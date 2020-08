El Pensamiento de Hoy

El 90 por ciento del liderazgo es la capacidad de comunicar algo que la gente quiere.

(Dianne Feinstein)

Por La Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Pimienta

Para ti, el verdadero amor es apacible y noble, pero intenta ponerle un poco más de pimienta. Hoy es un buen día para reencontrarte con personas de las cuales te alejaste, pero debes ser tú quien tome la iniciativa aunque eso signifique bajar tu maltratado orgullo. Recuerda que el valor de una amistad es más importante que la vanidad.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Equivocaciones

Se están cometiendo errores a tu alrededor, contra la vida y los derechos de las personas en nombre de la lucha contra la pandemia. Saldrás en defensa de una persona a quien aprecias. Trata de evitar conflictos o discusiones que no sean de tu exclusiva incumbencia porque puedes tener un disgusto.

Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Aléjate

Recuerda que hay personas que no están interesadas en cultivar tu amistad, unas porque te tienen envidia, otras porque no te entienden y otras porque se abruman ante tu imponente personalidad. Bajo tu apariencia amable escondes una personalidad fría y reservada y si los demás no se toman la molestia de conocerte es posible que sigan opinando de ti que eres arrogante.

Cáncer | Fecha: Del 2 mayo al 2 de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Sinceridad Te presentas ante los demás tal y como eres, no te escondes, no disimulas, no finges, y pretendes no rendirle cuentas a nadie, y eso sí es verdad que es casi imposible en estos tiempos de controles. No le rindes cuentas a nadie… y que lo tomen como quieran. Con esta actitud provocas reacciones extremas, que irán desde la rendición incondicional hasta el rechazo más profundo.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto | Astro: Sol | Elemento: Fuego

Prudencia

Antes de invertir tu dinero toma en cuenta todas las responsabilidades que eso conlleva. Se consolidan planes más rápido de lo que imaginas. Compra de vehículo. No digas todo lo que pienses porque dejarías al descubierto lo que puede ser un as bajo tu manga. Anda con prudencia pero sigue avanzando con cuidado, sin impulsos y con sensatez.

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Terceros

Evita que opiniones de terceros que poco tienen que ver con tus verdaderos anhelo influyan en la toma de decisiones. A la gente le fascina meterse en lo que no les importa y te juzgan de acuerdo con su propio mundo interior que poco tiene que ver con tu manera de ser. Encuentra tu equilibrio interior y estarás mas fuerte para afrontar las arremetidas del entorno. Coloca flores en tu casa.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Ataduras

Eres una buena persona que olvida sus necesidades para que los demás se sientan bien. Lo mejor que te puede pasar es que ames tu trabajo porque no se te limitarás a cumplir con tu obligación sino que seguirás investigando incansablemente para desarrollarlo más cada día. Pero es muy posible que tengas que soportar un trabajo desagradable por un tiempo.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento: Agua

Volumen

Cuando sacas a pasear tu vanidad y prepotencia puedes provocar conflictos porque nadie te soporta y a ti no te gusta que te ignoren. Reclamarás apoyo para tus opiniones y estímulo para tus actividades. Pero recuerda que hay otras personas que te rodean con sus propios problemas, no eres un vaso de agua en el desierto.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Contradicciones A pesar de tu imagen liberal, en el fondo le gustan las relaciones clásicas porque amas profundamente a tu pareja. A la vez necesitas la misma atención y si no la recibes vas a seguir buscando a alguien que le comprenda. Eres franco y directo y si te preguntan sobre política no tendrás reparo en decir lo que piensas o criticarlo aun a riesgo de impactar tanto a la gente que acabe cayendo mal.

Capricornio | Fecha: Del 22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Liberación

No te pegues a las situaciones que te desagradan, deja que se vayan Aplica la distancia emocional a las situaciones que te resultan desagradables, Nada te turne, nada te espante. Busca divertirte escuchando buena música, siempre saldrán tus mejores emociones con una melodía.

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Fuego

Pretendes ser de los mejores amantes debido a tu gran sensibilidad. Estás muy expuesto y necesitas mejorar la intimidad, no te prodigues con quien no lo merece, al contrario, ocúpate de tu ser amado, puedes hacer planes para que todo funcione a la perfección en la intimidad, y eso mejorará tu vida emocional.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Jú piter

Madrugonazo

Reiniciar tus actividades laborales y eso te impone nuevos sacrificios. Te exigen que realices una actividad laboral muy temprano en la mañana, cuando todavía no sale el sol. No te agradará pero tienes que aceptarlo. Después de la Covid-19 el trabajo estará escaso pero tú ya habrás ocupado un nuevo espacio. Madrugas y llegarás más temprano. Vínculos nuevos.

Efemérides

Tal día como hoy

El 21 de agosto de 1959

Hawái se convierte en el estado 50 de los Estados Unidos de América.

Los Estados Unidos de América, tras promulgar una constitución al estilo estadounidense y abolir la monarquía hawaiana, decidió la anexión de Hawái en 1898. El territorio no obtendría la categoría de estado hasta 1959.

Explosión del destructor USS Shaw durante el ataque a Pearl Harbor, Hawái, por parte del Imperio del Japón el 7 de diciembre de 1941. Esta acción provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

En 1941, en la isla de Oahu, el complejo portuario y base militar Pearl Harbor fue objeto de un ataque por parte del Imperio del Japón, ante el bloqueo económico que estaba ejerciendo Estados Unidos. Este ataque provocó la participación activa de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hawái pasó a ser oficialmente un Estado de los Estados Unidos el 21 de agosto de 1959.