aspiradora a los colchones.

Libra – Septiembre 23 – Octubre 22

Llanto

Un niño y una mujer te pueden dominar sólo con lágrimas, sin embargo pocos conocen tus tristezas. La fragilidad es tan humana como la risa. Cicatriza las heridas que te producen lágrimas y solo repite, te adoro, yo te adoro, amor. Como dijo un poeta “No te desesperes aunque sientas que te mueres, ten confianza que la cumbre ya se empieza a vislumbrar”.

Escorpio – Octubre 23 – Noviembre 21

Planes

El verdadero y más profundo amor se demuestra y ejerce en la vida diaria, cuando se afrontan las adversidades. En vez de soñar sin concretar nada, Haz planes concretos tanto en la alimentación como en los demás aspectos de tu salud pues así te recuperarás de cualquier trastorno pasajero. Mejor dedícate a programar tu vida en esta etapa complicada. Hoy será un día para que no pierdas detalle de lo que ocurre a tu alrededor en el terreno laboral

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Rutas

A pesar de las adversidades profesionales a las que te enfrentas, tendrás la capacidad de actuar con inteligencia y podrás retomar el camino hacia el éxito. Tendrás una experiencia que te hará más fuerte, acepta los retos que se están presentando. La pandemia ha minado tu entusiasmo y deberás actuar con determinación en el trabajo para que se te abran grandes oportunidades que permitan ampliar sus horizontes profesionales con éxito.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Fluye

Evita analizar tanto las cosas. Trabajar en equipo resulta muy difícil para los políticos envanecidos con su ego, pero una vez en el poder es más difícil y en muchos casos la persona de confianza, en vez de amar al vencedor lo cuestiona y compite con él, por eso lo primero que debe hacer un político es comprobar la amistad y fidelidad de su equipo. La envidia, la soberbia y la avaricia han matado a muchos.

Acuario- Enero 20 – Febrero

Labores

Te espera una jornada muy interesante vinculada al trabajo social. Anda con cuidado. La situación económica será estable, aun así, será conveniente que cuides tu dinero. Una opción inesperada aumenta la gran cantidad de trabajo que ya tienes. Tu dedicación será recompensada, no sólo en dinero, tendrás un mejor lugar que puedes decorar a tu antojo.

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Camino

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, dice un poema de Antonio Machado, pero no es del todo cierto, procura pensar en el futuro ¿Cómo me veré en cinco años? y trabaja para llegar a la meta, o terminarás como esos que dicen: “como vaya viniendo vamos viendo”. Planifica.

Tal día como hoy:

El 28 de Junio de 1969

Día del Orgullo Gay

Los choques entre la policía y la clientela gay del bar Stonewall Inn de Nueva York impulsan el nacimiento internacional del movimiento por los derechos de los homosexuales.

Stonewall Inn es un bar LGBT, recordado por ser allí donde comenzaron los famosos disturbios de 1969, que significaron el comienzo del movimiento de liberación LGBT en los Estados Unidos. Está situado en el 53 de Christopher Street, Greenwich Village, Nueva York. Los disturbios de Stonewall están considerados como uno de los hechos más importantes del movimiento por los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. El cantante Jimmy realizó un discurso, cantó y compartió con la comunidad LGBTQ y la administración del bar la noche del World Pride 2019

Cada año durante la marcha del orgullo la multitud acude a Stonewall para recordar la historia. Recientemente Dominick DeSimone, el actual propietario, amplió el local y construyó el Stonewall Bistro. En junio de 1999, el bar Stonewall Inn fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos por su significación histórica a la historia LGTB.

El 24 de junio de 2016, el presidente Barack Obama declaró este lugar como Monumento Nacional.