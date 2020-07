El Pensamiento de Hoy

Es el momento de la travesía. Y, si no osamos emprenderla, nos habremos quedado siempre al margen de nosotros mismos

— Fernando Pessoa

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Humildad

Vas a pasar agachado en una situación tensa y desagradables. Evita que el orgullo te domine, cede un poco, mejor pasa estos días amando mas, eso te dará momentos muy agradables. Recuerda que las circunstancia actuales están poniendo a prueba todas las relaciones, pero eres inteligente y saldrás airoso.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Lazos

La reconciliación llegará si muestras disposición al diálogo y más flexibilidad. Ambos desean una nueva oportunidad, solo tienes que ceder. Date tu tiempo, del apuro sólo quedan errores y el cansancio. En vez de hacer alardes de sinceridad es mejor que actúes con diplomacia para que logres más apoyo. Un romance te traerá felicidad y te va a recordar otros tiempos que lucían lejanos, la vida es cíclica.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Trabajo

Vuelves a tu trabajo. Ciertos sentimientos incómodos que has tenido sobre eventos y trabajo resultaron ser exactos, lo cual puede ser un poco desconcertante, no te desanimes. Trata de no admitir bajo tu responsabilidad trabajos para los cuales sabes que no estás preparado Procura mejorar tu relación con tus compañeros.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Día Son tiempos de replantearse el sentido de la vida, pero también de aceptar lo que va llegando, poco a poco y paso a paso. Quisieras formar parte de un gran proyecto, pero la verdad, no es necesario, limítate a completar las pequeñas metas. Un día a la vez, es la consigna para superar los malos ratos que estás viviendo

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Distancia

Prefieres mantenerte distante de personas que solicitan tu amistad y por ahora las tienes en observación. No te quieres prodigar demasiado. Busca una herradura o una pata de conejo como protección antes de salir a la calle. La verdad es que necesitas tener mas control sobre tu vida y sientes que en los últimos días se ha ido de tus manos.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Pagos

Sales adelante en un problema económico pero usarás tu astucia para lograr un buen desembolso de dinero, lo malo es que después del coronavirus vas a quedar endeudado de por vida. Intenta ser puntual en los pagos para que no te enredes. Por razones de trabajo estarás expuesto al contagio, una parte de ti está asustada, pero otra quiere ayudar a aliviar el dolor de los enfermos-

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Propuesta

Es tiempo de que revises tu relación con las personas que frecuentes, pues hay algunas tóxicas que te ponen de mal humor. Cómo pretendes volar si no te alejas de los que te arrancan las plumas. Rodéate de los que te animan y apoyan, y no de los que sólo critican. Si te descuidas terminarás con la autoestima por el suelo, y sabes que vales mucho.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Racional

No siempre los análisis interminables te conducen a la ruta deseada, a veces el corazón y la intuición ven cosas que el cerebro no percibe. Si dudas pregunta a tu corazón qué es lo que quiere. Es el momento de dejarte llevar por tu intuición, sigue tus instintos y harás lo más indicado, sobre todo en cuestiones de dinero y negocio, activa ese sexto sentido que casi nunca te falla y vas a mejorar tus finanzas.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Pendiente Tendrás que resolver algo relacionado con bienes o vivienda, te cuesta trabajo mudarte porque no ves claro el panorama. Prefieres actuar desde la prudencia pero al mismo tiempo sabes que quienes se arriesguen antes tendrán ventajas. Intenta hacer una tormenta de ideas, supera tu tendencia a decidir en soledad y trata de dialogar con personas que pueden orientarte.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: TierraFísico

Tareas

Te estás excediendo en la cantidad de cosas que haces, mientras todos están en una especie de semi vacaciones tú pretendes hacer todas las tareas pendientes, desde escribir un libro hasta arreglar la plomería, pide ayuda o elimina algunas actividades.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Hijos

Tratas de despegarte emocionalmente de tus hijos pues ellos han decidido tomar su propia ruta. Tendrás que permitirlo para que puedan crecer. Necesitan aprender a defenderse solos, Por su bien déjalos volar, no te conviertas en la jaula de los seres a quienes amas.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Jú piter |

Cambios

Es mejor actuar en vez de estar sufriendo por adelantado frente a cosas o situaciones que no dependen de ti. Vive un día a la vez, de la mejor manera posible y con generosidad, te asombrarás lo bien que te va a ir. La humanidad no será igual después de la pandemia, ni tu tampoco.

Efemérides

Tal día como hoy

El 18 de julio de 1936

La Guerra Civil española comienza como una revuelta de los militares de derecha españoles en Marruecos que se extiende a toda España. Desde las Islas Canarias, el general Francisco Franco transmite un mensaje en el que se pide a todos los oficiales del ejército que se unan al levantamiento para derrocar al gobierno republicano de izquierda en España.