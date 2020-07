La Frase de Hoy

Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender

E. Punset

Por la Doctora Aurora

Resignación

Algunos no tienen empleo, ingresos, ni servicios públicos. Te ha costado mucho mantener la cuarentena obligada, pero el miedo a la soledad no debería conducirte a un estado de sometimiento que no te conviene. Recuerda que hay personas que no están interesadas en cultivar tu amistad, unas porque te tienen envidia, otras porque no te entienden y otras porque se abruman ante tu imponente personalidad.

Géminis – Mayo 21 – Junio 20

Deseos

Te va a llegar un dinero que no esperabas y lo vas a invertir en tu hogar, vas a reparar algunas cosas que tienes dañadas, y además harás algunos cambios en tu casa. El ambiente que te rodea es armonioso, Cuida la presencia de terceras personas en tu negocio, pues hay quienes te envidian. Tus deseos van a chocar con tus obligaciones, Tendrás que decidir, qué quieres y qué te conviene.

Cáncer, 21 de junio-22 de julio

Giros

Saldrás de una etapa y comenzarás a entrar en otra cosa, nunca estamos detenidos en el tiempo. Sientes que renaces después de una crisis, y has tomado un rumbo mejor en tu vida. Las aguas corren y llegará la calma que tanto añoras. Concluyes los días agitados e inicias tiempos de calma, aprovecha para reflexionar y para amar, que la vida no es un eterno carrusel ni una montaña rusa.

Leo– Julio 23–Agosto 22

Desequilibrios

Sientes cierta angustia y no logras descifras qué te pasa, es que estás próximo a iniciar tu mes de Leo y serás de nuevo el centro del Universo, el sol te va a guiar y vas a estar muy contento con buenos y nuevos planes. Tendrás una fiesta sin mucha gente pero rodeado de amor y recibirás muchos mensajes de felicitaciones en las redes sociales.

Virgo Agosto 23-septiembre 22

Pozos

Mira a tu alrededor, no hay abundancia, el mundo parece sumido en una gran tragedia, pero las flores siguen apareciendo. Continúan los tiempos difíciles para ti. No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua, mejor pregúntate por qué tu sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla.

Libra – Septiembre 23 – Octubre 22

Madurez

Tienes una gran cantidad de elementos en tu vida que te ofrecer la fuerza necesaria para superar las adversidades que se te puedan presentar en el fin del 2020. Tu carácter, la edad, la ciudad donde vives te ofrecen oportunidades gracias a los dones naturales que te acompañan. Los inconvenientes pasajeros van a hacerte una persona mas madura y centrada.

Expande tu amor para encontrar tu tranquilidad. No queda otra, no te centres en las cosas del amor, por ahora ocúpate de cosas concretas, esas que se pueden pesar y medir, así tendrás un balance real de lo que hacer, y no pajaritos en el alma. Decir no, cuando no quieres algo es una forma de auto respeto. Cultiva los hábitos que deseas ver florecer y fructificar en tu Vida

Sagitario Noviembre 22 –Dicie mbre 21

Reflexiones

«Naciste para ser real, no perfecta. No tienes que estar mejor para empezar, sólo tienes que empezar para estar mejor. La familia es donde comienza la vida y el amor nunca termina y el amor es el primer paso hacia la constitución de una familia. Das suficiente afecto a los que te rodean pero llegó el momento de exigir que valoren lo que tú haces , porque el amor debe ser recíproco para que todos sean felices.

Capricornio – Diciembre 22 – Enero 19

Fuerza

Tendrás una buena noticia en estos días, disfrútala, son temporadas buenas Lucha por vivir como deseas, aunque tengas que esforzarte. Llegar a acuerdos es importante, no sólo en la economía, hay que negociar todo, las salidas, los horarios, los aportes, las responsabilidades. Para lograr buenos resultados, comienza a negociar lo fácil y deja lo complicado para otro día. Es indispensable que se cumplan los acuerdos, o se perderá la confianza.

Acuario- Enero 20 – Febrero

Tristeza

La fortaleza que mostrabas al comienzo de la pandemia parece llegar a tu fin porque has trabajado mucho y no has visto los frutos de tu esfuerzo. Recuerda que hay árboles que tardan años en dar frutos. Vas a dar un giro significativo en tu vida, pero tendrá que esperar, por ahora podrás tener una vida rutinaria, eso te ayudaría a evitar el profundo cansancio que estás padeciendo, dale paso a un poquito de flojera, date un permiso para la tranquilidad. Y la tristeza se irá.

Piscis – Feb rero 19 – Marzo 20

Camino

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, dice un poema de Antonio Machado, pero no es del todo cierto, procura pensar en el futuro ¿Cómo me veré en cinco años? y trabaja para llegar a la meta, o terminarás como esos que dicen: “como vaya viniendo vamos viendo”. Planifica.

Tal día como hoy:

El 21 de julio de 1956:

En conmemoración del Congreso de Panamá (convocado por Bolívar en 1826), se reúnen los presidentes de 19 países americanos y firman una declaración de solidaridad a favor de la paz y la libertad.

El Congreso de Panamá, designado a menudo como Congreso Anfictiónico de Panamá en recuerdo de la Liga Anfictiónica de Grecia antigua, fue una asamblea diplomática que tuvo lugar en 1826 en la ciudad de Panamá. El congreso fue convocado por el libertador venezolano Simón Bolívar con el objetivo de buscar la unión o confederación de los estados de América, sobre la base de los anteriores virreinatos hispanoamericanos, en un proyecto de unificación continental, como lo había ideado el precursor de la independencia hispanoamericana, el prócer venezolano Francisco de Miranda. El congreso se llevó a cabo en el antiguo convento de San Francisco -hoy Palacio Bolívar- de la ciudad de Panamá.