La frase de hoy

Quien no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado, aunque sea dueño del mundo.

Epicuro de Samos

Doctora Aurora

Horóscopo

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Basurero

¿Comida chatarrá? Trata a tu cuerpo como a un templo y no como un depósito de basura. Tu cuerpo debes ser un buen sistema de soporte para la mente y el espíritu. Tu cuerpo te puede llevar a donde quieras ir, con el poder, la fortaleza, la energía y la vitalidad que necesitarás para llegar.

Tauro (21 de abril – 21 de mayo)

Elemento Tierra | Planeta Venus | Color Rosado | Número 15 | Piedra Esmeralda

Salud

Hay cambios en tu salud. El rápido nivel de crecimiento que has estado experimentando de pronto puede ser demasiado para ti, no te olvides de usarlo forma conveniente. Es conveniente que te hagas un masaje anti estress, te renovarán en cuerpo y alma. Pero sobre todo conviene hacerte un chequeo médico.

Géminis (22 de mayo – 21 de junio)

Elemento Aire | Planeta Mercurio | Color Amarillo | Número 8 | Piedra Ágata

Señales

Te esperan unos días en los cuales recibirás lecciones importantes. Recibirás ayuda para culminar las metas que te propusiste al comienzo de este año. En sueños recibirás una señal por donde seguir en esta semana un plan que te habías trazado. Ten confianza en la divinidad, pues te acompaña.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Elemento Agua | Planeta Luna | Color Blanco | Número 8 | Piedra Ópalo

Rutina

Vas a sentir que te amarra la rutina. Hay que ofrecerle aventuras sin fin a tu pareja para evitar que se aburra, conseguir que cada día sea distinto, animarle en sus proyectos y darle mucho cariño. Intentarlo en medio de la pandemia es difícil, más no imposible, las plantas, los libros y la cocina encierran aventuras que pueden dar mucha felicidad

Leo, 22 de julio– 23 de agosto)

Elemento Fuego | Planeta Sol | Color Naranja | Número 28 | Piedra Topacio

Brujos

Sueñas con un ser que te hechice y te proponga fascinantes aventuras porque te aburre la rutina. Piensa en la posibilidad de realizar acciones que calmen la incertidumbre que azota a mucha gente. No se trata sólo de dinero, puedes donar ropa de invierno a gente que vive en sur américa.

Virgo (24 de agosto – 22 de septiembre)

Elemento Tierra | Planeta Mercurio | Color Café | Número 20 | Piedra Cuarzo rosa

Valentía

Estar deprimido no te traerá nada bueno, ¡así que hazte cargo! En lugar de culpar a los demás por todos tus problemas, pregúntate si no debes reajustar tu actitud. No tiene sentido envenenar la situación. Afronta la vida como te va llegando y no seas cobarde, la mayoría de las personas tiene mayores problemas que tu.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Elemento Aire | Planeta Venus | Color Azul claro | Número 9 | Piedra Peridoto

Influencer

Tu signo tiene una conjunción planetaria especial que está en relación directa con las cosas que pasan a tu alrededor. Influyes en todo lo que está pasando en el mundo este año. Veremos qué pasa pero puede haber una activación especial que debes aprovechar. Trata de tomar decisiones a tiempo.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Elemento Fuego | Planeta Júpiter | Color Morado | Número 19 | Piedra Amatista Autoayuda Tu desarrollo espiritual sigue siendo objeto de gran dedicación, puedes encontrar videos y libros de autoayuda, pero sería mejor si buscar autores conocidos, porque ahora hay mucha gente escribiendo tonterías, como un movimiento anti mujeres que están liderando hombres tacaños. A eso ni te acerques. Hay opciones más hermosas Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre Elemento Agua | Planeta Plutón | Color Rojo carmesí | Número 9 | Piedra Jaspe Sueños No te desesperes. No abandones tus sueños, sólo entiende que vienen acompañados de las circunstancias, tendrás que esforzarte un poco más, si tal vez mucho más, y tal vez reactivarlos, pero no los vas a olvidar, sólo tienes que esforzarte un poco. Pronto te parecerá una experiencia mas esta pesadilla que ha vivido la humanidad. .

Capricornio (Del 22 de diciembre al 19 de enero)

Elemento Tierra | Planeta Saturno | Color Negro | Nú mero 38 | Piedra Turmalina negro Movimientos Los planetas no paran y tampoco tu vida, sentirás algunos cambios importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con tus finanzas que han estado muy bien si te compañas con el modo en que están los bolsillos de la mayoría de la gente, que tiene que salir a marchar para que otros se den cuenta que están pasando hambre. Gasta, invierte y ahorra.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Elemento Aire | Planeta Saturno | Color Agua marina | Número 29 | Piedra Lapislásulis

Aclaratorias

. No expliques, cada quien juzga desde su perspectiva Habla contigo mismo y sentirás que encuentras la respuesta a muchos de los grandes temas que te preocupan en silencio. Es bueno pensar, pero te juzgarán por lo que hagas no por lo que dices. Cada vez que hablas de mas alguien se apodera de tu Libertad.

Piscis

Elemento Agua | Planeta Neptuno | Color Verde Oscuro | Número 12 | Piedra Aguamarina

Paciencia

No intentes cambiar a otra persona ni tampoco muestres una imagen que no corresponde con tu verdadero ser. No sientas que tienes que comenzar ya mismo. Ten paciencia y fe. Las cosas se te van a dar, pero tienes que esperar un poco, dale tiempo al tiempo. Te vas a llevar sorpresas el año entrante, y muy buenas.

Efemérides

Tal día como hoy

El 19 de Septiembre de 1873 En Estados Unidos, sucede el Segundo Viernes Negro que provoca un gran pánico financiero.

Tras la quiebra del banco Jay Cooke & Co.,

El pánico de 1873 o crisis económica de 1873 es el nombre con el que se conoce a una ola de pánico económico en Estados Unidos por la quiebra de la entidad bancaria Jay Cooke and Company, de la ciudad de Filadelfia, el 18 de septiembre de 1873, junto a la previa caída de la Bolsa de Viena el 9 de mayo de 1873.

Fue una de las series de crisis económicas que azotaron la vida económica de la última parte del siglo XIX y principios del XX. Supuso el inicio de una dura depresión económica de alcance global, conocida como la Gran Depresión de 1873 (en inglés: Long Depression, literalmente traducida como depresión prolongada), que perduró hasta el año 1879, coincidiendo con el inicio de la Segunda Revolución Industrial. Es la primera de las grandes depresiones o crisis sistémicas del capitalismo.