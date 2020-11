La frase de hoy

“La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”.

José Saramago

Por Doctora Aurora

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Planeta Marte y Plutón | Elemento Fuego|Color Rojo| Número 9|Piedra Rubí

Noticia

Recibirás una buena noticia, no como las de la prensa que suelen destacar lo malo. Algo que estabas esperando se te va a dar, aprécialo, estamos todavía en tiempos de escasez. Comienzas a hacer un adorno relacionado con la Navidad. Vas a superar las angustias que te atormentan, pero la mayoría de las cosas que te ocurren dependen del entorno, y de fuerzas que escapan a tus posibilidades.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Héroes

Las grandes cosas en estos tiempos las realizan las personas que tienen poco reconocimiento social, los trabajadores del sector salud, los obreros, y las personas que logran que entre dinero o se mantenga el hogar. Aprecia a los que no se ven, porque si en ellos vivirías mucho peor. El mundo es un lugar bastante duro en este momento. .

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Apoyo

Aprende a recibir el apoyo que te ofrecen, no dejes que el orgullo prevalezca en tus relaciones, mejor aprende a trabajar en equipo, el trabajo colaborativo, en el cual todos participan está resolviendo muchos problemas. Fíjate en los que están buscando la vacuna que pare el coronavirus. Todos son importantes, es bueno que aprendas las lección, mejor es andar en equipos que pretender ser mejor que el resto.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Precauciones

Usa condón o alguna clase de control de la natalidad, es bueno que estés pendiente. Te vas a entusiasmar con unos juegos eróticos. Hoy es un día lúdico, en el cual debes dedicarte a las cosas que te produzcan placer, Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo.

.

Leo (22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Caminos

Busca nuevas rutas. y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Las relaciones con personas de tu entorno lucen difíciles en todos los ámbitos. Tu pareja, socios, compañeros, colaboradores dicen que puedes estar inestable. Evita las discusiones innecesarias sobre cosas que no dependen de sus decisiones, al contrario, aprovecha los tiempos de cambio e intenta hacer negocios cuando todos hablan, pero no hacen nada

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Supera tu tendencia a deprimirte y trata de dialogar con personas que pueden orientarte. Piensa en solitario expresa tus ideas y luego consulta con una persona de confianza.: El éxito está dentro de ti, solo lleva una agenda para aprovechar al máximo tú tiempo.

Libra

Soledad

Buena energía para afrontar lo que traiga el día. Hoy podrás lograr todo lo que te propongas. Estarás dando cierta preeminencia a su entorno público y social y estarás a gusto interactuando con los demás. Siempre hay alguna excepción pero estará bien. Buen día para pequeños encuentros, siempre con precauciones porque el covid 19 no se ha ido todavía.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre) Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Incertidumbre Buscas seguridad, pero las raíces se están moviendo. Piensa en la posibilidad de realizar acciones que calmen tu incertidumbre. Deja de lado la rutina, aún dentro de las limitaciones existentes puedes ingeniártelas para hacer cosas nuevas. disfruta la vida, sobre todo en estos tiempos de escorpio. Agradeces a la vida los dones, porque sabes que a pesar de la adversidad tienes muchos resultados positivos. Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Fortaleza Puede que la meta u objetivo a alcanzar se encuentre en la cima de la montaña. No sientas que tienes que comenzar ya mismo. Ten paciencia y fe. No te detengas en tus debilidades porque tienes muchas fortalezas. Cuando tenemos apetito sexual entran en juego nuestras ganas de satisfacer el deseo. Las cosas buenas te van a llegar de donde menos te imaginas y de modo inesperado..

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Nú mero 38 | Piedra Turmalina negro Transición Los momentos de transición tradicionalmente fueron considerados mágicos, ya que el cambio de una a otra polaridad abre un portal energético que todo lo trastoca. Por ello el alba y el crepúsculo siempre han sido considerados momentos aptos para las artes mágicas. Ahora, cuando todo luce difícil tendrás que definir tu propia ruta.

Acuario Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Tránsito

Pasas por la vida con rapidez pero también debes superar obstáculos. Malentendidos del pasado que te mantienen lejos de personas importantes para ti. Intenta colocarte fuera de las discusiones. No aclares, simplemente actúa de acuerdo con tu conciencia, los hechos son más importantes que las palabras. El transitar por la vida nunca ha sido fácil, pero le va mejor a quienes luchan un día a la vez.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Renovación

Dudas entre dos opciones, es normal porque estamos en tiempos de transición y todavía no has logrado un consenso en tus ideas, Mejor da tienda suelta a las discusiones hasta que encuentres tu verdad. A veces te parecerá que el libre albedrío no existe en condiciones adversas. Intenta hacer una tormenta de ideas.

El 16 de noviembre de 1922

Nace José Saramago

En Azinhaga, el escritor portugués publicó novelas como Memorial del convento, El año de la muerte de Ricardo Reis, El Evangelio según Jesucristo y Ensayo sobre la ceguera. En 1998 fue el primer escritor en lengua portuguesa en recibir el Nobel. Fervoroso comunista, murió en 2010.

La obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas. Encontrar las claves por las que un imperio quedó relegado a un segundo plano respecto al resto de Europa y entender el accionar del hombre fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrador la realidad de Portugal y su historia, no se trata, sin embargo, de una narrativa histórica, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido, siempre a través de la ironía y al servicio de una aguda conciencia social.

Se dio a conocer en 1947 con Tierra de pecado, novela de corte realista que no suele incluir en su bibliografía. Después de un largo período de silencio, en 1966 publicó Los poemas posibles y en 1970 Probablemente alegría, colecciones de poesías en las que, tratando con fina ironía sobre todo los temas del amor y del erotismo, renovó con vigor el lenguaje poético tradicional.