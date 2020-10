La Frase de Hoy

«Es más fácil para un padre tener un niño que para los niños tener un buen padre» Juan XXIII

Aries, ( 20 marzo-19 abril) Elemento Fuego | Planeta Marte | Color Rojo | Número 10 | Piedra Rubí

Tiempos

A esta temporada se la asocia con rechazos, con obstáculos, retrasos, con el frío, la fatalidad, la tristeza y la soledad, pero también con la cristalización, la estabilidad, la estructuración, la paciencia, la concentración y el método.

Tauro 21 abril-20 mayo Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Jamás

Nunca diga nunca, y tampoco digas siempre, son cosas que no debes decir jamás. Apartas tu lado más frívolo porque sientes la necesidad de profundizar. Hay mayor necesidad de profundizar y ver el trasfondo de las cosas y de todo cuanto sucede en el mundo, pero también en el alma de las personas.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20 Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Final

Ya falta poco para que salga la cuadratura planetaria bastante conflictiva que estará en tu mes hasta el 23 de octubre, tus contradicciones van a aflorar y te costará definir un rumbo, lo que a la vez de causa dolor y rabia. Recuerda que todo los malo está pasando. Saldrás fortalecido.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Frescura

Inicias una bonita amistad con una persona menor que tu, y te da un aire de frescura. Te asombran sus conocimientos y deseos de superación. Las cosas que tanto extrañas están comenzando a regresar. Volverán los tiempos gratos, el amor y las virtudes, en la tierra todo pasa y se transforma, sólo hay que ubicarse en el tiempo.

Leo – Julio 23–Agosto 22

Concentración

En estos días tendrás que hacer un esfuerzo para concentrarte. Es hora de que anotes todo para que cumplas tus compromisos. Es recomendable poner en orden tus ideas para canalizar tus energías. La dispersión mental es tu talón de Aquiles y si andas en plan de fiesta, pues mucho peor. Contactas a personas de tu comunidad.

Virgo Agosto 23-septiembre 22 Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Soledad

La soledad es agradable y productiva, pero el aislamiento es perjudicial, diferenciar las dos cosas es el reto. Si te ocultas de todo y de todos, te costará reiniciar las relaciones. El equilibrio es tu fuerte, tendrás que aplicarlo en la convivencia. Justicia, algo que sientes que estás necesitando.

Libra Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Comunicación

Tiempos que anuncian una mayor profundidad en el amor, no te cierres al contacto con otras personas, sobre todo en lo referente al amor y la comunicación. Al mal tiempo buena cara, no lo olvides. , sabes que todo pasa y no te enfrascas en discusiones inútiles, sonríe.

Invierte tus energías en lo realmente importante o necesario. Evita que la rabia de aísle de las personas a quienes amas. Pasarás un rato desagradable. Vas a confrontar con tu sombra para ayudarte a dejar morir lo que debe morir, tus demonios interiores van a estar muy despiertos y llenos de fuego. Este periodo tiende a ser de emociones difíciles.

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista

Activación

Actívate si quieres disfrutar de las buenas vibraciones que te rodean. Comienza por el bienestar físico. Muévete, camina, nada. También activa tus conocimientos, lee, pregunta discute y además actívate en el amor. Ama. Llevas a la superficie lo que estaba oculto y que tiene que salir. Es un buen momento.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Número 38 | Piedra Turmalina negro

Poesía

Octubre es bueno para los idiomas, no olvides estas hermosas palabras.«Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino», Gabriel Mistral.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Inesperado

Te va a llegar un dinero que no esperabas y lo vas a invertir en tu hogar, recuerda que debes reparar algunas cosas que tienes dañadas, y además harás algunos cambios en tu casa. Cuida la presencia de terceras personas en tu negocio, pues hay quienes te envidian. Disfruta esta ola de prosperidad.

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Tecnología

Te asombras porque te van a ofrecer un trabajo que puedes realizar de manera virtual. No te niegues aunque eres un poco conservador. NI te asustes por el teletrabajo, pide ayuda a un adolescente si te enredas, los jovencitos dominan las redes sociales, pero los conocimientos son tuyos.

Tal día como hoy: 19 de Octubre

Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama

Cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama, una fecha que busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo, sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía.También se pretende hacer un recordatorio del compromiso de la sociedad contra el cáncer de mama.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años, parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas.

Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal de porque las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus pechos.

Los 5 pasos que pueden salvar tu vida

Paso 1: párate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la cadera y mírate las mamas.

Paso 2: ahora, levanta los brazos y fíjate si ves las mismas alteraciones.

Paso 3: cuando estés frente al espejo, fíjate si te sale líquido de uno o ambos pezones (puede ser transparente, lechoso o amarillento, o sangre).

Paso 4: luego, acuéstate y pálpate las mamas con las manos invertidas, es decir, la mama izquierda con la mano derecha y viceversa. Procura utilizar un tacto firme y pausado con las yemas de los dedos, manteniendo los dedos rectos y juntos. El movimiento debe ser circular, del tamaño de una moneda aproximadamente.

Controla la mama completa de arriba a abajo y de lado a lado: desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen, y desde la axila hasta el escote.

Sigue algún tipo de patrón para asegurarte de cubrir la mama entera. Puedes empezar con el pezón y avanzar en círculos cada vez mayores hasta llegar al borde exterior de la mama. También puedes mover los dedos verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, como si estuvieras cortando el césped. Este movimiento ascendente y descendente suele ser el más utilizado por las mujeres. Asegúrate de palpar todo el tejido mamario, tanto en la parte delantera como en la parte trasera

Paso 5: finalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo que prefieren realizar este paso en la ducha. Controla la mama completa con los mismos movimientos que se describen en el paso 4.