Imagina tu familia como un jardín a cuidar. El jardín de tu vida.

Frase Anónima.

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Conflicto

Una cosa es la que haces en la casa y otra muy distinta es lo que haces en el trabajo. Separa las cosas para evitar los problemas en pareja, retribuye el amor y el tiempo que te dedican. Aprende a aceptar la autenticidad de la gente. Detente y disfruta de la vida. No sólo te pierdes el paisaje por ir tan rápido, también estás perdiendo el sentido de adonde vas y por qué.

Juntos

Si una puerta se cierra otra se abre, con perseverancia todo es posible. Las tensiones te mantienen un poco distante de tu pareja, no confundas todo, organiza y ubica las emociones. Juntos lograrán m{as cosas que si anda o decid cada quien por su lado, Aprender a trabajar en pareja es todo un arte.

: Dios tiene para todos su mejor momento, el tuyo está iniciándose.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Pensamientos

Esta epidemia te hace reflexionar pues te das cuenta que las cosas importantes son aquellas a las cuales no le dabas importancia. El amor, la salud y la familia tienen un nuevo sentido para ti .Un nuevo comienzo puede ser una de las experiencias mas enriquecedoras de la vida.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Independencia

En vez de vivir para los demás te toca tomar las tiendas de tu vida. Es el momento de volcarse en dar aliento a asuntos que respondan a tus intereses. No te preocupes si sientes miedo, en este momento todo el mundo anda preocupado, hasta quienes lucen más fuertes. Lo importante es que logres superar la angustia que sientes y sigas adelante.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Posiciones

Revisa las posiciones que mantienes en el dia y trata de estirar la columna. Si los dolores persisten, ve al médico. Lo importante es mantenerse activo y en movimiento. Tendrás tensiones en algunas partes de tu cuerpo. Esos dolorcitos que sientes en las noches pueden afectar tu vida sexual. El colchón puede estar viejo o la silla de la oficina.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Retos

El Sol en Leo, favorable con la Luna, alienta su bienestar así como el entendimiento. Facilidades para afirmar sus posturas. Practica la humildad y la perseverancia. Pon el énfasis en sacar objetos: bota papeles, fotos desteñidas, facturas sin importancia, revistas viejas y esas cosas de papel que estorban. Son tiempos de renovación, aceptarás proyectos nuevos que te entusiasman.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Mantenimiento

Harás arreglos en tu casa. Aprovechas estos días a media máquina para actualizar el mantenimiento de tu hogar. No comentes tus planes para que se cumplan. Llénate de paciencia y acepta las pruebas que el destino está poniéndote para que las superes. Facilidad para los viajes. mejora en las relaciones con hermanos que andan buscando un mayor acercamiento.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Frenazo

Evita llevar los problemas del trabajo a la casa o al revés no cuenten en tu trabajo los problemas que tienes con tu familia. Es mejor prevenir que lamentar, estarás pendiente de consejos sobre salud que dan por la televisión. Dedicarás un tiempo a informarte sobre las nuevas tendencias en teletrabajo pues prefieres quedarte en tu casa, no quieres andar donde acude mucha gente.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Miedos

Llega la temporada de lluvias no empieces a quejarte porque no puedes salir, el agua es vida, las plantas y las personas las necesitan, más que el petróleo, agradece cuando llueve, sin embargo cuídate de las pasiones que llegan como huracanes y acaban con todo. Controla tus impulsos y actúa con la cabeza pues estos no son tiempos para estar en líos. Disfrutarás las locuras del clima.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Pandemia

El Covid-19 te agarró de sorpresa y te produce un miedo que te paraliza. Tendrás que aprender a convivir con esta nueva realidad, mejor usa tapabocas o mascarillas, No le huyas a lo entretenido, pues es un regalo de la Cuando todos están un poco aburridos tú sigues en una loca carrera por conquistar espacios.us propuestas serán muy favorables.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Amoríos

Algo extraño pasará en tu vida pues tendrás un conflicto amoroso, cosa que es poco usual en ti. Habla con esa persona que te ha enamorado pues tiendes a encerrarte en ti mismo y la persona amada no puede captar las buenas señales. Piensa antes de actuar, resuelve las dudas en tu mente y sólo entonces ha lo que te dicta tu corazón, de lo contrario, te vas a enredar.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Días

Encuentras respuesta a tus inquietudes y te sientes en buna compañía. La pareja se mostrarán muy receptiva. Aprovéchelo para compartir actividades creativas así como un buen asunto de los hijos. Vienen días en los que disfrutas de facilidades para sus intereses económicos. Aprovecha los créditos y ayudas que te ofrecen. Ello beneficia ahora especialmente a la familia.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Pareja

Procura tener una pareja estable y así correrás menos riesgos. La promiscuidad sexual es peligrosa siempre, pero en estos días es peor. En caso de que trabajes durante esta jornada, tendrás oportunidad de defender tus propuestas, de modo que te aporten beneficios económicos. Trata de plantar tus argumentos por escrito, así tienen mas peso.De hecho, momento propicio para exponer sus propuestas, pues serán bien acogidas.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

Se estrenó la Obertura 1812

La Obertura 1812,1 Op. 49 es una obertura romántica escrita por el compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski en 1880. La pieza fue escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en 1812 frente al avance de la Grande Armée de Napoleón Bonaparte.2​ La obertura se estrenó en Moscú el 20 de agosto de 1882,3​ dirigida por Ippolit Al’tani bajo una carpa cerca de la entonces inacabada Catedral de Cristo Salvador.

La obertura la dirigió el propio Chaikovski en 1891 en la inauguración del Carnegie Hall de Nueva York,4​ en lo que fue una de las primeras veces que un importante compositor europeo visitó Estados Unidos