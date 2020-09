El pensamiento de hoy:

“Me demostré a mí misma que si creía en algo y me decidía a hacerlo, podría lograrlo”

Salma Hayek

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Solidaridad

Estos días requieren que te ocupes de quienes tienen menos recursos que tu. No hay excusas, muchas personas han perdido el trabajo, tal vez algún pariente tuyo está pasando hambre. No tienen que pensar en Biafra, tal vez algún vecino necesita que le lleves una cesta con frutas, es una obligación de todos ayudar.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Huye

. Trata de alejarte de los problemas que te mantienen preocupado, la vida se va a encargar de resolverlos. Evita discusiones y mal entendidos en tu ambiente laboral y enfócate en hacer bien tu trabajo, verás cómo lograr superar la situación controversial. Recuerda que todos estamos iniciando una nueva etapa en la vida.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Hogar

Trata de evitar discusiones y ocúpate de mantener la armonía, además trata de rodearte de todo lo bello, sobre todo, flores y plantas para que la naturaleza te proteja. La mala situación se calmará, gracias a la cual ganarás más tiempo libre que se dedicará a tu familia y descanso. La casa será tu refugio, un pilar de la seguridad.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Humanidad

Es el momento de reencontrarte con los grandes valores. En el fondo de tu corazón, que estos grandes y largos cambios que tanto han afectado a la gente, serán a la larga para el bien de toda la humanidad. Tendrás que aprender a encontrar nuevas opciones inicias una nueva manera de vivir, con mas sencillez y mas armoniosa.

Leo 21 de julio a 21 de agosto

Ciclos

Pueden tener dificultades para estabilizarse en una profesión. Un día tendrán una suerte asombrosa, y al siguiente parecerán destinados a la desdicha. Es probable que gocen durante años de un gran éxito profesional, pero que de repente todo se desmorone; Tu equilibrio te ayuda a superar los ciclos que se cierran.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Comprensión

En ocasiones se menosprecia la labor de las mujeres en la casa ,pero la realidad es que es un trabajo integral. El trabajo del hogar tiene que ser compartido y mas en estos días que todos están en la casa, es injusto dejar toda la carga a la madre, tendrás que imponerte y exigir la ayuda que te están negando.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Creer

En tiempos empantanados te aferras a tus creencias mas íntima y eso te da seguridad, todos creemos en algo, muchos en Dios, otros en sus valores. Esas creencias te ubican en un mundo movedizo y consolidan tu yo interior. No se trata de ser rígido sino de ser consistente. Por atención a lo que sueñas en estos días sobre todo si tienes sueños eróticos o angustiosos. Pero ponle más atención a lo que sueñas cuando estás despierto, porque esos son tus anhelos y debes dejar de posponerlos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Ciclos

Te cancelan un dinero que te permitirá salir de una deuda. Reunión familiar para afrontar un problema que concierne a todos relacionado con tus bienes. Prende mucho incienso de rosas para armonizar. Comienza un nuevo ciclo en tu trabajo, notarás cambios que son favorables. Estarán más dedicados(as) al cuidado de la familia y llenar de atenciones a su pareja

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Cosas

La gente necesita más amor y menos cosas. Lograrás tener ingresos extraordinarios, pero antes, prepara un plan de acción, como trabajar más horas o iniciar un negocio paralelo a la oficina, que vaya creciendo. Se ven contrariedades, discusiones que pueden agravarse, así que hay que controlar los celos y dejar el agua correr. Lo que es del cura llega a la iglesia.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Dificultades

¿Piensas más en las dificultades que en las oportunidades? Si es así, estás en dificultades! necesitas mejorar tu actitud. Sólo de ti depende que puedas avanzar y siempre será difícil pero posible . Eres más poderosa de lo que crees. Llegan oportunidades a tu vida porque comenzarás a recoger lo sembrado. . Quisieras tener más dinero para disfrutar de lujos y estrenos. Aprende a conformarte con menos.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Boda

Una persona muy cercana se lanza al agua y a ti no te gusta la idea, sientes que la vas a perder, aunque sea un lugar común, posiblemente encontrarás una nueva familia amiga. Inicias una etapa en modo positivo porque estamos en el mes del verano, con sus lluvias, el calor, y las ganas de iniciar nuevas aventuras, te dispones a culminar la última etapa del año.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Recapacita

Comportándote con mal humor no tendrás encuentros amorosos. Tus amigos te previenen hablándote de tu actitud negativa pero no escuchas nada. Esa sensación de inseguridad y falta de compromiso la transmites a tu pareja, y dependiendo de su signo es muy posible que te manden de paseo y te quedes solo.

Efemérides

Tal día como hoy:

el 2 de agosto de 1966

Nace la actriz Salma Haieck

Su nombre, Salma, en árabe significa paz o calma.

Desde muy joven soñó con ser actriz. La propusieron rodar un par de spots para televisión y más tarde fue la chica de Televisa en el anuncio de una de sus cadenas. Tomó clases de interpretación y abandonó la universidad, con la oposición de su familia.

Dejó su país y se trasladó a Los Ángeles para cursar estudios en la escuela de Stella Adler. En dos años no hizo nada, para concentrarme en las clases de interpretación.

Tras realizar pequeños papeles en algunos telefilmes, volvió a México para rodar El callejón de los milagros, a la que siguió en Estados Unidos Desperado, dirigida por Robert Rodríguez.

Destaca su sensual baile con una serpiente en Abierto hasta el amanecer (From dusk till dawn), del mismo director, “Ante todo diré que antes de hacer esta película, lo que más pavor me daba en la vida eran las víboras, pánico auténtico, de verdad. Intenté convencer a Robert para que cambiara de idea, pero me dijo que o lo hacía con la serpiente o le daba el papel a Madonna. Bailar con una pitón albina de muchos metros acaba siendo una experiencia muy interesante, porque es ella la que te lleva el ritmo”.

En Tiempo de las Mariposas, largometraje de 2001 basado en el libro de Julia Álvarez del mismo título, interpretó a una de las hermanas, Mirabal, que se opusieron al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

En 2002 Salma Hayek protagonizó una película sobre su compatriota la pintora Frida Kahlo. Dirigida en inglés por la estadounidense Julie Taymor y con un reparto en el que figuran el británico Alfred Molina (en el papel de Diego Rivera) y el español Antonio Banderas (como David Alfaro Siqueiros), Frida cuenta la vida y trayectoria artística de una de las pintoras mexicanas más importantes del siglo XX.

En 2010 interpretó a la esposa de Adam Sandler en la comedia Grown Ups.

.

En 2012, fue nominada a los Premios Goya como mejor interpretación femenina por la película La chispa de la vida (2011).

Es ciudadana naturalizada de Estados Unidos.

El 21 de septiembre de 2007, dio a luz en un hospital de Los Ángeles, a una niña a la que bautizó como Valentina Paloma Pinault-Hayekel, hija del empresario francés François-Henri Pinault, presidente del grupo de artículos de lujo y distribución Pinault-Printemps-Redoute (PPR). El 14 de febrero de 2009 se casaron por lo civil en París. La boda religiosa la celebró el 26 de abril de 2009 en el Palazzo Grassi de Venecia.