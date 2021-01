El pensamiento de hoy:

“Si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mi único en el mundo. Seré para ti único en el mundo”.

El Principito

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Relaciones

Inicias un trayecto que regala muchas emociones y éxitos pero tienes que siempre quedar con los pies bien plantados por tierra y sobre todo en los primeros tres meses Son tiempos propicios para relacionarse. Hoy es un buen día para reencontrarte con personas de las cuales te alejaste, pero debes ser tú quien tome la iniciativa aunque eso signifique bajar tu maltratado orgullo .

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Decisiones

Evita reuniones con más de tres personas y evitarás contaminarte del virus.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Estancamiento

La naturaleza te ha dotado de un excelente sexto sentido pero debes utilizarlo más. Has luchado en todos los terrenos pero todavía no has triunfado. Tal vez te conviene pensar en mudarte, o cambiar de trabajo, lo importante es que no te estanques. También hay que renovar amistades. Ya culminó una etapa donde vives, al menos debes renovar tu vivienda.

Cáncer | Fecha: Del 22 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Razones

Elige algo que puedas compartir con tus seres queridos, para eso es necesario que escuches las razones de quienes están cerca de ti. En este momento sientes que necesitas paz y no la encuentras, las circunstancias te están agobiando. Aprovecha los beneficios de los astros para salir adelante con tus proyectos. Corta los pensamientos negativos, estás por encima de ellos porque eres de naturaleza fuerte y sólida.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Claves

Gastos

Una fuerza interna te impulsará a tomar las mejores decisiones. Busca hacer algo que logre cambiar tu situación económica, pero debes tener clara la meta. Te sientes preparado para buscar a esa persona que se distanció y aclarar los malos entendidos, pero aún no es el momento. Antes, tienes que reflexionar sobre tu modo de plantear las cosas porque luces impositivo y prepotente y en estos tiempos eso nadie lo aguanta.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Conectar

Recuerda que el valor de una amistad es más importante que la vanidad.Un romance te traerá felicidad y te va a recordar otros tiempos que lucían lejanos. Los lazos de la sangre siempre triunfan asì que es mejor que los nutras de amor en vez de jugar con los resentimientos.Vas a reencontrarte con tu mundo interior, No te dejes arrastrar por pasiones, lo contrario, es el momento de cortar con todo aquello que te reste tranquilidad.

Libra 22 de septiembre. 22 de octubre

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Remember

En el terreno del amor, tendrás la oportunidad volver a conectar con personas del pasado, así como de arreglar asuntos pendientes con los seres queridos.Para ti, el verdadero amor es apacible y noble, pero intenta ponerle un poco más de pimienta.Debes vivir en condiciones que te permitan fortalezas, Alimenta tu paz interior y con eso te sentirás fuerte.En el amor,prueba a tener un experiencia erótica por las redes, sabes que esta temporada todo será virtual o doméstico.

Escorpio | Fecha: 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Control

Cuando tenemos apetito sexual entran en juego nuestras ganas de satisfacer el deseo. Nada como pasar un buen rato al lado de una chimenea encendida. El calor está dentro de ti, sólo tienes que compartirlo y se propagará. Debes estar alerta cuando las aguas torrenciales se desbordan. Tu aporte es muy valioso.En vez de hacer alardes de sinceridad es mejor que actúes con diplomacia para que logres más apoyo.Recibirás un fuerte impacto de energías.Toma control de las cosas y cerciórate de verificar los hechos antes de encarar alguna acción al respecto.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Equilibrio

El covid 19 te enseñó un nuevo modo de hacer las cosas y aprendiste. Sabes que no bastan los diagnósticos, se requieren acciones para avanzar y continuar. El estrés se verá reflejado en contracciones musculares. Pide por tu integridad emocional. Todo se puede arreglar. Posiblemente te enfrentes a situaciones adversas que amenazan con obstruir tus metas. ¡No te angusties! El mundo necesita en este momento que asumas tu condición de líder. tendrás que cuidarte, sin embargo, de tu propensión a deprimirte.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

EVITAR

Prepárate para recibir noticias sobre el presupuesto, recursos compartidos o política. Este tipo de cosas pueden tener un impacto emocional muy fuerte que pueden hacert e sentir algo de inseguridad acerca de tu hogar y de la familia. En vez de exigir a todos que actúen de otro modo entiende que quien debe cambiar eres tu. Cuando los días sigan corriendo habrá mayor reflexión y sinceridad Necesitas tener ahorros..

Piscis

y Júpiter | Elemento: Agua

Austeridad

Dispones ahora de tiempo para ver las cosas tal como son te permitirá una armonía interior, que se reflejará en el entorno.Vas a seguir con medidas de austeridad porque todavía hay circunstancias extrañas en el mundo. Es muy posible que se te presenten gastos inesperados. No caigas en la tentación de gastar por encima de tus posibilidades. Intenta pasar un mes sin comprar nada, salvo alimentos.

Tal día como hoy:

El 16 de enero de 1853

Nace : André Michelin, industrial e inventor francés

Es famoso por haber creado en el año 1900 la Guía Michelin, posteriormente en 1910 lanza el famoso mapa de Francia, constituido por cuarenta y siete hojas, dobladas según el inteligente principio del acordeón.

Dibujadas a escala 1/200 000, los mapas Michelin se fueron imponiendo con el avance los años debido a su precisión casi microscópica y la indicación detallada de los puntos de interés distintivas (atractivos turísticos, faros y balizas, escala de un centímetro

Inventó en 1891 el neumático desmontable para las bicicletas, sistema que adaptó en 1894 a los automóviles. Dos años después, en 1896 ya conducían cerca de 300 taxistas parisinos con los neumáticos de la marca Michelin.

Fue abuelo de François Michelin, quien tuvo las riendas de la empresa familiar de 1955 a 1999.