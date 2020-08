El pensamiento de hoy:

Cuando una puerta hacia la felicidad se cierra, otra se abre. Pero a menudo miramos tanto tiempo hacia la puerta cerrada que no vemos aquella que se ha abierto para nosotros.

(Hellen Keller)

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Silencio

No comentes tus planes para que se cumplan. Llénate de paciencia y acepta las pruebas que el destino está poniéndote para que las superes. Facilidad para los viajes, mejora en las relaciones con hermanos. Y actúa con mucha prudencia porque detrás de las palabras inútiles se pueden presentar malos entendidos.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Tenacidad

Envuélvete con personas dinámicas, emprendedoras, positivas como tu, y estos tiempos duros reactivarán tu espíritu de lucha. Sé tenaz, persistente en lo ya planificado por ti, . Se te presenta hoy un día muy favorable si de negocios se trata. Te capacidad de pensar en lo que quieres dentro de cinco años te ayuda a ser una persona emprendedora.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Negocios

Ese trabajito extra que te ofrecen podría resultar muy beneficioso para aumentar tus ingresos. No te preocupes, no se trata del resultado del test del covid-19, sino de que inicias una etapa en modo positivo porque estamos en el mes del verano, con sus lluvias, el calor, y las ganas de iniciar una nueva etapa en tu vida. Hoy vas a ser el centro del mundo tu ego se inflará y te vas a sentir el mejor de los mortales, disfrútalo.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Energía

La fuerza física y mental no está peleada con la belleza. Se impone que te ocupes más de tu persona. Elimina todo lo que te quite energía o te agote. No continúes escuchando las quejas de esa persona que no hace nada positivo por superase, y que no quiere seguir consejos de nadie. Lo que necesitas en estos momentos es más distracción y menos problemas.

Leo 21 de julio a 21 de agosto

Positivo

Todo lo que se relaciona con amor y amistad este lo has ganado con tu arrollante personalidad. Tendrás que tener cuidado porque algunas decisiones que tomen le pueden desatar algunos escándalos. Así que es importante que analices lo que dice y a quien le va a tener confianza porque es posible que se acerquen personas negativas.

.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Comprensión

En ocasiones se menosprecia la labor de las mujeres en la casa ,pero la realidad es que es un trabajo integral. El trabajo del hogar tiene que ser compartido y mas en estos días que todos están en la casa, es injusto dejar toda la carga a la madre, tendrás que imponerte y exigir la ayuda que te están negando.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Creer

En tiempos empantanados te aferras a tus creencias mas íntima y eso te da seguridad, todos creemos en algo, muchos en Dios, otros en sus valores. Esas creencias te ubican en un mundo movedizo y consolidan tu yo interior. No se trata de ser rígido sino de ser consistente. Por atención a lo que sueñas en estos días sobre todo si tienes sueños eróticos o angustiosos. Pero ponle más atención a lo que sueñas cuando estás despierto, porque esos son tus anhelos y debes dejar de posponerlos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Besos

Hoy es un día para que practiques ese arte que alborota el amor. A pesar de las restricciones envía besos a todos, aunque sea emoticones, besar es uno de los grandes dones de la naturaleza, indica amor, comprensión y además sexo. Llegará el día en que retornarán los besos a nuestra vida.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Agotamiento

La incertidumbre afecta tu estado físico. Te sientes cansado. Un examen de sangre te permitirá saber si estás débil o con anemia, o simplemente no tienes el descanso necesario. Medita sobre tus horarios y actividades. Combina el trabajo físico con el mental. Compra un frasco de suplementos vitamínicos. Te sentirás mejor.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Disciplina

El mejor aliado para lograr tus metas es la disciplina que siempre te acompaña. Falta mucha gente responsable como tú en la tierra. Respira el aire ,disfruta el sol y la luna y las estrellas que tanto adoras, en compañía de las personas a quienes amas. Y sigue tu camino porque con tu formación llegarás a la meta.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Despedida

Una persona a quien amas mucho está por partir a otro plano, si está enferma cuídala, si esta lejos llámala, intenta tener un contacto en estos días para que te quede la satisfacción de haberla contactado, y la esperanza de un reencuentro en otro mundo, las despedidas pueden ser armoniosas, y no trágicas.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Realidad

Descubrirás una mentira, un engaño que te causará gran consternación pero que al final será para tu bien. Ahora sabrás exactamente qué es lo más que te conviene. Habla, comunícate, muévete, actúa, exige y lograrás realizar lo imposible. Pasa la página, no te ensartes en peleas inútiles

Efemérides

Tal día como hoy:

El 16 de agosto de 2009.-

Usain Bolt es un atleta Jamaicano, uno de los grandes prodigios de la historia del Atletismo, nació el 21 de agosto de 1986 en Sherwood Content (Jamaica), su nombre de nacimiento Usain ST Leo Bolt. Creció en su entorno familiar junto a sus padres: Wellesley y Jennifer Bolt y hermanos Sadeeki y Sheríne. De posición económica solvente, su familia administraba una tienda ubicada en la zona rural en la que Usain pasaba su tiempo jugando criquet y fútbol junto a su hermano. Cuando ingresó a la escuela primaria Waldensia, empezó a exhibir sus habilidades en las carreras de atletismo.

Bolt inició en el profesionalismo en el año 2004, bajo la dirección de su nuevo entrenador llamado Fitz Coleman, en esta nueva etapa su primera competencia fue en los juegos de Carfta de Bermudas. Allí se consagró como el primer velocista en la categoría júnior en correr los 200 m por debajo de los veinte segundos, por lo que conquisto un nuevo récord con un registro de 19.93 segundos, siendo galardonado nuevamente con el trofeo “Austin Sealy” como el mejor atleta del evento.

En el 2006 se propuso nuevas metas, así como ganar más experiencia.

En los juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, consiguió tres medallas de oro y otras plusmarcas mundiales en tres pruebas en las que participó (100 m, 200 m y 4x100m), convirtiéndose en el hombre más rápido de la historia. En los 100 m llanos supero con mucha facilidad a sus adversarios e hizo un tiempo increíble de 9.69 segundos.

Cuando regresó a su país fue ovacionado por el público y recibió la Orden al Servicio Distinguido por parte del gobierno de Jamaica como reconocimiento a sus logros en los juegos Olímpicos. También fue reconocido como el “Atleta del año” en la rama masculina por la IAAF, y recibió un premio especial por sus proezas en dichos juegos.

En el mundial de Berlín en el 2009, Usain Bolt prefirió centrarse en sus especialidades, pues, tras su arrollador triunfo en Pekín siguió cosechando victorias y récords mundiales. Inició compitiendo en los 400 m con el objetivo de mejorar su velocidad. Ganó dos carreras, una de ellas en Kingston, en el registro una marca de 45.54 segundos. Tras cancelar una carrera en Jamaica, afirmó que se encontraba listo para competir en una carrera urbana de 150 m en la ciudad de Manchester (Inglaterra), Bolt se llevó el triunfo en 14.35 segundos, la mejor marca de la historia en dicha prueba. Con todos estos resultados pudo clasificar al campeonato Mundial de Berlín.

Ya en el Campeonato mundial paso las rondas eliminatorias de los 100m e impuso la mejor marca para la carrera anterior a la final con un muy buen registro de 9.89 segundos, logrando su triunfo con un tiempo de 9.58 segundos, nuevo récord único que le valió su primer título mundial.

También se impuso en los 200 m con otra marca mundial de 19.19 segundos, 0.11 menos que la anterior. El último día del campeonato mundial, el alcalde de Berlín, Señor Klaus Wowereit, posó junto a Usain en una sencilla ceremonia diciendo que el atleta era un ejemplo de “Cómo se pueden derribar las barreras que son consideradas insuperables”.

En los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, el 5 de agosto en el evento final y durante la competencia se batió el récord Olímpico con un tiempo de 9.63 segundos, fue su primera carrera en Europa y se llevó la medalla de oro en la categoría de 100 m evento realizado en la sede del Estadio Olímpico de Londres.

En el Campeonato Mundial de Moscú en el 2013, ganó tres medallas doradas: en los 100m con un registro de 9.77 segundos; en los 200m alcanzó la marca inédita de tres victorias consecutivas en campeonatos del mundo y en los 4 x 100 contribuyó a la tercera victoria consecutiva de Jamaica.

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016 ganó su primera medalla de oro, aunque sin añadir un nuevo récord a su lista de marcas batidas en los Juegos Olímpicos, este jamaiquino se impuso con un tiempo de 9.81 segundos que le basto para dejar atrás a sus rivales. En los 200 metros también ganó con una marca de 19.78 segundos y en la carrera de relevos 4×100 se adjudicó nuevamente la medalla de oro.

El 14 de febrero de 2017, Usain Bolt y la gimnasta Simone Biles se les hizo un reconocimiento a los “Premios Laureus”, en la categoría de mejores deportistas del año.

El velocista Usain Bolt, luego de poner su nombre en lo más alto en la historia de atletismo anunció que el Mundial de Londres de 2017 será su última gran competición a nivel profesional, el nueve veces medallista de oro en justas cuatrienales dirá adiós a las pistas en la ciudad donde impuso el récord olímpico de los 100 m planos con un tiempo de 9.63 segundos, el cual sigue vigente hasta la fecha.