La frase de hoy:

-Muchos de los fracasos vitales son de gente que no se dieron cuenta lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron.-

Thomas A. Edisson

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

PAZ Durante esta semana te sentirás un tanto intranquilo, incómodo y hasta pesimista.Verás el lado positivo de la vida y te apartarás con elegancia de aquellos que sólo traen malas noticias. Alimenta tu paz interior y eràs el sentido positivo de la cida.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Conveniencia Si algo no te resulta es porque no te convenìa, no es bueno forzar las circunstancia o forzar al destino para que nos complazca. nuestro deseos no necesariamente son las mejores opciones para nosotros, por este dìa acepta con alegrìa lo que la vida te està ofreciendo. Contactas a personas de tu comunidad-

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Dispersión

Tienes que hacer un esfuerzo para concentrarte y es hora de que anotes todo para que cumplas tus compromisos. Es recomendable poner en orden tus ideas para canalizar tus energías. La dispersión mental es tu talón de Aquiles

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

SOLEDAD

Quieres un tiempo de soledad para hacer otras cosas y sanar su corazón, aunque no faltarán las conquistas. Estás dejando pasar los dìas porque aun no te sientes preparada para iniciar una nueva relaciòn, tienes sentimientos encontrados y no quieres herir a otro, por eso te preocupas en sanar primero tu.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Claves

Perspectivas

Buen momento para el desarrollo laboral. Te sentirán muy bien en lo laboral. Los que esperaban quedar fijos reciben esa buena noticia y los que están en búsqueda de empleo lo consiguen. La sociedad se está reactivando tu signo entra en esta ola renovadora y positiva.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Fluye

Deja que todo siga su curso en completo orden divino. Saldrás muy beneficiado de todos estos cambios si los manejas con mucha inteligencia. Se dará una buena oportunidad, tienes que irte ganando las cosas. Hay situaciones causadas por circunstancias que no dependen de ti, aprende a convivir con ellas.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Nostalgia

Prendes el retrovisor de tu vida y te da tristeza, : Nostalgia porque quisieras que las cosas fueran diferentes, pero no consigues la fórmula para lograr el cambio, conversa profundamente con tu pareja

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Selección

Andas en una etapa de deslumbramiento por el comienzo de una relación .Prefieres la calidad a la cantidad, la imaginación frente a la rutina. Buscas a una persona original que no haga ni repita lo que hacen los demás. El amor convierte al ser escogido en alguien sin igual. Una persona a quien creías amar profundamente sólo como un buen amigo comienza a despertar en ti pasiones que desconocías.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Amigos

Sientes que tu pareja te aleja de tus amistades. Vas a tener que negociar .vitas discusiones y optas por la comprensión. Todos sentimos y albergamos alguna gran pasión en la vida, esas que no comprende sino aquél que las ha vivido, la tuya es erótica. Disfruta las oportunidades, que no son muchas.

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Paciencia

El disgusto es una emoción que hace más daño que bien, pero es inevitable. Hay que dejar que corran las aguas, no podemos controlar el mundo. Por hoy, cumple con lo que debes hacer y que los demás asuman las consecuencias de sus actos. Da un paseo por la playa y diviértete.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Golpes

Busca la fortaleza interior en los lugares mas oscuros pues tendrás que afrontar situaciones duras, por enfermedad o pérdida de un ser querido. Los ángeles o tus fuerzas interiores te harán una revelación que te permitirá ver más allá que el resto de las personas que te rodean. Usa tus presentimientos para el bien, toma decisiones de acuerdo con tu intuición que está muy sensible.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Oro

Las apariencias engañan, aprende a ver mas allá de la corteza, recuerda que no todo lo que brilla es oro. Los encantadores de serpientes y de personas están activados en estos días, así que es necesario que seas prudente, no vayas a terminar timado. Cuídate y prefiere a los conocidos, antes que a los buenos por conocer.

Tal día como hoy

El 16 de septiembre

Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración del día en que en 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (resolución 49/114 de 19 de diciembre).

La capa de ozono, un frágil estrato gaseoso, filtra la luz solar e impide que los efectos nocivos de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie de la Tierra, con lo que contribuye a preservar la vida en el planeta

A diferencia de otros gases atmosféricos, el ozono es una molécula en constante formación y destrucción. En 1979 se detectó por primera vez un gran adelgazamiento de esta capa sobre la Antártica, a partir de lo cual se popularizó la denominación “agujero de ozono”.

El agujero de ozono, que desde hace dos década alcanza su máxima extensión entre septiembre y octubre sobre buena parte de la Antártica, a alcanzó el mayor tamaño conocido hasta ahora 28 millones de kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de los Estados Unidos.

La reacción de la comunidad internacional fue rápida y la mayoría de los países del mundo se comprometieron a acabar con la población de CFC y otros gases agresivos con el ozono. Los países industrializados primero y el resto después han conseguido reducir en un 80% esta producción entre 1988 y 1996, con la esperanza de que desaparezca en 2010.