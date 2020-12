Dos

Tu dualidad no ve diferencias entre la vida y la muerte, es parte de un mismo proceso. Trata de apreciar todo lo que la vida te está deparando. Cuanto más ocupados estamos, más agudamente sentimos que vivimos, más conscientes somos de la vida. Desde el sol de la mañana hasta el plato de comida que llevas a la mesa, todos son dones o advertencias, no vivas como si no vivieras.