La frase de hoy

“Si podéis luchar, luchad. Ayudáos unos a otros. Estad preparados para lo que sea, nuestra guerra acaba de empezar.”

Brad Pitt

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Positivo

Cambios que te tomarán por sorpresa. Elige algo que puedas compartir con tus seres queridos, para eso es necesario que escuches las razones de quienes están cerca de ti. En este momento sientes que necesitas paz y no la encuentras, las circunstancias te están agobiando, toma las cosas con calma. Deberás observar la economía, especialmente aquellos ingresos que no procedan solamente de ti

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Tristeza

Días de tristeza y, sobre todo, de mucha incertidumbre emocional, la respuesta está dentro de ti. El estrés se verá reflejado en contracciones musculares. Pide por tu integridad emocional. Todo se puede arreglar. Llegarás al éxito sin tener que desarrollar un gran esfuerzo, sin que importe el objetivo o la materia que estés desarrollando. Posiblemente te enfrentes a situaciones adversas que amenazan con obstruir tus metas. ¡No te angusties! Escucha a tu intuición a la hora de tomar decisiones.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Tiempo

Sientes que no te alcanza el tiempo para cumplir con todo lo que debes hacerni para cumplir con tus obligaciones, demuestra tus capacidades. Necesitas armonía y bienestar, buena salud física y emocional. La actividad física te ayudaría a drenar el exceso de energía.Sigue buscando el paraíso que anhelas, pero sabes que tendrás que hacer concesiones.

Cancer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Exito

El éxito está dentro de ti, solo lleva una agenda para aprovechar al máximo tú tiempo.Busca nuevas rutas y olvida los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Las relaciones con personas de tu entorno lucen difíciles en todos los ámbitos.No siempre es fácil lograr la paz y la armonía pero lo están intentando

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto |

Astro: Sol | Elemento: Claves

Obstáculos

Tendrás que sacar cartas debajo de la manga para defender tu posición. Quieres sentirte tranquilo y, por eso, tomarás decisiones importantes. Nuevas oportunidades, pero debes tocar más puertas. Ganarás más dinero en el 2021 y te sentirás mejor. La naturaleza te ha dotado de un excelente sexto sentido pero debes utilizarlo más. has luchado este año, en todos los terrenos pero todavía no has triunfado.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Adelante

Sigues adelante pues inspiras confianza en las personas que te rodean. El mundo necesita en este momento que asumas tu condición de líder. tendrás que cuidarte, sin embargo, de tu propensión a deprimirte. Como el trabajo te entusiasma, te encuentras siempre ocupados. Cualquier acontecimiento que se presenta se transforma en el acto en un motivo capaz de hacerte luchar hasta resolverlo.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

. Relax

Es momento de que hagas planes para unas vacaciones, tienes la gran excusa para no hacer grandes fiestas navideñas, estamos en tiempos de pandemia, así que relájate y gasta poco, pero disfruta de los placeres que te ofrece la vida. Date una oportunidad para complacerte. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

ComienzosBuen momento para iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos. Tendrás un encuentro sorprendente con alguien que te causará mucha alegría. Puedes pasar momentos muy agradables junto a tu pareja y amigos en este día.Haz algo sencillo y relajado. Te esperan momentos muy agradables a partir de esta semana.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Sagitario

Sagitario es el signo de la cosmovisión y del significado de la vida. Nos alienta a tener el valor de hacer lo necesario para ampliar nuestra visión personal, tomar distancia para ver con más claridad y expandir nuestra percepción. Representa un momento de máxima conciencia en el plano espiritual porque capta un orden mayor y confía en algo que nos trasciende como individuos. No te angusties, todo pasa.

Capricornio|22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

A partir del 23 se iniciará otra etapa astral muy positiva. Lo peor de estos tiempos ha sido la soledad. Recuerda la prevención está en tus manos. Debes observar tu salud, especialmente los ritmos diarios y la alimentación. Será necesario ordenarse. Debes evitar la acción precipitada hasta que los problemas se expresen claramente.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Espacios

La justicia Divina te acompaña en estos días. Una persona te invade emocionalmente tendrás que esforzarte en defender tus derechos, los abusadores no tienen que salirse con la suya. Tal vez te conviene pensar en mudarte, hay que renovar amistades. Comenzarás a ver opciones para cambiar de viviendas porque ya culminóuna etapa donde vives, al menos debes renovar tu vivienda.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Encierro

La reclusión no te ha molestado para nada, ya encontraste el equilibrio interior que te acompaña. Si te sientes perdido, recuerda que el amor es mejor compañero de vida que el terror. En esta temporada de enfrentamientos deberías comunicarte mejor, prueba algunas rutas que permitan que otros conozcan los que tu piensas o haces. Hoy es un buen día para reencontrarte con personas de las cuales te alejaste.

Tal día como hoy

18 de diciembre de 1963

Nace el actor Brad Pitt

William Bradley Pitt, más conocido como Brad Pitt, es dueño de una vasta carrera profesional como actor y productor hollywoodense y uno de los hombres más atractivos del mundo. Ganó un Óscar como productor en 2013 y como mejor actor de reparto en 2020. Además, recibió cuatro Premios Globo de Oro.

Con paso firme, sin embargo, Pitt continúa su trayectoria cinematográfica. En Siete años en el Tibet (1996), del francés Jean-Jacques Annaud, interpretaba otro papel basado en un personaje real: el montañero y aventurero austriaco (y simpatizante del nazismo) Heinrrich Harrer, el primer occidental que ascendió hasta la ciudad santa de Lhasa en el Tíbet y convivió con el Dalai Lama. La película utilizaba abiertamente el nombre de Pitt como reclamo publicitario y se unió a la moda del budismo que invadió Hollywood a finales de los noventa; el gobierno chino declaró al actor persona non grata y le prohibió la entrada en su territorio.

Consolidado como una de las estrellas más taquilleras de su generación y como símbolo sexual, cobró la astronómica cifra de diecisiete millones de dólares por su siguiente película, ¿Conoces a Joe Black? (1997). Dirigida por Martin Brest y basada en La muerte de vacaciones (1934), de Mitchell Leisen, Pitt interpretaba en ella al Joe Black del título, personificación de la muerte que ha de llevarse a un millonario, Anthony Hopkins, pero que al llegar a la mansión se enamora de su hija.

Una trayectoria tan consolidada como la suya hace que, naturalmente, la filmografía de Brad Pitt crezca sin cesar año tras año. Entre sus últimas películas destacan El Club de la Lucha (1999), Cerdos y diamantes (2000), The Mexican (2001), Spy Game (2001), Ocean´s Eleven (2001), Recordando a Jack (2001), Full Frontal (2002), Confesiones de una mente peligrosa (2002) y Troya (2004).