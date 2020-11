El Pensamiento de Hoy

La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones.

(Marie Curie)

Por La Doctora Aurora

Conmemoración de los Fieles Difuntos

Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso: “Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman”

En virtud de la “comunión de los santos”, la Iglesia encomienda los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Esquivo

Es un día para no forzar situaciones sino ir resolviendo las cosas según se presentan sin estructurarse. No demasiado fluido en cuanto a la familia y afectos. No permitas que la angustia te consuma. Sufres porque no entiendes lo que ocurre a tu alrededor. Llorar no vale de nada. Se acercan cambios positivos vinculados con una persona a quien amas mucho

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Suelta

Como buen tauro tiendes a ensartarte. No te pegues a las situaciones que te desagradan, deja que se vayan. Aplica la distancia emocional a las situaciones que te resultan desagradables, Nada te turne, nada te espante. No te dejes bloquear por los malos momentos presentes. Anímate y corre por tus sueños de una vez por todas.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Vitalidad

Ocúpate de tu ser amado, puedes hacer planes para que todo funcione a la perfección en la intimidad, y eso mejorará tu vida emocional. Pretendes ser de los mejores amantes debido a tu gran sensibilidad. Estás muy expuesto, no te confíes con tu desempeño erótico pues tiendes a ser una persona muy conservadora y ahora las parejas suelen estar muy al día con tantos videos a su disposición.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Dirección

Las cosas no pueden “andar al garete”. Está haciendo falta mejor dirección en las cosas del hogar y mayor atención de parte tuya para que todo marche bien. Estudia meticulosamente cualquier perspectiva económica antes de hacer una inversión cuantiosa. Asume las riendas de tu vida familiar, te necesitan.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento:

Lluvias

Llega la temporada de lluvias no empieces a quejarte porque no puedes salir, el agua es vida, las plantas y las personas las necesitan, más que el petróleo, agradece cuando llueve. Dedica el tiempo libre a ejercitar el cuerpo. No eres feo, pero a veces te empeñas en observar el lado negativo de la vida. Tendrás una jornada inolvidable y llena de amor.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Casa

El entorno doméstico tiene especial preponderancia últimamente y hoy en particular será el eje de importantes decisiones. Estás sintiéndose más a gusto respecto a ese ámbito. Mantendrás el diálogo y el respeto que tu familia exigía y ahora ellos te comprenden mejor. Los nuevos tiempos son confusos porque obedecen a ritmos que no te resultan fáciles de seguir.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Actividad

Activas tu capacidad de trabajo y tu fuerza física y espiritual. Quieres agradar a quienes te rodean. Debes aumentar el ejercicio y la actividad física. Evita el estancamiento, es mejor caminar, andar, marchar, en fin, moverse, porque el mundo gira y los humanos giramos con él.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Energía

El paso del Sol por Escorpio, en un año tan trascendental como este, también nos pasa un claro mensaje. La energía y la acción dominan tu vida y termina el aislamiento. Este mes terminarán las retrogradaciones de Mercurio y Marte. Este mes finalizará con una Luna Llena que será, además, un Eclipse muy importante

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Felicidad La vida y la felicidad para las cuales has sido creado y a las cuales aspiras son posibles, sólo tienes que proponerte ser feliz en vez de embarrarte en la desolación. El entusiasmo por expresar su vitalidad a pleno sol invadirá tu corazón lleno de alegría y todo será un cúmulo de salud.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Plenitud

Recuerda que el amor es la salsa de la vida, activa las hormonas y da felicidad. Sentirás que puedes expresar tu amor sin condicionamientos y desde ya obtendrá un planeado futuro en la relación. Nada impedirá que disfrutes a plenitud tu sexualidad ya que te sientes vital en todo sentido.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Perseverancia

Si estás pensando en cambiar de trabajo será mejor que lo dejes por el momento, ahora no conseguirás nada bueno, ni profesional, ni económicamente. Día oportuno para hacer compras, pagos, pero no apto para iniciativas, mejor no innovar. Mejor mejora dentro de tu entorno y verás buenos resultados.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter

Planes

Buen momento para iniciar o crecer una relación amorosa, un proyecto creativo, planear un embarazo o mejorar la relación que tienes con tus hijos. Tendrás un encuentro sorprendente con alguien que te causará mucha alegría. Puedes pasar momentos muy agradables junto a tu pareja y amigos en este día.

Efemérides

Tal día como hoy:

El 2 de noviembre de 1906

Nace Luchino Visconti

Luchino1​ Visconti nació en Milán, Lombardía, Italia, en el seno de una familia de la más antigua aristocracia lombarda, los Visconti, cuyo linaje se remonta al Renacimiento. Era hijo del duque Giuseppe Visconti di Modrone, y Carla Erba, hija de un poderoso industrial milanés.

Desde muy joven se vinculó al teatro de la Scala de Milán (convirtiéndose la ópera en una de sus pasiones), medio de expresión artístico con el que su abuelo, el duque Guido Visconti, y su tío Huberto Visconti mantuvieron una estrecha relación, pues ambos fueron sovrintendenti (superintendentes) del teatro de la Scala.

Luchino Visconti di Modrone, conde de Lonate Pozzolo (Milán, 2 de noviembre de 1906 – Roma, 17 de marzo de 1976), fue un aristócrata, director de ópera y de cine italiano. Ha sido uno de los cineastas italianos contemporáneos más reconocidos a nivel internacional.

Luchino​ Visconti nació en Milán, Lombardía, Italia, en 1906, en el seno de una familia de la más antigua aristocracia lombarda, los Visconti, cuyo linaje se remonta al Renacimiento. Era hijo del duque Giuseppe Visconti di Modrone, y Carla Erba, hija de un poderoso industrial milanés.

Desde muy joven se vinculó al teatro de la Scala de Milán (convirtiéndose la ópera en una de sus pasiones), medio de expresión artístico con el que su abuelo, el duque Guido Visconti, y su tío Huberto Visconti mantuvieron una estrecha relación, pues ambos fueron sovrintendenti (superintendentes) del teatro de la Scala.