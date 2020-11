Pensamiento de Hoy

Siempre tuerce los principios el que oscurece la verdad, para ocultar sus faltas en las tinieblas.

Benito Juárez

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Sueño

Hoy te debates entre las ganas de dormir y descansar y otra clase de sueños, esos que tal vez no se harán realidad, pero te demuestran que hay otra manera de vivir. Trata de unir los dos sueños y te vas a recuperar.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Pasión

La fruta de la pasión te apetece, esa que te hace sentirte vivo y te saca del centro de control. Tu pareja estará encantada con tu actitud y te seguirá hasta el fin del mundo. Mira hacia adelante. Te motivarás a asumir un verdadero compromiso.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Evolución

No tienes que ser perfeccionista, pero sì eres individualista, porque actùaqs de acuerdo con tus criterios. Necesitas ser realista y concretar lo que quieres emprender en lo económico. Te sientes apoyado y para ti eso tiene mucho valor. Estos días serán para pensar en los cambios que necesitas en tu vida, debes tenerlos bien claros. Cada vez que algo parezca difícil, saca fuerzas y optimismo, tendrás la recompensa, no lo dudes.

Cáncer

Sentimientos

Aprovecha para tomar las decisiones importantes que aun están pendientes. Tus sentimientos se vuelven más fuertes. Estás atento y solo escuchas tu corazón, tomas buenas iniciativas para tu relación.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Grande

Mira y busca lo grande, no importa si no lo logras, pero li intentas y por ende, avanzas, la perfección no existe, deja que fluya el sentimiento. Quieres comenzar una etapa en tu vida en la que te sientas feliz con lo que haces y contigo mismo. A veces los cambios nos toman por sorpresa y cuesta adaptarse a ellos.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Gracias

Vas a conocer nuevas personas por lo tanto se amplía tu círculos de amistades. Siempre que estés en un conflicto con alguien, hay un factor que puede marcar la diferencia entre dañar la relación o reforzarla. Mantienes una actitud positiva y por eso avanzarás en medio de la adversidad. Agradece por los ratos excelentes, y también por los malos momentos.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

FOCO

Tienes un ataque de deslumbramiento con una persona que te va a hacer sufrir. Será difícil que cambies de opinión, pero dentro de unos días te vas a arrepentir por lo que estás haciendo ahora. Cuando entran las pasiones pierdes la cabeza, Báñate con agua fría.

Vendrán tiempos mejores. Busca justo lo que tu corazón necesite para ser feliz. La belleza en todos los sentidos te acompaña en este mes, por dentro y por fuera, estás en un buen momento de tu vida.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Excelencia

La vida es un arcoíris, tienes que aprender a ver todos sus colores. .Piensas si vale la pena seguir en el mismo trabajo donde te pagan muy poco, ha que avanzar, en todos los sentidos. Tal vez puedas conseguir algo mejor y más cerca de tu casa.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Relaciones

No permitas que nadie dañe el equilibrio de tu relación amorosa, recuerda que pocas cosas producen más envidia que una pareja estable y amorosa. Te quedan enganchado en una situación desagradable, saca lo mejor de ti para que puedas pasar la página y ocuparte de cosas más interesante. Eres inteligente y responsable; cuentas con confianza de tus superiores y la colaboración de tus subalternos.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Actívate

Activa la creatividad en el amor y el sexo, es lo que más le fascina a las parejas, dada la arrolladora personalidad que tienes. Huye de los pensamientos negativos. A veces tienes que indicarle a tu mente la ruta que tomen los pensamientos. Son tiempos para crear, en todos los sentidos de tu vida.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Inquietudes

Mucha intranquilidad. Trata de controlarlo. Es necesario limar asperezas con la familia, comienza por hablar con el corazón en la mano. Firma de vehículo. Más disciplina con los hijos. Mejora el ambiente laboral. Reza todos los días el salmo número siete antes de salir de casa.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy:

18 de noviembre de 1824:

En México se crea el Distrito Federal como capital de la República,

En Ciudad de México, se encuentran enclavados cuatro de los 35 sitios Patrimonio de la Humanidad con los que cuenta el país: el Centro Histórico, Xochimilco, el Campus Central de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Casa y estudio de Luis Barragán. En 1968, fue la primera ciudad de Latinoamérica y del mundo de habla hispana sede de unos Juegos Olímpicos.

La ciudad cuenta con la segunda mayor cantidad de museos (151) en el mundo, solo por debajo de Londres.

El 29 de enero de 2016, se promulgó y publicó el decreto de reforma constitucional por la que el Distrito Federal dejaba de existir para convertirse, a partir del día siguiente, en una entidad con plena autonomía dentro de la federación bajo el nombre de Ciudad de México; continuará conservando el carácter de capital de la República y seguirá albergando los poderes de la unión