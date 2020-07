Recicla tus técnica, a nadie le gusta ver siempre la misma escenografía. Prueba en la sala, en el baño, o en el auto. Sólo el cambio de escenarios hace m{as divertida la vida. Cuando vayas a cocinar no tienes que hacerlo en la cocina, en el balcón también se vale aunque el humo puede molestar a los vecinos.

Tendrás tiempo para mejorar las relaciones con tu pareja a quien tenías medio descuidada. Hay algo de tristeza en tus momentos más felices, al igual que siempre hay un poco de alegría en mis peores días. En el amor también resultarás una persona con estrella, tengas o no una pareja; es más, si no la tienes, podrías conocer hoy a alguien interesante en tu vida.

Estás sumamente angustiado, debes controlarte porque si vieras el informe sobre la próxima temporada de huracanes te vas a estresar de verdad. Por eso es mejor actuar en vez de estar sufriendo por adelantado frente a situaciones que no dependen de ti. Vive un día a la vez, de la mejor manera posible y con generosidad, te asombrarás lo bien que te va a ir.

Tu mamá u otra mujer importante para ti requiere que le dediques un tiempo porque no puede hacer algo que necesita. Ll{amala para que sepas de qué se trata. Puedes llevarla a algún lugar o comprarle cosas que necesita como medicinas o alimentos. No dejes de llamarla en cuando puedas porque te necesitan y tienes que estar presente.

. Haz el amor en vez de estar pensando todo el día. Usa otras partes del cuerpo además del cerebro. En estos momentos no puedes cambiar lo que ocurre en el mundo pero sí la manera como lo afrontas. Dedícate a ayudar a los demás, pero además trata de encontrar un modo agradable de tonificar el cuerpo, porque luce oxidado.

Hoy será el inicio de alguna experiencia vital que resulte significativa para tu futuro. Dicen que conocerse a si mismo es labor de toda una vida, pero con tantas adversidades te viste en la obligación de madurar para poder afrontar las circunstancias. Creciste. Te irá muy bien el ámbito del trabajo, pero debes cuidar la manera como te comunicas sentimentalmente.

Vas a pensar en el lado positivo de tu vida a pesar de los tiempos difíciles, lo que pasa es que eres una persona con buena suerte, las cosas te salen y te seguirán saliendo muy bien. Lo bueno llega a nosotros a través de vías inesperadas Pide cosas buenas para el mundo. Hay palabras que dan suerte. Agradecer es muy positivo. Agradece todo lo que te ayuda en esta vida. Verás que un buen panorama se abre ante tus ojos.

El mejor aliado para lograr tus metas es la disciplina que siempre te acompaña. Falta mucha gente responsable como tu en la tierra. Respira el aire ,disfruta el sol y la luna y las estrellas que tanto adoras, en compañía de las personas a quienes amas. Y sigue tu camino porque con tu formación llegarás a la meta.

Te sorprende una insinuación erótica de tu pareja cuando sales de la ducha. La relación anda en bien momento, es bueno que lo aprovechen. El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de la vida. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una.

Relaciones

Ahora tus relaciones con las personas del entorno serán un elemento muy importante para conseguir el éxito que tanto has soñado, no las descuides. Será mejor que te dispongas a actuar y a enfrentarte a las dificultades de la vida de frente, no trates de evitar tu responsabilidad te causará problemas. Evita tu tendencia a actuar sin compañía, eso sólo le servía al Llanero Solitario, pero hablaba con su caballo Silver.