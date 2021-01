El Pensamiento de Hoy

“Siento como una necesidad de decirte que yo contigo he sido más feliz de lo que los libros dicen que se puede»

Eduardo Galeano.

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Dudas

Una actitud de tu pareja te pone a dudar, busca la verdad antes de señalar por adelantado. Sabes como ser humano que eres, que siempre hemos superado la adversidad. En la imaginación reside una fuerza ilimitada para crear, así que no intentes frenar tus pensamientos, al contrario, déjalos salir y tendrás agradables sorpresas.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Risas

Los beneficios de la risa están ampliamente demostrados. Solo hace falta que pongamos un poco de humor y optimismo en nuestras vidas. Es mejor ser alegre que andar siempre quejándote, eso te aleja de las amistades, ya bastantes problemas tiene la gente para estar soportando tu “lamento borincano”. Incorpora la risa a tu vida y hasta los músculos de tu rostro van a rejuvenecer. Encuentras hoy el lado alegre de la vida.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Caminos

No dejes de soñar y tampoco te paralices, es probable que vas a trabajar de un modo diferente, acepta los cambios con optimismo. Sigues encontrando nuevas rutas porque eres valiente y hoy sientes que vale la pena luchar. Vigila las reparaciones que debes hacer en tu casa. Tienes que renovarte porque sufres de un bajón erótico y de fastidia hacer el amor.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Medidas

Cuidado con el sobrepeso. No esperes mas, comienza hoy mismo tu plan para llevar una vida sana.. Eres una hoja en blanco de 360 días que llenarás con tus actos. Ya han transcurrido 18 días y no has iniciado tus planes. Si diseñas una estrategia para aumentar la felicidad que sea pensando en sumar, nunca en restar. Eres una persona generosa y agradecida por eso la vida siempre te está premiando, estás pendiente de familiares y amigos.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: fuego

Vida

Como dice la canción de los beatles, vida es lo que ocurre cuando piensas hacer otra cosa. Trata de apreciar todo lo que la vida te está deparando. Cuanto más ocupados estamos, más agudamente sentimos que vivimos, más conscientes somos de la vida. Inicias una nueva vida espiritual pues sientes que la necesitas. Intenta sanar algunas heridas familiares en especial con hermanos o primos de tu misma época.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Explicaciones

No expliques, cada quien juzga desde su perspectiva Habla contigo mismo y sentirás que encuentras la respuesta a muchos de los grandes temas que te preocupan en silencio. Es bueno pensar, pero te juzgarán por lo que hagas no por lo que dices. Termina un ciclo y comienza otro. Te sentirás un poco presionado por tantos compromisos y responsabilidades que debes enfrentar.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Negocios

A lo largo de la vida enfrentamos muchas situaciones dolorosas que nos desmotivan, pero las personas con un alto nivel de resiliencia son capaces de ver más allá de esos momentos y no desfallecen.El rápido nivel de crecimiento que has estado experimentando de pronto puede ser demasiado para ti, no te olvides de usarlo forma conveniente.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Mente

Si te concentras, lograrás la posición que anhelas. El poder de la mente es sorprendente úsalo para dar un giro a la mediocridad del año que termina. El sol entra en tu signo. Puedes hacer todos los planes que quieras y se te van a cumplir, porque nuevos tiempos se inician y necesitan mucho esfuerzo y perseverancia. Los valientes asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Todo depende del poder mental.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Crecimiento Te sientes con más madurez y estabilidad emocional. Tendrás un encuentro sorprendente con alguien que te causará mucha alegría. Puedes pasar momentos muy agradables. Tremendo cambio comienza para ti. Escucha música, vístete de colores cítricos, dale alegría a tu vida. Lleva las cosas con calma, recuerda que todo comienzo es duro.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Felicidades

Debes tratar de ser constante, hay días en los que entregas mucho a tu trabajo y otros en los cuales ni siquiera deseas levantarte de la cama. Las cosas están marchando lento pero seguro, todo llegará en su momento .Tienes fuerza y energía para cambiar las circunstancias a tu favor, pero trabajando todos los días en función de ello, sin predisposición. Buen momento para iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Tapabocas

El cuidado de tu salud y de tu familia depende mucho de tu responsabilidad personal. no soportan que médicos mueran por falta de protección y mucho menos que la gente salga a la calle sin mascarillas o tapabocas, no tanto porque los contagien, sino porque pueden contagiar. Sin embargo, estar bien informado te dará herramientas para protegerte. Involucra a tu familia en las decisiones y cambia esa rabia que sientes por la reflexión.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter

Soltar

Se abren nuevas rutas en tu vida. Te unirás a la algarabía que despierta este año que ahora sí se inicia con fuerza en medios de un invierno que invita al recogimiento y a la reflexión. Te puedes encontrar enojada, impulsiva y hasta abrumada por todo aquello que llevas años reprimiendo. Lo mismo te va a ocurrir si eres hombre, sentirás que muchas cosas te molestan o las rechazan. Refúgiate en la soledad y analizar lo que te tiene con tantas molestias. La incertidumbre produce esas reacciones.

Efemérides

Tal día como hoy:

el 18 de enero de 1535

En Perú, el conquistador español Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima

La ciudad fue establecida en el valle del río Rímac en un área poblada por el señorío de Ichma y tomando el nombre «Ciudad de los Reyes». Se convirtió en capital del Virreinato del Perú y sede de una Real Audiencia en 1543. En el siglo XVII, la ciudad prosperó como centro de una extensa red comercial a pesar de los frecuentes terremotos y la amenaza de la piratería. Este auge llegó a su final en el siglo XVIII a consecuencia del declive económico de Lima y de las reformas borbónicas.

La población limeña jugó un papel ambiguo en el proceso de independencia del Perú (1821-1824); la ciudad sufrió los desmanes de las fuerzas realistas y patriotas por igual. Tras la emancipación, Lima pasó a ser la capital de la República del Perú. Gozó de un corto periodo de prosperidad a mediados del siglo XIX, hasta su ocupación y saqueo a manos de tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico (1879-1883).

Después de la guerra, se inició un período de expansión demográfica y renovación urbana. La población creció aceleradamente a partir de la década de 1940 como consecuencia de una fuerte migración desde las regiones andinas del Perú.