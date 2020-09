Pensamiento de Hoy

Lo mejor que podemos hacer por otro no es sólo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas.

Benjamin Disraeli (1804-1881) Estadista ingles.

Por la Doctora Aurora

Horóscopos de hoy

Aries | Fecha: Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Psiquis

Buen momento, en cuarto creciente, para ver tu mundo interior. Huye de los pensamientos negativos. A veces tienes que indicarle a tu mente la ruta que tomen los pensamientos. Recuerda que la espiritualidad es un ancla a la cual te puedes aferrar, dedica un tiempo cada dìa a la oraciòn y sentirás que se reactiva tu paz interior. nadie vive o muere para sì mismo.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Insultos

Cuida tus palabras porque la gente anda muy irritable. No permitas que el mal humor de otro te afecte a ti. A veces dices cosas muy hirientes, dices cosas duras y los demás se enojan y tú no sbes porqué, es tu lengua venenosa.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Esfuerzos

Cuida lo que has logrado reunir durante años de esfuerzo y trabajo. Eres una persona emprendedora y en cualquier lugar del mundo vas a triunfar.

Cáncer | Fecha: Del 2 Tierra 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Trabajo

Te dirán algo que no quieres escuchar e incluso vas a sentirlo como una ofensa, pero el contenido seguirá rondando en tu mente. Evita comentar lo que tienes porque hay muchas moscas buscando la miel del dinero. Una persona envidiosa puede lograr hacerte daño con una frase hiriente, tàpa los oídos de tu corazón.

Leo, fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Amores

Reactiva tu vida sexual porque la tienes un poco descuidada. Los males de amor suelen comenzar con una mala cama. El peso del pasado afecta tu relación actual, eso es injusto con tu pareja y contigo mismo.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Riesgos

Es un buen momento para crear asociaciones con personas que impulsen tus iniciativas, ni puedes perder el tiempo trabajando para que otras sean mas ricos y tú sigas pobre.Tienes que salir de la zona de confort porque todo a cambiado en tu vida,menos tu. Vienen tiempos de iniciativa, creatividad y muchìsimo trabajo, el confort tendrá que esperar.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Susurros

Cuidado con los chismes, son todo lo contrario a una buena conversación.Una persona inigualable te sacará de la soledad que te atormenta y se te van a presentar nuevas oportunidades. Conocerás a alguien que te va a proporcionar una buena compañía, de esas que te dan alegría y satisfacciones.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Fantasmas

De vez en cuando hay muertos emocionales que reaparecen en tu vida y te hacen daño.Tienes un ataque de deslumbramiento con una persona que te va a hacer sufrir. Será difícil que cambies de opinión, pero dentro de unos días te vas a arrepentir por lo que estás haciendo ahora. Si puedes huye y refúgiate en el trabajo, eso nunca te falla.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Espejismos

Cuidado con esos falsos regalos que terminan siendo una carga. No todo que brilla es oro, intenta ver más allá de las apariencias .Piensas si vale la pena seguir en el mismo trabajo donde te pagan muy poco, ha que avanzar, en todos los sentidos. Tal vez puedas conseguir algo mejor y más cerca de tu casa.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Justicia

Tendrás que resolver un caso que te atormentaba, sabes que la justicia divina suele ser mas eficiente que la humana. No puedes seguir ensartado en situaciones que no puedes resolver o no dependen de ti. Mira hacia adelante. la vida suele premiar a quienes actùan de buena fe.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Yo

Eres más feliz cuando cambias el YO por el Nosotros.Tu ego se está elevando de un modo desproporcionado. Una cosa es la autoestima y otra es que te sientas el centro del mundo. Deja de ver las cosas como si fueras el centro del mundo, es mejor que aprendas a decir nosotros, en vez de estar diciendo “yo yo yo yo” todo el tiempo, aprender a vivir en comunidad es tu reto. para ti la libertad es tan importante como el amor, y la entrega total es a futuro, apostar a una vida compartida, no a ser esclavo de otro.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter | Elemento: Agua

Fortalezas

Enfoca tu autodiagnóstico en tus virtudes en ves de hacerlo en tus debilidades. Paciencia, fortaleza y tolerancia son las tres virtudes que vas a necesitar, porque lo que te espera esta semana no va a ser suave, confluyen problemas que se han venido acumulando.

EFEMÉRIDES

Tal día como hoy

El 20 de septiembre de 1946

20 septiembre

El 20 de septiembre de 1946 se inaugura el Festival de Cine de Cannes

Tal día como hoy, 20 de septiembre de 1946,

Se celebra la primera edición del Festival de cine de Cannes, en la Riviera francesa que se acabó convirtiendo en uno de los más importantes festivales cinematográficos del mundo.