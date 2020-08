La frase de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Confianza

Ten cuidado a qué puerta tocas. No deposites tu confianza en alguien que apenas acabas de conocer. Eso que de momento te deslumbra, si te detienes a observarlo de cerca, verás que no es lo que aparenta ser. No permitas que nadie te manipule ofreciéndote cosas que no guardan sentido alguno con la realidad.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Noticias

Tienes buenas energías para evolucionar y proponerte nuevas metas. Te van a llegar noticias buenas procedentes de otro país. Un nuevo reto en tu vida te hace sentir diferente y animado. Contaminarás tu entusiasmo a los que sólo se dedican a lloriquear, pues sabes que la mejor prédica es el ejemplo.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Vehículo

Si piensas comprar vehículo se cumplirá el deseo. Todo lo relacionado con transporte y viajes es positivos, pues tus caminos están abiertos para lograr lo que quieras. Puedes escoger la ruta que desees que vas a llegar a la meta pues el viento sopla a favor tuyo. Adelante, no te detengas.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Transparencia

Los ojos son el reflejo del alma. Transparentes y recios. La belleza verdadera es cómo te sientes en tu interior , y se refleja en tu mirada. Reflejas la intensa vida interior que tienes la cual te permite desarrollar la intuición y ese sentido visionario que te hace visualizar lo que ocurrirá en el futuro pues si algún signo es vidente mentalista es el de los acuarianos. Ves más allá de los hechos cotidianos.

Leo, 22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Apoyo

Contarás con apoyo. Y poco a poco tu economía se irá recuperando, de igual manera lentamente, aprenderás a abrir tu corazón, y así podrás expresar tus deseos y tus sentimientos más profundos. Evita angustiarte y lleva la vida suavemente, como se desplaza el agua de los ríos. Aprovecha para encontrarte contigo mismo.

​Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Despejar

Busca una caja o un recipiente grande y pon allí todos los objetos que puedas sacar de tu casa o de tu oficina. Los días d encierro te han enseñado que se puede vivir con menos cosas. El almacenamiento excesivo convierte tu casa en un sitio pesado, soltar las cosas innecesarias es casi un arte porque tiendes a apegarte a los objetos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Homenaje

Los actuales son tiempos difíciles para todos y eso afecta las relaciones de pareja. Intenta revivir la confianza hacia tu pareja de lo contrario te perjudicas, Si algo te desagrada conversa, y sobre todo hagan el amor, esa es una buena medicina en medio de la incertidumbre. Todo pasa y todo queda, si algo termina déjalo ir sin resentimientos ni rencores. .

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Pasos Aprovecha este día para avanzar hacia tu superación personal. Evita discusiones y malos entendidos. Perdonaste el pasado que te atormentaba y eres libre y feliz. Te hacia falta vaciar el buzón de lo negativo que no te dejaba prosperar. Deja que la vida fluya, ella, la vida se encargará de darte sorpresas agradables antes de fin de año, para eso tienes que mantener la mente abierta y positiva Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Sospechas La desconfianza estará reinando en tu vida amorosa, algunos indicios hacen sonar tus voces de alerta. Propondrás darte un tiempo para ver qué pasa y si amas realmente a esa persona hablarán y se entenderán. Cuídate mucho del estómago pues estás llevando tus problemas al aparato digestivo. NO vale la pena tener una úlcera por males de amor. .

Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro Recapacita Vas arrastrado por fracasos amorosos , pero no te desesperes que los vas a superar y encontrarás una persona en el camino que te hará feliz. Comienza por perdonar a quien te han hecho mal y pide perdón por las ofensas que hayas podido causar, pero sobre todo, recuerda que lo mas importante es el propósito de enmienda. Trata de reparar el daño ocasionado y olvídate del tema.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Tóxicos

Huye de todo aquel que pretenda quitarte tu paz. No piensas perder el tiempo con los tóxicos que todo lo critican y enredan, superas una situación conflictiva porque actuarás de acuerdo con los principios y valores que no piensas traicionar. Deja tanta seriedad, date permiso para divertirte. Si te ensartas, sentirás que te duelen los cuernos.

Piscis

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Optimismo

Visita al médico, o ´por lo menos consulta tus achaques en una consulta virtual, hay algo que te perturba. Mantén tu optimismo al máximo eso te ayudará a superar estos tiempos de gran incertidumbres. Si piensas positivo, atraerás lo bueno para ti.

Efemérides

Tal día como hoy

El 18 de agosto de 1988

Muere Frankie Ruiz – El Papá de la Salsa

Cantante, compositor y director estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

Es uno de los más grandes exponentes de la salsa, en especial del género romántico, su carisma en el escenario, estilo, personalidad e inconfundible voz hizo que se ganara el cariño y el respeto de la gente y que su carrera brillara en los años 1970, 1980 y 1990, dejando una gran huella en la música latina.

Conocido en el mundo artístico como “El Papá de la Salsa”, “El Loquito” y “El Tártaro de la Salsa”. Tuvo tres hermanos llamados Juan Félix Ruiz (Junito Ruiz), Víctor Pinto Ruiz (Viti Ruiz) y Nelson Ruiz.

Dedico este disco a mi querida familia, a mi pueblo y muy especialmente a mi gente de adentro. A toda la juventud en general… debemos fijar metas en la vida y luchar con tesón para alcanzarlas, se presentarán obstáculos pero con nuestra mente bien clara y positiva lograremos salvarnos y continuar hacia adelante, no dejen que nada tronche sus vidas, a los que por una u otra razón no hallan tenido la oportunidad de desarrollarse como ciudadanos de provecho a la comunidad, les exhorto a superarse.

Piensa que hoy es tu día para luchar, vencer, reparar y amar.

Les quiere Frankie Ruiz

Dedicatoria de Frankie Ruiz en la contraportada del álbum Mi Libertad. ​