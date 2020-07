El pensamiento de hoy:

Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigante para la humanidad.

Neil Armstrong.

Por la Doctora Aurora

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro

Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Dormir

La cama se asocia con sexo. Siempre la relacionamos con una pareja pero es más importante para dormir, necesitas revisarla, pasarle la aspiradora , ver si los resortes no dañan tu espalda, una “buena cama” no es sólo un pareja erótica, es un colchón, lindas sábanas y hermosa lencería. No tienes que se un streaper.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Iniciativas



Saldrán adelante quienes sean emprendedores capaces de tomar iniciativas y cambiar paradigmas, todas estas cosas la hacen muy bien los de tu signo géminis, porque están acostumbrados a lograr una visión integral y global de los acontecimientos. Evita frenar a tu intuición, si la escuchas encontrarás el camino para avanzar.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Errores

Tiendes a ver el pasado y te preocupas por los errores que has cometido y los fracasos que has sufrido. Deberías aprender de la gente del signo Leo para quienes los errores y el fracaso no son más que experiencias y nuevos modos de aprender cómo no se deben hacer las cosas. Trata de enfocarte en tus fortalezas y no en tus debilidades.

Leo

Inquietud

Vas a despertar varias veces durante la noche pues tienes una inquietud indefinida, eso se debe a la cercanía de tu signo Leo que en esta ocasión será menos aclamado que en años anteriores, porque la pandemia nos ha cambiado a todos incluso en la manera de festejar, pero si tú, con el sol de tu lado de lo propones, podrás tener tu propia fiesta llena de amor porque todos te quieren.

.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Pensamientos

Recuerda lo que dijo Buda, “somos lo que pensamos” enfoca tu mente hacia los pensamientos positivos y llenos de amor y ver{as como la vida te va a parecer fascinante. La vida te ofrece tantas opciones que nuestros ojos son incapaces de apreciar todo. El sol, las nubes, las estrellas, nuestro cuerpo, el orden universal, disfruta el maravilloso mundo que te rodea.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Creer

En tiempos empantanados te aferras a tus creencias mas íntima y eso te da seguridad, todos creemos en algo, muchos en Dios, otros en sus valores. Esas creencias te ubican en un mundo movedizo y consolidan tu yo interior. No se trata de ser rígido sino de ser consistente. Por atención a lo que sueñas en estos días sobre todo si tienes sueños eróticos o angustiosos. Pero ponle más atención a lo que sueñas cuando estás despierto, porque esos son tus anhelos y debes dejar de posponerlos.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:



Tristeza

Sufrirás un fuerte ataque de tristeza debido a que no sabes cómo están unos amigos y parientes que viven lejos de ti. Sientes que tal vez te están mintiendo y están pasando hambre y necesidades. Si tanto te preocupa la situación busca la manera de comunicarte y trata de enviar una ayuda económica mediante alguna remesa o pago de alimentos. Verás cómo desaparecen las lágrimas cuando te ocupas en vez de preocuparte.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Agotamiento

La incertidumbre afecta tu estado físico. Te sientes cansado. Un examen de sangre te permitirá saber si estás débil o con anemia, o simplemente no tienes el descanso necesario. Medita sobre tus horarios y actividades. Combina el trabajo físico con el mental. Compra un frasco de suplementos vitamínicos. Te sentirás mejor.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Escape

Saldrás de una situación difícil, hubieras podido resolver antes el problema, te ayudó tu gran experiencia y te perjudicó tu incapacidad para escuchar consejos. Ahora tendrás m{as capacidad para actuar y mayor seguridad en los pasos que debes dar, pero no olvides depositar confianza en las pocas personas que forman tu círculo m{as cercano, así tendrás una visión compartida y corregida de lo que ocurre a tu alrededor.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Alegría

Por fin estás culminando un proyecto muy duro y difícil que acaparó gran parte de tu tiempo, para los acuarianos no hay cuarentena ni covi, están demasiado ocupados y fascinados descubriendo cómo un mundo entero puede vivir sin trabajar y encerrados en sus casas y cómo los presidentes y mandatarios están tratando de resolver los nuevos problemas de este siglo XXI,

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Prudencia

No cantes victoria antes de tiempo . Podrías arriesgarte con empresas poco meditadas o asumir gastos excesivos mientras el mundo intenta superar tiempos de recesión, deja que un poco de prudencia entre en tu vida, tu visión futurista te avisa que tienes que moverte, pero intenta andar con pies de plomo. Dea el apuro que no son tiempos para andar adivinando

Efemérides

Tal día como hoy:

El 20 de julio de 1807

En el puerto de Nueva York (Estados Unidos), el ingeniero Robert Fulton realiza la primera prueba de su barco de vapor.

Ya en 1793 había propuesto planes para la construcción de barcos de vapor a los gobiernos británico y estadounidense, y en Inglaterra conoció al duque de Bridgewater, cuyo canal usaría poco tiempo después para hacer las pruebas de una barcaza a vapor, y quien más tarde compraría barcos de vapor a William Symington. Symington había logrado con éxito hacer navegar barcos de vapor en 1788, y es muy probable que Fulton estuviese al tanto de estos desarrollos.

En 1797 Fulton se fue a Francia, donde el marqués Claude de Jouffroy había construido un barco de vapor propulsado mediante ruedas de paletas en 1783. Ahí comenzó a experimentar con torpedos submarinos y torpedos navales. Diseñó su primer submarino de hélice, denominado el Nautilus, por encargo de Napoleón Bonaparte. El Nautilus fue probado por primera vez en 1800.

En junio de 1802 el ministro británico creó una comisión para evaluar el proyecto del submarino de Fulton. La comisión la integraban Sir Joseph Banks, Mr. Canvesdih, Sir Home Riggs Popham, el Mayor Congreve y Mr. John Rennie. Tras varias semanas de trabajo la comisión determinó que el proyecto era inviable.1​

En 1800 conoció a Robert Livingston, embajador de los Estados Unidos (padre de la que luego fuera su esposa), y decidieron construir un barco de vapor para probarlo en el río Sena. Fulton experimentó con la resistencia al agua de diferentes quillas de barcos, haciendo diseños y modelos e incluso hizo construir un barco de vapor completo. Su primer prototipo se hundió, pero lo reconstruyó y fortaleció el armazón. El 9 de agosto de 1803, el barco navegó río arriba bajo la atenta mirada de una multitud de personas. El barco tenía 20 metros de eslora, 2,4 m de manga y alcanzaba una velocidad de 5 a 6 km/h contra corriente y a corriente normal de 7 a 9 km/h..

Por entonces Fulton escribió a James Watt, de la compañía Boulton and Watt, solicitando la construcción de una máquina de vapor a partir de sus planos, y en 1804 volvió a Inglaterra. En 1802, el Charlotte Dundas de Symington había remolcado dos barcazas de 70 toneladas por el canal Forth y Clyde, en Escocia, demostrando la utilidad de la potencia desarrollada por la máquina de vapor. Aunque Fulton probablemente nunca llegó a ver este barco, al parecer mantenía correspondencia con Henry Bell, que sí estaba tomándose un cierto interés en ello. Fulton trabajaba ahora en los experimentos con torpedos, ayudando también a William Murdoch en el diseño y detalles técnicos de su máquina de vapor. Cuando estuvo terminada, la hizo enviar a Nueva York, a donde regresó en 1806. Ahí se construyó el barco que se convertiría en el primer barco de vapor a paletas comercialmente viable.

A este barco se le llama a menudo Clermont.