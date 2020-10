La frase de hoy

La vida es un carnaval

Celia Cruz

Por la Doctora Aurora

Horóscopo de Hoy

Aries | Del 21 de marzo al 20 de abril | Astro: Marte y Plutón | Elemento: Fuego

Sensibilidad

Mente positiva. Sensibilidad positiva que te hace sentir muy bien tanto de cuerpo como de espíritu. Se activa el motor que te impulsa tanto para avanzar en lo positivo como para superar mucho mejor lo negativo. Todo esto enriquece la vida de las personas y de la sociedad.

Tauro | Fecha: Del 21 de abril al 20 de mayo | Astro: Venus y Tierra | Elemento: Tierra

Movimientos

Prepárate porque te espera una jornada movida pero que puede rendirte muy bien, aprovecha para poner al día tantas cosas que tienes pendientes. Hoy podrás sacarse algo pendiente, resolver cosas, encaminar otras y en suma será una día cansador pero muy productivo. No te puedes parar cuando el mundo sigue girando.

Géminis| Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio | Astro: Mercurio | Elemento: Aire

Preocupaciones

La enfermedad de una persona cercana mantiene tu cabeza ocupada, deja de sufrir por adelantado, porque nunca se sabe cuánto tiempo ocupa una situación de fallas en la salud. Hay situaciones causadas por circunstancias que no dependen de ti, aprende a convivir con ellas. Deja que todo siga su curso .

Cáncer | Fecha: Del 21de junio al 22 de julio | Astro: Luna | Elemento: Agua

Polvos

Día para sacudir todos los polvos de tu vida, los buenos y los negativos. Permitimos que las viejas ideas se llenen de polvo en los estantes de nuestro mundo interior. Sacude el polvo y las telarañas espirituales. Es el momento de dejarte llevar por tu intuición, sigue tus instintos y harás lo más indicado.

Leo | Fecha: Del 23 de julio al 23 de agosto |

Astro: Sol | Elemento: Claves

Llanto

Hay que vivir cantando, no hay que llorar que la vida es un carnaval, aprendes la canción de la inolvidable Celia Cruz- Sólo hay momentos malos, pero dale al mal tiempo buena cara, a veces una canción expresa verdades que no puedes ver debido a que no le prestas atención. Intenta bailar un rato en el día de hoy

Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 d e septiembre | Astro: Mercurio | Elemento: Tierra

Fluidez

Sales con victoria de una situación que parecía inamovible, Siguen simplificándose un poco algunas cosas trancadas aunque todavía debe ser muy perseverante y mantener sus objetivos claros y enfocarse en lo que desea. Pendiente, pues a partir del 23 se inicia otra etapa astral muy positiva.

Libra | Fecha: Del 24 de septiembre al 22 de octubre | Astro: Venus | Elemento: Aire

Altibajos

Como de costumbre, con tu manía de pensar en vez de actuar, sientes que andas en enredos. Buen estado anímico en general, tal vez con sus altibajos pero de todos modos se sentirá bien y eso le brinda buena energía para afrontar lo que traiga el día.Si dudas pregunta a tu corazón qué es lo que quiere.

Escorpio | Fecha: Del 23 de octubre al 22 de noviembre | Astro: Plutón y Marte | Elemento:

Contradicciones

La paz interior parece esquiva, no logras encontrar la armonía espiritual que andas buscando. El corazón y la intuición ven cosas que el cerebro no percibe. Tu economía estará resguardada por una poderosa energía zodiacal que impedirá que otros te jueguen en contra.

Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre | Astro: Júpiter | Elemento: Fuego

Hogar

El entorno doméstico tiene especial preponderancia últimamente y hoy en particular será el eje de importantes decisiones. Estás sintiéndose más a gusto respecto a ese ámbito. Mantendrás el diálogo y el respeto que tu familia exigía y ahora ellos te comprenden mejor

Capricornio|22 de diciembre al 19 de enero | Astro: Saturno | Elemento: Tierra

Enredos

Tendrás que morderte la lengua para no soltar alguna palabrota. Aunque con sus bemoles es un buen momento para buscar el apoyo que puede precisar dentro del plano vincular. Socialmente algo inarmónico te va a molestar porque eres exigente. Baja las expectativas. Intentas salir de tu zona de confort, pero estás encerrado, repitiendo los mismos hábitos, y, negándote a dejar atrás el pasado

Acuario | Fecha: Del 20 de enero al 19 de febrero | Astro: Urano y Saturno | Elemento: Aire

Cambios

Saldrás muy beneficiado de todos estos cambios si los manejas con mucha inteligencia. Toda la humanidad anda en un período de transición. Se dará una buena oportunidad, tienes que irte ganando las cosas. Algo de moderación y paciencia puede dar sus frutos.

Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo | Astro: Neptuno y Júpiter |Elemento: Agua

Ancestros

Muestra el orgullo de tu procedencia y jamás te escondas de tus orígenes. Hoy es un buen día ara evaluar de dónde vienes y hacia dónde vas. Te espera un día bastante estable en lo afectivo excelente para el esparcimiento que te hará mucho bien. Haz un esfuerzo por aceptar y comprender la idiosincrasia de quienes vienes de otras tierras.

Tal día como hoy

El 21 de octubre de 1926

Nace Celia Cruz

Cantante cubana, una de las más grandes intérpretes de música latina del siglo XX. Ya en la década de 1950 cobró popularidad como vocalista de La Sonora Matancera, una de las orquestas punteras de la Cuba de Batista; el advenimiento de la revolución cubana (1959) forzó su exilio a los Estados Unidos, donde se vinculó a los artistas latinos de Fania All-Stars e inició su carrera en solitario.

La Sonora Matancera

A lo largo de los años cincuenta, Celia Cruz y La Sonora Matancera brillaron en la Cuba de Pío Leyva, Tito Gómez y Barbarito Díez; del irrepetible Benny Moré, del dúo Los Compadres, con Compay Primo (Lorenzo Hierrezuelo) y Compay Segundo; la Cuba de Chico O’Farril y su Sun sun babae, la Cuba de La conga de los Havana Cuban Boys, la de Miguel Matamoros con su Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, la de Miguelito Valdés con su Babalú… Celia Cruz aportó su Cao Cao Maní Picao, que se convirtió en un éxito, y otro tema posterior, Burundanga, la llevó a Nueva York en abril de 1957 para recoger su primer disco de oro. Se había ganado ya varios de los apodos y títulos con que quisieron distinguirla: fue la Reina Rumba, la Guarachera de Oriente y, desde las primeras giras por México, Argentina, Venezuela o Colombia, la Guarachera de Cuba.