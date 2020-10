Pensamiento de Hoy

“Admiro a los hombres que han pasado de los setenta; siempre ofrecen a las mujeres un amor para toda la vida.“

Oscar ilde

Por Dra Aurora

Horóscopos de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Osadía

Activa la creatividad en el amor y el sexo, es lo que más le fascina a las parejas, dada la arrolladora personalidad que tienes. Huye de los pensamientos negativos. A veces tienes que indicarle a tu mente la ruta que tomen los pensamientos. Son tiempos para crear, en todos los sentidos de tu vida.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Amistades

En tu caso las mentiras tienen las patas cortas. Es mejor que asumas tus responsabilidades y no mientas, mejor opta por no decir toda la verdad, dosifica las informaciones y tendrás mejores resultados.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Iniciativas

Eres una persona emprendedora y en cualquier lugar del mundo vas a triunfa.Tu mente anda muy clara por lo que será muy fácil comunicarte, Tienes el don de escuchar a los demás pero evitas involucrarte en los problemas de otros. Enfoca tu autodiagnóstico en tus virtudes en ves de hacerlo en tus debilidades. Paciencia, fortaleza y tolerancia son las tres virtudes que vas a necesitar

Cáncer

Oportunidades

Anuncian descuentos y ofertas que puedes aprovechar en esta temporada. Dedicas un momento para recordar todo lo que has vivido, agradeces por las buenas vivencias, por los ratos excelentes, y también por los malos momentos. Conoces nuevas personas, por lo tanto se amplía tu círculos de amistades. Cuida lo que has logrado reunir durante años de esfuerzo y trabajo.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Vivezas

No puedes perder el tiempo trabajando para que otras sean mas ricos y tú sigas pobre. Reactiva tu vida sexual porque la tienes un poco descuidada. Los males de amor suelen comenzar con una mala cama. El peso del pasado afecta tu relación actual, eso es injusto con tu pareja y contigo mismo.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Libertad

Para ti la libertad es tan importante como el amor, y la entrega total es a futuro, apostar a una vida compartida, no a ser esclavo de otro. Tienes que salir de la zona de confort porque todo a cambiado en tu vida, menos tu. Vienen tiempos de iniciativa, creatividad y muchísimo trabajo, el confort tendrá que esperar. Es un buen momento para crear asociaciones con personas que impulsen tus iniciativas.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Brillo

Estarás alegre y harás gala de tu sentido del humor, serás muy popular. Los astros te darán fuerza y energía durante un fuerte periodo, disfrútalo. Las circunstancias te están poniendo de moda, y en este momento todos quieren estar contigo, te sientes el centro del mundo. Pendiente con los aparecidos que no soportan que te destaques.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Fantasmas

De vez en cuando hay muertos emocionales que reaparecen en tu vida y te hacen daño.Tienes un ataque de deslumbramiento con una persona que te va a hacer sufrir. Será difícil que cambies de opinión, pero dentro de unos días te vas a arrepentir por lo que estás haciendo ahora. Si puedes huye y refúgiate en el trabajo, eso nunca te falla.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Espejismos

Cuidado con esos falsos regalos que terminan siendo una carga. No todo que brilla es oro, intenta ver más allá de las apariencias .Piensas si vale la pena seguir en el mismo trabajo donde te pagan muy poco, ha que avanzar, en todos los sentidos. Tal vez puedas conseguir algo mejor y más cerca de tu casa.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Fortalezas

Fortalezas, porque lo que te espera esta semana no va a ser suave, confluyen problemas que se han venido acumulando.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Justicia

Sabes que la justicia suele estar manipulada. Confía en las furzas cósmicas.Tendrás que resolver un caso que te atormentaba, sabes que la justicia divina suele ser mas eficiente que la humana. No puedes seguir ensartado en situaciones que no puedes resolver o no dependen de ti. Mira hacia adelante. la vida suele premiar a quienes actúan de buena fe.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Distensión

Haz algo sencillo y relajado.Te esperan momentos muy agradables a partir de esta semana.La justicia Divina te acompaña en estos días. Verás premios y castigos procedentes de fuerzas superiores. No hay familia perfecta. Todas discutimos y peleamos. En ocasiones incluso dejamos de hablarnos, pero al final, la familia es la familia y el amor siempre estará ahí.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy: El 16 de octubre de 1854

Nace Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo británico-irlandés.

Hijo del cirujano William Wills-Wilde y de la escritora Joana Elgee, Oscar Wilde tuvo una infancia tranquila y sin sobresaltos. También lo fue en Francia, país que visitó en 1883 y en el cual entabló amistad con Verlaine y otros escritores de la época.

Su sarcasmo social y su increíble ingenio lo hicieron famoso a nivel universal. Procede de una familia aristocrática, fue el segundo de tres hermanos.

Un joven con un rendimiento académico impresionante, inició sus estudios en Trinity College y culminó en Oxford. Periodo en cual aprovechó para estudiar los clásicos de la literatura griega, convirtiéndose así en todo en un experto en la materia; lo cual lo llevó a ganar diversos premios de la poesía clásica, entre ellos el Premio Newdigate de la poesía, el cual gozaba de gran prestigio en aquella época.

Se establece desde 1879 en Londres y dos años más adelante contrajo matrimonio y se hace padre de dos hijos. Es precisamente en aquellas tierras donde comienza a producir sus primeras obras, como: en 1890, la novela, El retrato de Dorian Gray y en teatro en 1892, El abanico de Lady Windermere; en 1894 Salomé, la cual fue censurada al reflejar allí personajes bíblicos.

Tuvo una vida tormentosa, pero sus libros se siguen vendiendo.